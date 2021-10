Magia, colpi di scena, avventura: Locke & Key è questo e anche molto altro, una serie tv dal tocco fantastico che ha appassionato il pubblico

Tre fratelli, una nuova casa piena di segreti da scoprire e delle misteriose chiavi: sono solo alcuni degli elementi che compongono Locke & Key, la serie tv dal tocco magico che è stata tratta da un’omonima raccolta di albi a fumetti di Joe Hill.

La prima stagione, uscita sulla piattaforma Netflix nel 2020, ha ottenuto tantissimo successo e ora l’asticella dell’attesa si è alzata in vista del debutto della seconda stagione. Se vi piacciono la magia, i colpi di scena e i segreti da svelare, allora questa è la serie tv che stavate aspettando.

La trama (e la prima stagione)

Ma facciamo un piccolo recap: protagonisti della serie tv originale Netflix sono i tre fratelli Locke che, dopo la morte del padre avvenuta in maniera molto violenta per mano di un assassino, si trasferiscono insieme alla madre Nina nella casa di famiglia: una misteriosa dimora che si trova in Massachusetts e che cela al suo interno numerosi segreti.

La magione, infatti, è dotata di chiavi magiche che sono in grado di dare a chi le usa poteri straordinari e di aprire l’accesso a dimensioni parallele. A complicare il tutto un temibile demone che vuole impossessarsi delle preziose chiavi.

Il trailer e la seconda stagione

L’attesa è finita. La seconda stagione approda su Netflix il 22 ottobre e porta con sé nuovi misteri da risolvere per i tre giovani protagonisti della serie tv Locke & Key. A quanto pare non mancheranno neppure i nemici da combattere per difendere le preziose chiavi e i loro segreti.



Tra sussurri, colpi di scena e magia la seconda stagione si prospetta decisamente intrigante e ricca di tutti quegli elementi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo per i primi dieci episodi: insomma siamo tutti pronti per dedicarci a nuove e divertenti sessioni di binge watching.



Inoltre, per gli amanti del genere, è bene sapere che Netflix ha già annunciato la realizzazione della terza stagione, che dovrebbe approdare sulla piattaforma nel corso 2022. L’attesa quindi sarà veramente brevissima.

Il cast

Una serie di successo grazie a una trama accattivante e impregnata di magia e misteri, che viene portata in scena da un cast ricco di giovani artisti di grande talento. Protagonisti indiscussi della serie tv sono proprio i tre fratelli Locke. Il maggiore è Tyler, interpretato dall’attore Connor Jessup.

La sua carriera ha preso il via a soli 11 anni ed è noto per la partecipazione a serie come TNT Falling Skies e ABC American Crime, negli anni ha preso parte anche a pellicole cinematografiche come Blackbird e Closet Monster.



È, invece, Emilia Jones l’interprete di Kinsey la figlia di mezzo. Anche lei ha iniziato a lavorare nel scintillante mondo della settima arte in giovane età come membro del cast di One day, pellicola ad altissimo tasso di lacrime. Poi la sua carriera è proseguita tra cinema, serie tv e teatro.

Infine Bode, ovvero il più piccolo dei fratelli Locke, è interpretato da Jackson Robert Scott: giovanissimo (pensate che è nato nel 2008) tra i suoi ruoli più celebri quello di George Denbroug in It e It – Capitolo due.

Ovviamente i tre fratelli non sono gli unici, ottimi, elementi del cast che è composto da tantissimi personaggi e attori di alto livello.

Le curiosità sulla serie tv

Le curiosità su questa serie abbondano, del resto non potrebbe essere altrimenti trattandosi di uno show incentrato sulla magia e i misteri.

Innanzitutto è interessante la genesi del progetto.

Locke & Key, infatti, trae ispirazione dall’omonima raccolta di albi a fumetti disegnata da Gabriel Rodriguez e scritta di Joe Hill, ideatore anche del progetto Netflix.

Ma chi è Joe Hill? È lo pseudonimo di Joseph Hillström King scrittore e fumettista di grande talento, le cui doti creative potrebbero essere considerate un’attitudine di famiglia: infatti lui è il secondogenito del genio della scrittura Stephen King.

Il progetto televisivo ha avuto una genesi piuttosto lunga che ha visto - tra le varie ipotesi - la realizzazione di una trilogia di film e anche una serie tv con un altro network televisivo. Vari i passaggi, fino all’annuncio del progetto che avrebbe preso il via su Netflix.

Tra le altre curiosità come non citare quella che riguarda la misteriosa dimora di famiglia, tra gli elementi centrali della serie tv e di fatto una dei protagonisti indiscussi dello show.

La Key House non esisteva in precedenza, ma è stata realizzata proprio per la serie cercando di dare vita a un interessante e affascinante mix tra la casa descritta nel fumetto ed edifici storici del XVIII secolo.

Infine, l’ambientazione.

Se la casa e le vicende sono idealmente ambientate in Massachusetts, le riprese sono avvenute in tutt’altro contesto. E più precisamente in Canada tra Toronto e Luneburg, piccola cittadina che si trova nella provincia della Nuova Scozia.