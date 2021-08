5 libri da leggere se stai ancora cercando di capire chi sei

C hi sei e cosa vuoi fare della tua vita? Se sei ancora confusa e non hai trovato la strada da percorrere, ecco 5 libri da leggere e dai quali trarre ispirazione

Stai attraversando un periodo in transizione, ti senti confusa e non sai ancora bene chi sei e cosa vuoi fare della tua vita. La buona notizia è che a tutto questo si può porre rimedio (anche) attraverso la lettura. In questo articolo troverai alcuni libri da leggere se stai ancora cercando di capire chi sei.

Ne abbiamo selezionati 5, che ti saranno di grande supporto nel tuo percorso di crescita personale. Ti aiuteranno ad analizzare il presente e il tuo Io interiore in previsione di un futuro tutto da costruire, con le giuste energie ritrovate. Non resta che augurarti buona lettura!

Ricominciare da sé - Osho

Apriamo l'elenco dei libri da leggere se stai ancora cercando di capire chi sei con un classico di Osho, Ricominciare da sé. Più che un manuale è un viaggio piacevole, un cammino che conduce verso la profonda conoscenza di sé.

Osho è noto per essere stato uno dei maestri spirituali più seguiti e le sue opere sono molto apprezzate in tutto il mondo, utilizzate per stimolare una profonda conoscenza interiore di se stessi.

Ciò che propone Osho in questo libro è quindi un vero e proprio percorso da compiere per ritrovare il proprio centro vitale. Capitolo dopo capitolo il lettore verrà guidato fino alla profonda conoscenza del proprio essere che consentirà di ottenere la forza necessaria per realizzare ogni progetto.

Diventa chi sei - Emilie Wapnick

Diventa chi sei. Una pratica guida per persone creative che hanno molteplici passioni e interessi, questo il titolo completo del libro di Emilie Wapnick che si rivolge a coloro che si sentono particolarmente confusi perché assorti in una serie di pensieri distinti derivanti da progetti diversi.

Se ti senti smarrita e non sai qualche strada prendere perché pensi che i tuoi interessi siano troppi, questo libro ti aiuterà a mettere ordine. Emilie Wapnick confuta i classici consigli che solitamente si danno per avere successo nel mondo del lavoro e sostiene che è possibile avere una vita soddisfacente curando contemporaneamente ogni passione, ogni desiderio e ogni aspirazione.

Chi l'ha detto che bisogna per forza scegliere?

Il coraggio di non piacere - Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

Di Ichiro Kishimi e Fumitake Koga. Il titolo completo di questo libro è Il coraggio di non piacere. Liberati dal giudizio degli altri e trova l’autentica felicità e ne condensa ogni intento. L'obiettivo di questa lettura è prima di tutto quello di accettare se stesse, con ogni limite e difetto ma anche con i rispettivi previ.

In un racconto di cinque notti, un uomo insoddisfatto interroga un saggio maestro a proposito della reale possibilità di raggiungere l'agognata felicità.

E del resto cos'è davvero la felicità? Viene analizzato il concetto intrinseco del termine, collocato in un mondo dominato dall'apparenza e non dall'essenza.

Il saggio pone l'accento sulla semplicità e sull'immagine della felicità come qualcosa di semplice e alla portata di tutti. Come si fa allora per assaporarla pienamente? Il suggerimento è quello di vivere nel presente, ogni singolo istante, lasciando andare il passato ed evitando di lasciarsi condizionare dalle opinioni degli altri.

Sono quando smetteremo di considerare eccessivamente il parere di chi ci sta intorno, infatti, impareremo a puntate su noi stesse e comprenderemo davvero il nostro ruolo nel mondo.

Ma serve coraggio, il coraggio di effettuare scelte in modo consapevole, quello di decidere se cambiare o non cambiare. Il coraggio di sentirsi libere di essere chi si è realmente, senza temere giudizi e pregiudizi. Solo quando riusciremo a farlo, avremo la forza per guardare dentro di noi e ritrovare noi stesse.

Diventa ciò che sei - Alan Watts

Diventa ciò che sei di Alan Watts potrebbe essere definito come un manuale psicologico che aiuta nell'autoanalisi. Nulla di complicato: l'intenzione di Watts è quella di supportare i lettori alla ricerca della strada giusta da percorrere. La meta è la realizzazione di se stessi.

Sicuramente è uno dei primi libri da leggere se stai ancora cercando di capire chi sei che ti spronerà a cogliere le diverse sfumature e sfaccettature della tua vita attuale per apprezzarla "così com’è". Questo però non significa fermarsi dove si è; al contrario Watts si pone l'obiettivo di illustrare ai lettori la corretta via da percorrere per scoprire la vera essenza e la dimensione ottimale della propria vita per comprenderne pienamente il significato.

Simbolismo religioso occidentale e orientale sono molto ricorrenti nella scrittura di Watts che con saggezza stimola alla riflessione per una vita armoniosa.

Crea il tuo destino - Osho

Crea il tuo destino. Le intuizioni che cambiano la vita di Osho è uno dei libri da leggere se stai ancora cercando di capire chi sei. È il secondo libro di Osho che inseriamo in questo elenco: il maestro spirituale indiano ha lasciato in eredità diverse opere, alcune scritte in prima persone ed altre tratte dai suoi discorsi.

Tutte motivazionali e riflessive, Crea il tuo destino. Le intuizioni che cambiano la vita in particolare è uno dei rari libri scritti direttamente da lui che accompagna il lettore alla riscoperta delle sue facoltà intellettuali. A partire da racconti, storie e miti, Osho risveglia l'abilità della comprensione, stimolando un percorso di consapevolezza.

Esortando alla riflessione, Osho ti consentirà di capire meglio te stessa, di esplorare il tuo Io interiore fino a leggere tra le tue più segrete aspirazioni.