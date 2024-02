Lisa Frankenstein e il mito di Mary Shelley riletto al femminile in un film su un “uomo esplosivo”

P erfetto per San Valentino, Lisa Frankenstein è un film che, nato dalla creatività di Diablo Cody, racconta di come una giovane adolescente autodeterminata degli anni Ottanta si crei il suo uomo perfetto. Tra commedia e horror.

Mentre nelle sale italiane impazza Povere creature, il mito di Frankenstein si appresta negli USA (e prossimamente anche da noi) a rivivere ancora una volta nel film Lisa Frankenstein. Diretto dall’attrice e regista Zelda Williams, il film Lisa Frankenstein conta su una sceneggiatura di Diablo Cody, una delle voci più interessanti e contemporanee del cinema indipendente. Con protagonisti i giovani attori Kathryn Newton e Cole Sprouse, la storia ruota intorno a una adolescente non capita e al suo primo grande amore, che si rivela essere un bel cadavere. Dopo una serie di circostanze tanto giocose quanto orrorifiche che riportano lui in vita, i due intraprendono un viaggio omicida alla ricerca dell’amore, della felicità e di qualche parte del corpo andata dispersa!

La trama del film

Sopravvivere alle scuole superiori è già abbastanza difficile di per sé ma, se a ciò aggiungiamo il trauma di tua madre che viene assassinata con un'ascia nel tuo soggiorno, diventa praticamente impossibile farcela. Basterebbe chiederlo a Lisa Swallows (Kathryn Newton), la goffa diciassettenne che cerca di adattarsi a una nuova scuola e a una nuova vita dopo la morte della madre e il precipitoso nuovo matrimonio del padre.

Nonostante il sostegno costante offerto dalla coraggiosa sorellastra cheerleader Taffy (Liza Soberano), Lisa trova conforto solo nel cimitero abbandonato vicino casa, dove si prende cura della tomba di un giovane morto nel 1837. Ma tutto cambia in una notte buia e tempestosa nell'autunno del 1989, dopo che una umiliata Lisa esprime un desiderio disperato e sincero: poter star con il giovane nell’aldilà.

Quando la sera seguente compare un cadavere dall'aspetto mostruoso (Cole Sprouse), Lisa si rende conto che c'è stato un malinteso cosmico. Tuttavia, si sente obbligata ad aiutare il povero animo a riacquistare umanità e intraprende una missione per infondere nuova vita nel suo compagno da tempo morto. Tutto ciò di cui ha bisogno per riuscirci sono alcune parti del corpo appena ritrovate e il lettino abbronzante rotto di Taffy.

Dalla penna di Diablo Cody, Lisa Frankenstein, commedia horror, è un film elettrizzante e romantico sulla rabbia che segna il debutto alla regia di Zelda Williams, già considerata una delle voci più fantasiose del nuovo cinema americano. Nel cast, anche Carla Gugino, Joe Chrest e Henry Eikenberry.

Il poster originale del film Lisa Frankenstein.

L’uomo esplosivo

Lisa Frankenstein è un film che sovverte tutto ciò che si pensa di sapere sulla commedia horror ma anche sul classico di Mary Shelley del 1818. La storia ci porta nella provincia americana del 1989 dove la liceale Lisa Swallows trascorre il suo tempo libero nel cimitero abbandonato di Bachelor’s Grove, sulla tomba di un giovane morto decenni prima, un passatempo non convenzionale destinato a cambiare il corso della sua vita.

Dopo aver partecipato a una festa del liceo dove viene drogata, umiliata di fronte al suo interesse amoroso Michael Trent e aggredita dal suo compagno di laboratorio Doug, Lisa scappa al cimitero, dove durante un potente temporale, fa un annuncio fatale davanti alla sua tomba preferita: "Vorrei essere con te". Livida e sanguinante, torna a casa e, in preda alla rabbia e all'emozione, distrugge lo specchio del bagno. Ciò che succede dopo non avrebbe mai potuto immaginarlo. Riceve infatti la visita del cadavere del gentiluomo dell'era vittoriana, che arriva a casa sua mancante di un orecchio e di una mano.

Un romantico senza speranza, la Creatura è così commosso dalle parole di Lisa che è ora completamente devoto a lei. E, sebbene in realtà avesse espresso il desiderio di stare insieme a lui ma nell’aldilà, Lisa si sente responsabile di quanto sta avvenendo. Quindi, l'unica cosa da fare è aiutarlo a adattarsi al suo stato di non-morto, senza dimenticare di recuperare parti del corpo per sostituire quelle mancanti.

