Su Netflix, si parla di sesso in tutte le sue sfumature in una nuova serie tv

A rriva su Netflix Let’s Talk about Chu, una serie tv che in maniera divertente, commovente e sfrontata, racconta di sesso attraverso il punto di vista di una giovane vlogger. La lente è puntata su tutta la sua famiglia, offrendo uno sguardo a 360° su un argomento pieno di tabù.

Debutta su Netflix dal 2 febbraio la serie tv Let’s Talk about Chu, composta da otto episodi che ci faranno entrare nel mondo della giovanissima Chu Ai, una vlogger part time che usa il suo canale per parlare candidamente di sesso. Ma, come spesso capita nella vita di tutti i giorni, è più facile parlare di sesso che farlo.

Audace e appassionante, la serie tv Netflix Let’s Talk about Chu promette di riscaldare i vostri cuori offrendo una visione fresca sui temi sfaccettati del sesso, del romanticismo e delle dinamiche familiari. Di produzione taiwanese, contemporanea e commovente, è diretta dalla premiata regista Remii Huang ed esplora le complessità dell’amore e delle relazioni attraverso la lente di diverse generazioni della famiglia Chu.

Per promuovere relazioni sane

La storia raccontata dalla serie tv Netflix Let’s Talk about Chu inizia alla vigilia di Capodanno quando le difficoltà legate all’amore e al sesso nella famiglia prendono il centro della scena. Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), la figlia più piccola, lavora come terapista del sesso e gestisce contemporaneamente un canale di educazione sessuale sui social media. Sostenitrice del mantra ‘fai l’amore, non innamorarti’, affronta le sua ansie attraverso una relazione di ‘scopamicizia’ con Ping-ke (Kai Ko), che condivide il suo stesso scetticismo sull’amore.

Nel frattempo, la sorella maggiore Chu Wei (Kimi Hsia) affronta le sfide legate al matrimonio con il marito Shi-chieh (Umin Boya) mentre suo fratello Yu-sen (JC Lin) si separa dal suo fidanzato di lunga data dopo essere rimasto intrappolato in una relazione del tutto sbilanciata.

Sullo sfondo di una relazione tesa tra i loro genitori (Miao Ke-li e Hong Sheng-te), la serie tv Netflix Let’s Talk about Chu esplora come Chu Ai possa trovare il suo percorso di auto-scoperta, soddisfare i suoi desideri e porre le basi per una relazione duratura.

Il poster della serie tv Netflix Let's Talk about Chu.

La regista Remii Huang, attingendo dalle sue esperienze di vita, mira ad avviare conversazioni sul sesso, un argomento spesso evitato nelle culture asiatiche. La commedia drammatica affronta audacemente le questioni contemporanee legate alle relazioni all'interno della famiglia Chu, sottolineando l'importanza di discussioni aperte sulla sessualità per promuovere relazioni sane.

Come ha spiegato l’attore Kai Ko: "Ogni membro della famiglia Chu rappresenta un diverso gruppo di età e i loro valori, e ho trovato la sceneggiatura interessante poiché esamina la vita attraverso le diverse sfaccettature della sessualità". La protagonista Chan Tzu-hsuan ha espresso gli stessi sentimenti, affermando: "Let’s Talk about Chu è una serie unica, e vedere come ogni personaggio affronta il proprio trauma è l'aspetto più toccante per me. Sono particolarmente entusiasta di portare sullo schermo Chu Ai".

