Le lezioni di chimica (e cucina) di Brie Larson nella nuova serie tv tratta da un bestseller

B rie Larson interpreta i panni di una chimica che negli anni Cinquanta, mentre combatte il gender gap, diventa una nota cuoca nella serie tv Apple Tv+ Lezioni di chimica. Da uno dei romanzi più venduti degli ultimi anni.

Brie Larson, attrice premio Oscar per Room e volto di Captain Marvel, è la protagonista di Lezioni di chimica, la nuova serie tv in otto episodi disponibile su Apple TV+ a partire dal 13 ottobre. Basata sul romanzo best-seller della scrittrice, editrice scientifica e copywriter, Bonnie Garmus, è ambientata nei primi anni '50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando - molto più che semplici ricette.

La trama della serie tv

Una brillante e testarda chimica combatte contro il sessismo radicato, la disparità di trattamento e la discriminazione nella serie tv Apple Tv+ Lezioni di chimica, ambientata negli anni '50 e basata sul romanzo di successo del 2022 di Bonnie Garmus.

Il racconto in otto parti segue l'arguta e sagace Elizabeth Zott (Brie Larson), che sfida le norme sociali nel suo lavoro presso i maschilisti Laboratori Hastings. Abituata a sentirsi dire che non è abbastanza intelligente e che dovrebbe "sorridere di più", Elizabeth conduce le sue ricerche al di là del suo ordinario lavoro. Ciò la porta presto a un incontro con il rinomato scienziato solitario Calvin Evans (Lewis Pullman), uno dei pochi a riconoscere la sua brillantezza.

Ma, mentre tra i due scatta la chimica (è il caso di dirlo), una tragedia porta al licenziamento di Elizabeth dal laboratorio. Costretta a rivalutare le sue opzioni come madre single non sposata, accetta un lavoro come conduttrice di uno show culinario televisivo, "Cena alle Sei", che inaspettatamente la trasforma in una star. Con un’intera nazione di casalinghe trascurate che si sintonizzano sul suo programma, ha trovato Elizabeth un modo per sfidare lo status quo?

Il poster della serie tv Apple Tv+ Lezioni di chimica.

La chimica della vita

"Non c'è nulla nella vita che sia escluso qui", ha afferma l'attrice Brie Larson a proposito della serie tv Apple Tv+ Lezioni di chimica. "Sì, racconta di scienza e chimica, ma si parla anche di quella connessione inspiegabile della chimica che si può avere quando ci si innamora, delle sostanze chimiche dentro i nostri corpi e della chimica che manda avanti la vita. Così anche di come la vita può sorprenderti in modi che non puoi sempre prevedere".

Nel cast della serie tv Apple Tv+ Lezioni di chimica figura anche l’attrice Aja Naomi King nel ruolo di Harriet Sloane, confidente e punto di riferimento di Elizabeth mentre si destreggia tra la maternità, una carriera culinaria e il suo nuovo ruolo di attivista.

"Elizabeth ha una prospettiva unica su come prendere tutte le cose che ama della scienza e applicarle alla cucina", ha spiegato Larson. "Cucina interamente con la testa, ma attraverso le sue interazioni con Calvin e Harriet, inizia a cucinare anche con il cuore, e questo le apre la strada all'amore".

Da cuoca appassionata, Larson si è sentita a suo agio con il lato culinario del suo personaggio. Ma per gli elementi scientifici, compresi i termini tecnici, ha lavorato con un professore di chimica durante le riprese. "Ero contenta di quanto rapidamente potessi memorizzare complessi termini scientifici, anche se non sapevo sempre cosa significassero le parole", ha scherzato l’attrice Larson. "Stavo parlando di pirimidine e purine e di tante altre cose che non conoscevo prima!".