"Ho sempre giocato con i temi della trasformazione e del rinnovamento", ha dichiarato Diablo Cody, l’autrice lanciata da Juno del 2007. "In tutto ciò che scrivo, qualcuno sta vivendo un cambiamento drammatico, che sia posseduto da un demone o che affronti una nuova fase della vita. La domanda che mi faccio sempre è: siamo la stessa persona dopo un cambiamento profondo? Quante parti possiamo scambiare o sostituire prima di diventare una nuova entità? Questo film è un'interpretazione abbastanza letterale di tutto ciò!".

L’idea per il film è nata quando Cody ha sentito per la prima volta che la Universal stava sviluppando un nuovo film basato sul classico in bianco e nero del 1935 di James Whale La sposa di Frankenstein, un sequel del classico del 1931 di Whale Frankenstein con Boris Karloff nel ruolo dell'iconico mostro. La sceneggiatrice stava riflettendo sull'idea di una storia d'amore paranormale da tempo, e si è sentita ispirata a creare Lisa Frankenstein, la sua interpretazione unica della storia classica.

Shelley stessa potrebbe essere sorpresa dall'idea di trarre una storia d'amore dal suo classico orrore. La scrittrice inglese aveva solo 19 anni quando ha scritto quello che è il romanzo gotico per eccellenza su Victor Frankenstein, che, in un atto di straordinaria arroganza, assembla un essere vivente da cadaveri nel suo laboratorio, usando l'elettricità generata da un temporale per dare vita all’essere. Dalla sua pubblicazione, Frankenstein è considerato uno dei lavori letterari più influenti di tutti i tempi, infinitamente reinventato da autori, drammaturghi e registi attratti dai suoi temi che ruotano intorno al destino, all libero arbitrio, all’autodeterminazione e alla rinascita.

Mentre Cody rifletteva sulla forma esatta che la sceneggiatura avrebbe potuto assumere, ha trovato ispirazione in una precedente interpretazione strana della mitologia di Frankenstein, il film del 1985 di John Hughes La donna esplosiva, un film che, secondo la sceneggiatrice, "ha segnato" la sua infanzia. "Nel film, due ragazzi adolescenti letteralmente progettano la donna dei loro sogni, la animano con l'elettricità e la osservano con stupore mentre migliora le loro vite", ha ricordato Cody. "Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente vedere una versione incentrata su una donna di quella storia”.

Cody ha così chiamato la sua protagonista come la donna ideale interpretata da Kelly LeBrock nel film e ha scelto di ambientare la sceneggiatura negli anni '80, un periodo in cui la pelle abbronzata era di gran moda. "L'idea di usare un lettino abbronzante come fonte di energia [per riportare in vita i morti] mi sembrava divertente", ha aggiunto. "Mi piace anche la musica goth e post-punk della fine degli anni '80, quindi sapevo che avremmo potuto mettere insieme una grande colonna sonora".

Sin dalla prima bozza di sceneggiatura, la storia di base del film Lisa Frankenstein è sempre stata quella della problematica protagonista Lisa Swallows. In preda alle conseguenze emotive e psicologiche causate dall'omicidio di sua madre, la liceale intraprende un improbabile viaggio di auto-realizzazione (e violenza) mentre si innamora lentamente del cadavere re-animato di un gentiluomo vittoriano la cui tomba visitava frequentemente.

"Quando incontriamo Lisa, è una persona in preda al trauma, il cui dolore è stato trattato come un inconveniente dalle persone intorno a lei", ha spiegato Cody. "Le hanno suggerito di 'superare' la morte violenta di sua madre e di accettare che suo padre si sia subito rimesso in carreggiata. Innamorarsi della Creatura consente a Lisa di abbracciare letteralmente la morte. La Creatura la ascolta e non parla. La autorizza a esprimersi e a perseguire ciò che vuole, incluso il desiderio di vendetta. Il suo è un amore cortese, altruista, e la cambia”.

Naturalmente, Lisa lo cambia anche, trasformandolo da un cadavere coperto di fango privo di alcune parti del corpo in uno specimen dall'aspetto umano molto più simile, con un guardaroba aggiornato.

