5 libri da cui sono state tratte serie tv: i più belli da leggere

M olte delle serie tv più amate sono tratte da libri che, se non l’hai ancora fatto, ti consigliamo di leggere. Ecco alcuni titoli interessanti.

Se anche per te l’idea di serata perfetta prevede la combo divano e serie tv, molto probabilmente non esisterà o quasi, titolo in grado di sfuggire ai tuoi radar. Una vera addicted del genere, infatti, se anche non ha visionato ogni cosa sa sicuramente di cosa si stia parlando se un nome viene menzionato durante una conversazione.

Se è il tuo caso, quello che però forse non sai è che molte delle serie tv più amate degli ultimi anni, sono tratte da libri altrettanto, se non maggiormente, avvincenti.

Ecco quelli che secondo noi dovresti considerare come lettura dei prossimi mesi, anche se hai già visto la serie tv omonima.

Big Little Lies

Tra le serie di punta del colosso HBO, ha riscosso un enorme successo anche grazie alle protagoniste Nicole Kidman e Reese Witherspoon.

La trama racconta delle vicende misteriose di un gruppo di donne ed è il rifacimento televisivo del romanzo omonimo di Liane Moriarty, ma conosciuto in Italia con il titolo tradotto, Piccole grandi bugie. Sia la serie sia il libro sono basati sul racconto della forza delle donne contro difficoltà, ipocrisie e ingiustizie, anche se tra le due versioni ci sono piccole differenze.

Il libro è stato pubblicato nel 2014 dalla Penguin Publishing ed è il primo dell’autrice.

Game of Thrones

Tra i cultori del genere fantasy questo non è solo un titolo, ma il titolo per eccellenza. Raramente, infatti, una serie tv ha ricevuto più apprezzamenti di Game of Thrones ma, in questo caso, a tenere incollati i fans di tutto il pianeta sono stati anche i libri ai quali le gesta televisive sono tratte.

L'epica serie fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss, anch’essa per HBO, è ispirata alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin. Cinque i libri fino ad ora pubblicati, e molte aspettative dai fan di GOT, che non vedono l’ora che l’autore completi il sesto che, pare, sia destinato a concludere le vicende dei protagonisti.

I veri amanti del Trono di Spade non sanno scegliere tra la versione cartacea e quella televisiva e anche noi vi suggeriamo di non farlo ma di approfondirle entrambe.

Orange is the new Black

Femminismo, girl power e solidarietà tra donne. Questi i capi saldi di un altro titolo super gettonato, che per tutte le sue sette stagioni complessive ha tenute con il fiato sospeso milioni di telespettatori, desiderosi di conoscere le nuove gesta delle protagoniste, un gruppo di detenute dal passato difficile che stanno scontando la loro pena in carcere.

Ideata da Jenji Kohan, è ispirata alle memorie di Piper Kerman, una ragazza venticinquenne che dopo aver scontato una pena nel carcere di Manhattan, ha raccontato l’esperienza nel libro Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison.

Dalla scrittura forte e che non le manda certo a dire, la serie affronta a viso aperto tematiche delicate come violenza e abusi di potere in carcere, razzismo, omofobia, contrasto agli stereotipi e vessazioni verso le minoranze. Stessi ingredienti presenti anche nel romanzo auto biografico, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tuoi preferiti.

Sherlock

Se non lo hai fatto in classe su suggerimento dei professori corri subito a comprare le copie di tutti i libri con protagonista Sherlock Holmes, ovvero quello che è stato definito l’investigatore privato più iconico di tutti i tempi.

Super classici del genere investigativo, questi libri sono usciti dalla penna di Arthur Conan Doyle e hanno visto diverse trasposizioni cinematografiche e televisive, con alterne fortune. Una delle più riuscite è la serie della BBC, Sherlock, creata da Steven Moffat e Mark Gatiss.

In questo caso più che in altri però, ci sentiamo di dire che immergersi nella lettura del libro sia molto più affascinante rispetto ad accendere semplicemente la tv.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Ultima nata tra le serie tv, Noi, ragazzi dello zoo di Berlino è disponibile su Prime Video e racconta la storia drammatica di Christiane F e dei suoi amici, un gruppo di adolescenti che nella Berlino della fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta entrano nel tunnel dell’eroina.

La serie, targata anch’essa HBO, arriva molti anni dopo il libro, visto che quest’ultimo è uscito nel 1978, diventando un volume di culto per gli adolescenti di diverse generazioni. In Italia, quello che altro non è se non il racconto auto biografico rilasciato dalla stessa Christiane ai giornalisti K. Hermann e H. Rieck, ha conquistato soprattutto gli adolescenti degli anni Novanta. Oggi, a distanza di anni, la serie punta a riscuotere lo stesso successo sulla generazione Z anche se per ora le critiche non sono entusiastiche, visto che secondo molti amanti del libro, la trasposizione televisiva sarebbe una versione della storia piuttosto soft.

Come in molti casi, il consiglio, sia che tu abbia visto la serie sia che sia ancora nella tua lista per approfondimenti futuri, è di recuperare anche il libro.