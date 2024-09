L inda e il pollo è un film che vi conquisterà con la sua simpatia, i suoi colpi di scena e i suoi personaggi indimenticabili. Un inno all'amore, alla famiglia e alla capacità di superare le difficoltà con un pizzico di follia.

Arriva al cinema dal 5 settembre Linda e il pollo, distribuito da I Wonder Pictures e premiato ai César 2024 come miglior film d'animazione. Diretto da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, il film Linda e il pollo ha avvio quando, rendendosi conto di aver sgridato ingiustamente la figlia Linda, Paulette farebbe qualunque cosa per farsi perdonare. Farebbe anche un pollo con i peperoni, lei che non sa cucinare…

Ma come si fa a trovare un pollo durante uno sciopero generale? Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, Linda e la sua mamma si imbarcano in un’avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la “banda di Linda” e l’intero quartiere. Un viaggio animato, divertente ed emozionante adatto a tutte le età, un racconto imperdibile sul significato profondo della memoria e sull’importanza dello stare insieme.

La trama del film

Paulette, dopo aver ingiustamente sgridato la figlia Linda, è disposta a tutto per farsi perdonare. Linda, allora, le chiede di preparare il pollo con i peperoni, proprio come lo cucinava il suo papà, scomparso improvvisamente quando era ancora piccola. È l'unico ricordo che le rimane di lui. Ma Paulette non è una cuoca provetta e, come se non bastasse, è giorno di sciopero generale! Tutti i negozi sono chiusi, come potranno trovare un pollo? Parte da questo assunto il film Linda e il pollo, un film dolce e divertente per tutta la famiglia, in cui non ci sono streghe, missioni per salvare il mondo e l’unico personaggio che sa volare è… un pollo!

L'avventura inizia sotto una pioggia battente: si dirigono verso una fattoria in campagna per convincere il figlio di un allevatore a vendere loro una gallina. Sulla via del ritorno, però, devono spiegare ai vigili urbani perché un pollo vivo si agita freneticamente in auto.

Il pollo allora, approfittando della confusione, ne approfitta per scappare. Inizia così una rocambolesca corsa all'inseguimento: Linda insegue il pollo, tallonata da Paulette, che a sua volta è inseguita da un poliziotto al suo primo giorno di servizio. Si uniscono al caos un camionista allergico alle piume, altri zelanti poliziotti ma anche Astrid, la sorella di Paulette esasperata, e tutti i bambini del quartiere!

In questa giornata di proteste, la banda di allegri fuggitivi si imbatte nelle colonne dei manifestanti per poi riunirsi nella piazza del quartiere. Il profumo inebriante di un delizioso pollo con i peperoni rievoca i ricordi di Linda. Rinascono così la convivialità e, persino, l'amore.

“Il pollo è un MacGuffin che traina la storia, è l’espediente che fa avvicinare madre e figlia nel dolore per la morte del marito e padre che se n’è andato diversi anni prima, quando Linda aveva solo un anno. La sua morte ha creato una frattura tra Linda e Paulette che il film cerca di rimarginare”, hanno commentato i due registi. “Ma il centro del film non è solo la morte, al contrario, questa è una storia sulla vita. La narrazione prende gradualmente una dimensione sociale: durante la loro missione Paulette e Linda attraggono a sé un numero sempre maggiore di persone. Si passa da un bilocale alla corte principale del complesso residenziale, da una famiglia monogenitoriale a un intero quartiere”.

Linda e il pollo è un film che non solo diverte ma che spinge anche alla riflessione, offrendo un’occasione di confronti tra grandi e piccoli su temi importanti, come il valore della solidarietà e dell’aiutarsi a vicenda per una causa comune, o il diritto a manifestare per esercitare la propria libertà di esprimersi pur rispettando le regole.

Linda e sua mamma Paulette sono pronte a tutto per trovare un pollo, senza sempre rispettare i codici di buona condotta. I loro amici, i vicini e tutto il quartiere si uniscono, e con una forza collettiva, le difendono, le aiutano nella loro ricerca. Questa solidarietà li farà incontrare tutti, radunarsi sulla piazza del quartiere, diventata una vera e propria agorà, per condividere un grande pasto e fare festa. Ma, parallelamente, anche la società intera sfida l'ordine stabilito con uno sciopero generale che mira a cambiare lo stato delle cose.

The Wom vi offre oggi una clip in esclusiva del film Linda e il pollo.