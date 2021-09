S coprire l'Oriente, i quartieri di Tokyo al mutare delle stagioni, le antiche tradizioni cinesi e le storie di donne anticonformiste, pagina dopo pagina

Chi subisce il fascino delle atmosfere orientali, non potrà far altro che avere in libreria questi cinque capolavori editoriali, diventati anche best seller da milioni di copie in Italia. Oltre allo sviluppo della trama, fanno da sfondo e si intrecciano storie, tradizioni, cultura contemporanea e passata di piccoli paesi della Cina e metropoli giapponesi. Ecco cinque libri perfetti per chi ama l'Oriente.

La Ragazza di giada

La Ragazza di giada, romanzo di Lisa See pubblicato ormai nel 2007 è ambientato nella Cina del XVII secolo. Peonia, una ragazzina di quasi sedici anni viene promessa in sposa dalla famiglia a un uomo di cui lei non sa nulla, neppure il nome. Per il suo sedicesimo compleanno il padre le regala uno spettacolo teatrale di un classico della letteratura cinese di epoca Ming: Il padiglione delle peonie. La trama sembra essere lo specchio fedele della sua storia: una giovane donna si lascia morire per amore pur di scappare dal matrimonio combinato. Proprio la sera dello spettacolo, Peonia incrocia lo sguardo di un giovane di cui si innamora a prima vista. Lo incontrerà altre volte, ma il suo destino è segnato per volere della famiglia, così da gettarla nella disperazione più totale.

Quel che affidiamo al vento

Quel che affidiamo al vento è uno dei tanti libri perfetti per chi ama l'Oriente. L'autrice Laura Imai Messina ci ha ormai abituati a romanzi sentimentali e raffinati, impregnati di Giappone. Uscito nel 2020, è ambientato in un luogo all'apparenza magico: sul Kujira-yama, la Montagna della Balena, si trova il Bell Gardia, un giardino dove si trova una cabina telefonica incantata: il telefono non è collegato ma alzando la cornetta si possono ascoltare le voci nel vento. Le persone accorrono da tutto il Giappone per parlare, con quel telefono, con coloro che hanno perduto.

Yui, una trentenne a cui lo tsunami dell’11 marzo 2011 ha tolto la madre e la figlia, viene a conoscenza di quel luogo surreale e decide di recarsi proprio nella cabina per poter avere la possibilità di ascoltare le voci dei suoi cari. Yui a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha una bimba di quattro anni, muta dal giorno in cui è morta la madre. Per amore di quel luogo, e nel tentativo di preservarlo dalla furia di un uragano che rischia di distruggere tutto, Yui scoprirà di avere ancora fiducia nella vita e nell'amore ritrovato.

Lanterne Rosse

Il libro di Tong Su, uscito nel 1992 racconta le vicende della Songlian che, per sfuggire alla povertà, accetta di diventare la quarta sposa del ricco Chen Zuoqian. Siamo nella Cina pre-rivoluzionaria, in una condizione di sottomissione alle regole di casa che stanno strette alla giovane, in costante competizione con le altre mogli. Una sorta di vittima sacrificale della storia del tempo. Da questo romanzo, tra i libri perfetti per chi ama l'Oriente, il regista Zhang Yimou ha tratto l’omonimo film che ha consacrato la cinematografia cinese in Occidente e ha fatto conoscere la talentuosa Gong Li.

Tokyo tutto l'anno

Le lettrici appassionate di cultura nipponica, di Giappone, hanami e delle bellezze di Tokyo, avere una copia di Tokyo tutto l’anno, un viaggio sentimentale nella grande metropoli, di Laura Imai Messina, è d'obbligo. L'autrice è una profonda conoscitrice dei luoghi che abita con la propria famiglia italo-giapponese. Riesce ad accompagnare il lettore in un viaggio spazio-temporale nei meandri della capitale giapponese. I ritmi sono scanditi dai colori, dalle temperature, e dalle atmosfere che pervadono i quartieri di Tokyo. Da gennaio a dicembre, attraverso le primavere dei ciliegi in fiore, le piogge, il caldo e il freddo.

Una guida non tradizionalmente turistica, in cui oltre ai cenni storici, si mischiano continui richiami linguistici, ogni cosa è ha il proprio nome e il suo logogramma. Nell’addentrarci nei quartieri di Tokyo ci si rende conto di quanto la vita dei suoi abitanti sia fortemente scandita da credenze e tradizioni.

Seni e Uova

Seni e Uova, scritto da Mieko Kawakami e uscito nel 2007, è ancora oggi uno dei best seller dall'autrice tra le più importanti e più vendute del Giappone. Il romanzo racconta tre storie di donne diverse mentre affrontano costumi oppressivi, e scelte determinanti per il proprio futuro, che non sempre incontrano il parere favorevole di una società spesso ostile.

Abbiamo Makiko che si reca a Tōkyō alla ricerca di una clinica in cui possa mettere delle protesi al seno a prezzi accessibili. L'accompagna sua figlia Midoriko, che non le parla da diversi mesi. L'incapacità di comunicazione tra le due sfocia in un divario. La figlia non accetta i cambiamenti fisici dell'adolescenza e non riesce ad accettare il desiderio della madre di operarsi al seno. Natsu, sorella minore di Makiko e scrittrice affermata, ritorna nella sua Ōsaka. È terrorizzata dall’idea di invecchiare da sola e inizia il percorso per diventare madre in una clinica specializzata. Qui si scontrerà con i pregiudizi della società giapponese e i problemi legali e fisici legati alla fecondazione assistita.