Su Sky, un film con Frank Grillo disposto a tutto per sua figlia

V a in onda su Sky il film Little Dixie, un action puro in cui un ex agente delle forze speciali è chiamato a una violenza inaudita per riavere indietro la figlia rapita. Senza sconti per nessuno.

Sky trasmette la sera del 14 febbraio il film Little Dixie, diretto da John Swab. Interpretato da Frank Grillo, il film Sky Little Dixie racconta la storia di Doc Alexander, ex agente delle forze speciali che viene chiamato a mediare una tregua con il cartello della droga messicano in gran segreto. Quando il governatore dell’Oklahoma Richard Jeffs celebra l’esecuzione di un nome grosso del cartello in tv, il suo capo di gabinetto e Doc lo informano della pace appena raggiunta. Ma è troppo tardi: Cuco, il carnefice del cartello, ha tutta l’intenzione di vendicarsi mettendo gli occhi su Dixie, la figlia di Doc.

Little Dixie, il film proposto da Sky, è action allo stato puro: tutto ciò che è superfluo è stato eliminato dal regista concentrandosi su trama e personaggi ridotti allo stato puro. Tanto che al Festival di Rotterdam dove è stato presentato si è paragonato il lungometraggio a una scultura di Giacometti, con le sue simmetrie e immagini specchiate. Un gioiello del cinema crime nella sua forma più pura e filosofica, che vanta come protagonista la nuova promessa del noir americano: Frank Grillo.

La trama del film

John Swab, regista del film Little Dixie, non sa stare con le mani in mani. Uno degli autori più prolifici del cinema americano, ha rilasciato ben tre film in un anno e nessuno di loro si somiglia. Nel caso di Little Dixie, la storia di concentra su Doc Alexander (Frank Grillo), un ex soldato delle forze speciali che lavora come intermediario tra il suo ex compagno di squadra e attuale governatore dell'Oklahoma Richard Jeffs (Eric Dane) e un cartello della droga messicano gestito da Lalo Miguel Prado (Maurice Compte). Jeffs ha appena condannato a morte in modo poco saggio il fratello di Lalo, Juan Miguel (Luis Da Silva Jr.). E, come se non bastasse, tiene una conferenza stampa durante la quale minaccia un destino simile per Lalo.

Tra le due parti è ora guerra aperta. Tanto che Lalo invia il fratellastro Cuco (Beau Knapp) per vendicarsi su Jeffs. Coinvolta nel conflitto è la figlia di Doc, Nell (Sofia Bryant), che Cuco rapisce. Ciò che chiede in cambio per liberarla è che Doc decapiti Jeffs e gli consegni la sua testa.

Doc vive una vita piuttosto vuota se non fosse per l'amore indissolubile di Nell (soprannominata Little Dixie, da cui il titolo del film Sky). L’ex moglie Carla (Sufe Bradshaw) lo odia e il suo unico amico è il compagno Billie Riggs (Annabeth Gish), che spesso lo usa per ottenere vantaggi politici. Doc non ha altra scelta che mettere in campo le sue "particolari abilità" per salvare Nell.

Il poster del film Sky Little Dixie.

Un racconto archetipico

Il film Sky Little Dixie è un thriller esteticamente cool, snello e violento. “Amo questo tipo di film”, ha dichiarato il regista John Swab. “Sono appassionato di film d’azione e thriller: ho imparato ad amarli crescendo e sono quelli che mi hanno spinto a fare questo lavoro. In ogni mio lungometraggio, mi piace guardare al passato e rendere omaggio a ciò che mi ha influenzato. Mi piacciono le storie che presentano un uomo con una missione da portare a termine: è un archetipo della narrazione, a cui però negli ultimi anni è mancato un po’ di mordente o di coraggio ma anche di grinta e violenza”.

Questa è la ragione per cui il regista ha scelto una struttura molto tradizionale in tre atti che punta tutto sul suo protagonista: il Doc Alexander interpretato da Frank Grillo. “Doc è un uomo che in vita sua ha visto praticamente tutto”, ha commentato l’attore. “E ha avuto a che fare con i lati peggiori del comportamento umano. Non c’è sentimentalismo in ciò che fa: è come un cardiochirurgo che esegue per la millesima volta un intervento di bypass… direi che è talmente privo di emozioni da sembrare quasi annoiato. L’unica cosa che lo fa reagire è sua figlia: è lei che riaccende quelle poche scintille di emotività che sono insite in lui”.

“So che è un cliché”, ha proseguito Grillo. “Abbiamo visto tante volte un personaggio del genere ma la verità è che ne esistono realmente molti che sono così: meccanismi di qualcosa di più grande di loro per cui uccidere non è più una scelta che ha a che fare con la moralità. Doc è addestrato per fare quello e ogni volta che estrae la pistola non può permettersi sentimentalismi vari. Se c’è un minimo di emozione, traspare solo attraverso i suoi occhi”.

Little Dixie: le foto del film 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT