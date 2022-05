Life & Beth: Le prove di vita della nuova serie tv Disney+

A my Schumer è la protagonista della serie tv Life & Beth, su Disney+. Si tratta di una emozionante commedia con protagonista una donna a un importante bivio sentimentale ed emotivo.

L’attrice Amy Schumer, reduce dalla conduzione della Notte degli Oscar più movimentata di sempre, è la protagonista della serie tv Life & Beth, disponibile su Disney+ (sul canale Star) a partire dal 18 maggio. Da sempre abituata a parlare apertamente delle sfide personali o lavorative che ha affrontato, ancora una volta fa ricorso alla propria esperienza e al proprio passato per una storia dalle mille sfumature.

Cosa racconta la serie

Amy Schumer ha sceneggiato, diretto e prodotto Life & Beth, serie tv in 10 puntate targata Disney+. Ma si è anche riservata la parte della protagonista Beth, una venditrice di vino di New York che vive una vita apparentemente perfetta con il bello ma vanesio fidanzato Matt (Kevin Kane).

Uno scioccante incidente, ben presto, sconvolge il mondo di Beth. La donna decide allora di tornare nella sua cittadina natale a Long Island. Qui si ritrova a dover guardare dentro se stessa per capire chi è, cosa è diventata e di cosa ha veramente bisogno, soprattutto dopo che si lega con John (Michael Cera), stravagante contadino del posto.

Nel frattempo, attraverso i flashback di se stessa adolescente (Violet Young), Beth esplora e rivive il suo passato, a partire dalla sua difficile crescita con i genitori e la sorella. Ciò l’aiuterà a intraprendere un percorso verso una vita migliore, più audace e autentica. Il suo sarà dunque un viaggio lungo i ricordi fatto di traumi da superare, comicità e processi di accettazione.

Amy Schumer in Life & Beth.

Una donna a un bivio

Nello scrivere la serie tv Disney+ Life & Beth, Amy Schumer si è ispirata alla sua stessa vita. Ha ripercorso i momenti della sua adolescenza e lo ha fatto dopo aver riacquistato la fattoria che la sua famiglia un tempo possedeva e aveva perso per bancarotta. “Ero in visita nel posto in cui andavo da bambina”, ha ricordato Schumer. “Ero incinta e tutti i miei ritmi di vita e di lavoro erano rallentati. Tornare nei luoghi in cui sono cresciuta è stato emotivamente duro e mi ha riportato alla mente vari ricordi. Ho allora pensato che sarebbe stato opportuno che riesaminassi il periodo della crescita. I traumi che viviamo da giovani modellano chi diventiamo. Ho cominciato a riflettere su come ciò che ho vissuto mi ha reso quella che sono oggi”.

Beth, la protagonista, ha una vita che sembra cool se vista da Instagram. Ma non è realmente quella che vuole. “Sto vivendo la vita che voglio? È la domanda che Beth si pone nella serie tv. Posso aspirare a essere felice con scelte che mi permetteranno di evolvere?”, ha commentato l’attrice.

Amy Schumer in Life & Beth.

Il rapporto con la madre

Cruciale nella serie tv Disney+ Life & Beth è la relazione che Beth ha con la madre Jane, interpretata da Laura Benanti. “Nel 2015 avevo raccontato la mia relazione con mio padre scrivendo il film Un disastro di ragazza. Life & Beth rappresenta invece la mia occasione per esaminare il rapporto con mia madre, una trattativa costante!”, ha scherzato Amy Schumer.

“La nostra è una relazione stratificata e occupa una parte enorme della mia vita. È in continua evoluzione. Solo dopo essere diventata madre di Gene da tre anni, ho cambiato prospettiva su mia madre. Mi sono resa conto quanto difficile sia come ruolo”, ha concluso l’attrice.

