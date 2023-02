Liaison: Eva Green e Vincent Cassel tra thriller e storia d’amore nella serie Apple Tv+

D ebutta, con un episodio a settimana, la serie Liaison targata Apple Tv+. La trama ruota intorno a un mercenario e a un’agente segreta che, chiamati a gestire un attacco informatico su larga scala, fanno i conti con un passato sentimentale condiviso.

Apple Tv+ propone dal 24 febbraio la serie tv Liaison, interpretata da Eva Green e Vincent Cassel. Thriller contemporaneo ad alta tensione, Liaison esplora l’impatto devastante degli errori del passato sul futuro, combinando scene d’azione con una trama imprevedibile che si sviluppa in più livelli. Spionaggio e intrighi politici si frappongono così a una lunga e appassionata storia d’amore.

La trama della serie tv

Prima coproduzione anglo-francese di Apple Tv+, la serie tv Liaison comincia con una coppia di cugini di Damasco, Samir (Aziz Dyab) e Walid (Marco Horanieh), che irrompono nei server della polizia siriana e si imbattono per caso in un piano per una serie coordinata di attacchi informatici al Regno Unito.

Gabriel Delage (Vincent Cassell), un contractor privato, viene incaricato dall’intelligence francese di scortare i due ma il pick-up su cui viaggiano finisce in un’imboscata. Samir e Walid scappano e in quel momento hanno inizio gli attacchi informatici, con l’intelligence britannica all’oscuro di ciò che sta accadendo. Quando vede un viso a lei familiare nei filmati di sorveglianza, Alison Rowdy (Eva Green), un’agente dell’MI5, intuisce sin da subito come la posta in gioco sia più alta e complessa di quanto si pensi. Dopotutto, lei conosce bene Gabriel, dal momento che in passato hanno avuto una relazione.

Man mano che la serie Apple Tv+ Liaison va avanti, la trama si infittisce fino al punto di riflettere l’attuale clima politico. Samir cerca di sfuggire alla cattura nascondendosi ad esempio tra la popolazione dei rifugiati a Londra. L’ombra della Brexit incombe e la sfiducia reciproca dei governi francesi e inglesi si trasforma in un ostacolo per fermare gli attacchi: agenti inaffidabili e loschi individui si nascondono da entrambe le parti.

Accanto a Cassel e Green, nella serie recitano anche Peter Mullan, Gerard Lanvin, Stanislas Merhar, Philippine Leroy-Beaulieu (la Sylvie di Emily in Paris), Laetitia Eido, Eriq Ebouaney, Thierry Fremont e Bukky Bakray.

Il poster della serie Apple Tv+ Liaison.

La prima volta di Vincent Cassel

Liaison, la serie Apple Tv+, segna la prima volta dell’attore Vincent Cassel in un prodotto destinato al piccolo schermo e non al cinema. “Avevo in passato molti pregiudizi sui prodotti seriali, ha commentato l’attore ex marito di Monica Bellucci. “I prodotti tv avevano connotazioni e standard che non ritenevo adeguati a grandi progetti. Tuttavia, negli anni qualcosa è cambiato: oggi, ogni episodio di Liaison ha un budget che equivale a quello di un blockbuster (secondo la stampa francese, dai 5 ai 10 milioni di euro, ndr). Ciò sottolinea quanta cura ci sia stata sia nel confezionamento sia nella scrittura”.

Nella serie Liaison, Cassel interpreta Gabriel Delage. “Gabriel è un mercenario internazionale”, ha spiegato Cassel. “È un ex militare e, siccome era molto bravo, i servizi segreti lo avevano contattato per mandarlo in missione. Le cose però non andarono molto bene, il suo governo lo ha deluso e da allora se ne è tenuto sempre lontano. Sentendosi abbandonato, è ora capace di tutto”.

Seppur colpito dal progetto, Cassel non lo ha accettato a scatola chiusa. Ha infatti preteso di avere l’ultima parola su tutte le scelte creative, a cominciare dalla sua partner in scena. “Eva Green mi ha sempre affascinato”, ha confessato. “Da tempo, cercavo di coinvolgerla in altri progetti ma non c’ero riuscito. Quando ha accettato di far parte della serie tv Apple Liaison, ero felice come un bambino! Penso che sia una delle poche attrice rimaste a portare in scena eleganza, mistero e forza interpretativa. Sono un suo grandissimo fan!”.

I due, tuttavia, torneranno presto a recitare insieme in I tre moschettieri – D’Artagnan, in uscita nelle sale italiane il prossimo 6 aprile. Nel film, Cassel darà vita ad Athos mentre Green a Milady.

Liaison: Le foto della serie tv 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT