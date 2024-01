A rriva su Netflix il film Lift, con al centro un gruppo di ladri chiamati a un colpo spettacolare ad alta quota. Con riprese in mezza Europa, la storia comincia e finisce in Italia, passando da Venezia a Trieste e Cortina.

Netflix propone dal 12 gennaio il film tutto azione e con una punta di umorismo Lift, di cui parte delle riprese si sono svolte anche in Italia (con l’attore Stefano Skalkotos a tenere alta la bandiera dei nostri attori). Diretto da F. Gary Gray, il film Netflix Lift racconta la storia di una banda internazionale di rapinatori che, guidata da Cyrus Whitaker, cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Capitanato da Kevin Hart, il cast del film Netflix Lift conta anche sulle interpretazioni degli attori Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Ursula Corbero, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno e Sam Worthington.

A tutta action

“Amo il genere action”, ha commentato F. Gary Gray, il regista del film Netflix Lift. “L’idea di un film guidato da Kevin Hart con un cast di livello mondiale mi ha attratto sin da subito. Mi sono davvero affezionato al personaggio di Cyrus Whitaker che, orchestrando una missione internazionale impossibile, tenta uno dei colpi più audaci mai visto al cinema”.

“Amo il genere perché mi permette di liberare la mia immaginazione e di metterla al servizio di tecnologie all’avanguardia”, ha proseguito il regista. “L’action mi dà la possibilità di lavorare con strumenti che mi fanno sentire come un bambino in un negozio di giocattoli futuristici, aumentando la mia euforia sul set. Lavorare con Kevin Hart è come passare del tempo con il cugino preferito, quello su cui sai di poter contare sempre. Mi sono divertito anche a lavorare con un cast di attori internazionali: è il nostro modo, in un clima come quello attuale, per sottolineare ciò che ci unisce e non quello che ci divide”.

Il poster originale del film Netflix Lift.

I personaggi principali

“Interpretare il protagonista di un film d’azione e un esperto di rapine come Cyrus è stato per me come un elettrizzante giro sulle giostre”, ha dichiarato Kevin Hart, il protagonista del film Netflix Lift. “Essere diretti da F. Gary Gray, il regista dei miei action preferiti di sempre, lavorare con colleghi incredibili e girare nei posti più meravigliosi del mondo ha portato la mia intera esperienza a un livello indescrivibile”.

Hart interpreta Cyrus Whitaker, ladro esperto e astuto. Con la sua leale squadra, è specializzato nel rubare opere d’arte a persone che non meritano di possederle. Quando un errore durante un’asta a Venezia potrebbe porre fine alla sua carriera, Cyrus accetta di aiutare Abby Gladwell, un’agente dell’Interpol, a intercettare dieci tonnellate d’oro destinate a un pagamento terroristico per avere in cambio l’immunità per tutta la squadra.

Impeccabile agente, Abby ha il volto dell’attrice Gugu Mbatha-Raw. Abby rimpiange i cinque felici giorni passati con Cyrus quando stava lavorando sotto copertura a Parigi mesi prima che lui quasi la ingannasse a Venezia. Di conseguenza, non è affatto felice quando il capo Dennis Huxley, impersonato da Sam Worthington, le chiede di reclutare Cyrus per evitare che l’oro arrivi ai terroristi e vada in porto il piano di distruzione e morte di Jorgensen.

Lars Jorgensen è un ricco banchiere che ha fatto una fortuna sostenendo segretamente attacchi terroristici utili a manipolare il mercato azionario a suo favore. A portarlo in scena è l’attore francese Jean Reno.

La squadra di Cyrus è composta dal caro amico Denton (Vincent D’Onofrio), dalla pilota Camilla (Ursula Corbero), dallo scassinatore Magnus (Billy Magnussen), dall’ingegnere Luc (Viveik Kalra) e dalla sofisticata esperta di elettronica Mi-Sun (Yun Jee Kim).

I luoghi italiani

Le riprese del film Netflix Lift si sono svolte in varie parti del mondo: da Londra a Belfast, passando anche per Venezia, Trieste e Cortina. A Venezia si è girato in Piazza San Marco per la sequenza di apertura e nella Scuola Grande di San Rocco (un centro storico religioso e artistico del XVI secolo, che custodisce capolavori di Tiziano e Tintoretto). Il Castello di Miramare ha fatto da sfondo per l’agriturismo toscano del malvagio Jorgensen: risalente al XIX secolo, è circondato da splendidi giardini e si trova sul Golfo di Trieste, tra Barcola e Grignano. La scena finale del film ha avuto infine luogo a Cortina.

“Abbiamo mangiato molto in Italia”, scherza il regista F. Gary Gray. “Venezia è stata l’esperienza più divertente e impegnativa, specialmente durante le riprese della sequenza d’azione d’apertura. Sebbene la città stessa sia un’opera d’arte con i suoi canali, edifici storici e affreschi vecchi di seicento anni, le restrizioni che si hanno rendono estremamente complesse le riprese d’azione”.

