Lockwood & Co: Il potere del nuovo trio della serie tv Netflix

U n mondo popolato di fantasmi è sullo sfondo della serie tv Netflix Lockwood & Co, con protagonisti tre giovani dotati di straordinari poteri paranormali alle prese con un agghiacciante mistero.

Netflix propone dal 27 gennaio la serie tv a sfondo fantasy Lockwood & Co, composta da otto episodi diretti e creati da Joe Cornish. Protagonisti ne sono i giovani attori Ruby Stokes, Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati, affiancati da Ivanno Jeremiah, Luke Treadaway e Morven Christie.

La trama della serie tv Netflix Lockwood & Co.

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia nelle otto puntate della serie tv Netflix Lockwood & Co.

Il poster originale della serie tv Netflix Lockwood & Co.

I tre protagonisti

Sono tre giovani, due ragazzi e una ragazza, i personaggi centrali della serie tv Netflix Lockwood & Co: Lucy Carlyle, Anthony Lockwood e George Karim. Scopriamo chi sono.

Lucy Carlyle (Ruby Stokes)

Neo agente della Lockwood & Co., Lucy da quando è nata è dotata di uno straordinario udito. Impulsiva, di principio e testarda, è scappata dalla sua piccola città nel nord dell’Inghilterra dopo essere stata ingiustamente incolpata per la morte dei suoi colleghi. È arrivata a Londra alla ricerca di una vita migliore ma le uniche porte aperte che ha trovato sono quelle della piccola startup, dove subisce il fascino del carismatico Anthony ed è infastidita da George. A volte sopraffatta dalle sue doti paranormali, Lucy deve affrontare la responsabilità che deriva dal possedere poteri unici in un mondo che ne ha un disperato bisogno.

Anthony Lockwood (Cameron Chapman)

È il fondatore e proprietario della Lockwood & Co., l’unica agenzia di cacciatori di fantasmi di Londra a non essere supervisionata dagli adulti. Enigmatico, appassionato e ribella, Lockwood cela una profonda vulnerabilità dovuta a un passato traumatico. Dotato di un’eccezionale vista, mantiene tutti a una certa distanza di sicurezza. Tuttavia, è convinto che con George e Lucy al suo fianco è destinato a grandi cose.

George Karim (Ali Hadji-Heshmati)

È il ricercatore capo della Lockwood & Co., un genio che non sente la necessità di conformarsi agli altri. Intelligente, ironico, eccentrico e dalla mentalità aperta, opera anche come agente grazie a un tatto fuori dalla norma. Non ha molti amici intimi ma, una volta conquistata la sua fiducia, sa essere leale fino all’inverosimile.

Gli altri personaggi

Diversi sono i personaggi con cui i componenti dell’agenzia al centro della serie tv Netflix Lockwood & Co devono confrontarsi. Scopriamoli insieme.

Ispettore Barnes (Ivanno Jeremiah)

È un ispettore senior che lavora per conto della DEPRAC, l’organizzazione governativa che supervisiona tutte le agenzie del paese. Outsider che ha lottato duramente per la sua posizione ha un aspetto duro, aspro e senza fronzoli che smentisce quanto profondamente tenga ai giovani agenti sotto il suo comando.

Quill Kipps (Jack Bandeira)

È un team leader di Fittes, l’agenzia più d’élite del Paese. Il suo compito è quello di supervisionare una squadra di agenti adolescenti e di guidarli attraverso le indagini del paranormale. Arrogante e burbero, è un acerrimo rivale di Lockwood e coglie ogni occasione per affermare la sua superiorità.

Lama d’Oro (Luke Tradaway)

È un misterioso mercenario senza nome, specializzato in operazioni segrete ad alto rischio. Bello, erudito e spaventosamente abile nei combattimenti fisici, è uno spietato cattivo che si muove nell’ombra.

Penelope Fittes (Morven Christie)

È la direttrice dell’agenzia Fittes, fondata nel 1972 da sua madre Marissa. Il suo nome è conosciuto da chiunque e non potrebbe essere diversamente: è una delle donne più potenti, ricche e influenti della nazione. Da figlia di chi per prima ha scoperto il “Problema”, Penelope vuole mantenere alta la reputazione di famiglia e far sì che la sua agenzia rimanga leader nel settore.

Flo Bones (Hayley Konadu)

Flo è un’ex agente che si guadagna da vivere nelle fangose distese del Tamigi come cacciatrice di reliquie. Considerata una dei migliori nel suo campo, ha smesso di lavorare come agente dopo essere rimasta profondamente traumatizzata. Diffidente e disillusa da una società che sfrutta i giovani per poi abbandonarli a se stessi, Flo è la più vecchia amica di Lockwood e con le sue conoscenze rappresenta anche una valida alleata.

Kat Godwin (Rhianna Doris)

Agente per Fittes, lavora sotto Quill Kipps. Dalla lingua tagliente, sicura di sé e altezzosa, ha un ottimo udito e, per tale ragione, considera Lucy la sua più grande rivale. Spesso alle prese con le stesse indagini, Kat cerca costantemente di dimostrare la sua superiorità su Lucy.

Bobby Vernon (Paddy Holland)

Agente e ricercatore per Fittes, lavora anche lui sotto Quill Kipps. Accademico precoce e sprezzante, scandaglia gli archivi e i database della sua agenzia per aiutare al massimo i colleghi durante le indagini. In quanto ricercatore, è de facto un rivale per George, che tenta di superare in ingegno e astuzia.