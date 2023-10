Scorre il sangue tra suocera e nuora in un film Netflix

A rriva su Netflix il film Locked In, un thriller psicologico che, partendo da una rara sindrome, scava nel passato della protagonista per rivelare quanto difficile sia stabilire la verità nella complicata relazione tra una suocera, all’apparenza crudele, e una nuora, travestita da agnellino.

Netflix propone dal 1° novembre il film Locked In, un thriller psicologico diretto dall’esordiente Nour Wazzi. Con protagonisti gli attori Famke Janssen, Rose Williams, Alex Hassell, Finn Cole e Anna Friel, è una produzione inglese che, su una sceneggiatura di Rowan Joffé, racconta del difficile legame tra l’infelice Lina e la pericolosa suocera Katherine. In un continuo gioco del gatto col topo in cui si mescolano segreti, tradimenti e omicidio, la domanda è una sola: chi è la vera vittima tra le due e di chi può realmente fidarsi?

La trama del film

Negli ultimi tempi Netflix sta intensificando la sua produzione di film e serie tv che sfruttano il thriller e l’horror, due generi che da sempre calamitano l’attenzione del pubblico spingendolo a farsi domande su ciò che è realmente vero e ciò che è invece frutto della mente alterata dei protagonisti. Il film Netflix Locked In rientra in tale filone, rivelando ben presto la sua natura inquietante. Non è un caso che la storia sia stata scritta da Rowan Joffé, sceneggiatore con all’attivo film come 28 settimane dopo e Before I Go to Sleep.

Il tutto comincia quando un’infermiera (Anna Friel) tenta di capire cosa abbia portato la paziente Katherine (Famke Janssen) a essere colpita dalla sindrome locked-in (detta in italiano anche sindrome del chiavistello o pseudocoma), un rara condizione per cui un individuo è completamente paralizzato ma può ancora muovere gli occhi. Man mano che la storia prosegue, quella che si dipana davanti agli occhi dell’infermiera è un’intricata vicenda di intrighi e complotti familiari.

Attraverso flashback, viene fuori la rivalità che intercorreva tra la ricca, gelida e distante Katherine e l’infelice nuora Lina (Rose Williams), una rivalità acuitasi dopo che la giovane aveva sposato Jamie (Finn Cole). Ma siamo sicuri che tutto ciò che vediamo sia la verità? Cosa si cela dietro l’incidente di Katherine? Quali segreti nasconde Lina? E chi è la vera vittima di una rivalità così accesa? Sono queste alcune delle domande a cui il film Netflix Locked In tenta di rispondere.

Il poster del film Netflix Locked In.

La sindrome locked-in

Il film Netflix Locked In prende il titolo dalla rara sindrome che colpisce la protagonista Katherine. Ma di cosa si tratta nello specifico?

La sindrome locked-in (in italiano, sindrome del "chiuso dentro") è una rara condizione neurologica estremamente debilitante in cui una persona è completamente paralizzata e incapace di muovere qualsiasi parte del corpo, tranne gli occhi. È causata da lesioni o danni gravi al tronco cerebrale, la parte del cervello che controlla le funzioni vitali come la respirazione e il battito cardiaco, nonché le funzioni motorie.

Le persone con la sindrome locked-in sono completamente coscienti e hanno la capacità di pensare, ragionare e percepire il mondo che li circonda, ma sono intrappolate all'interno del proprio corpo, incapaci di comunicare o di esprimere se stesse attraverso il movimento fisico. La loro unica forma di comunicazione spesso si limita a movimenti degli occhi, come il lampeggio o il controllo di un computer o di un dispositivo di comunicazione assistiva che utilizza il movimento degli occhi.

Questa condizione è estremamente difficile sia per la persona affetta che per i loro familiari e caregiver. Tuttavia, le persone con sindrome locked-in possono essere in grado di comunicare con il mondo esterno attraverso l'uso di tecnologie assistive e il supporto di professionisti della salute e dei caregiver. La ricerca continua nell'ambito della neuroscienza e della tecnologia sta cercando, infatti, di migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa sindrome, offrendo loro modi più efficaci per comunicare e partecipare alla società.

Locked In: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT