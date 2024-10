Let Go: Su Netflix il nuovo film della regista della serie cult Baby Reindeer

J osephine Bornebusch torna su Netflix con Let Go, un film intenso che esplora il delicato equilibrio di una famiglia sull'orlo della rottura. Scopri come un solo messaggio può cambiare tutto, in una storia di amore, sacrificio e redenzione.

Netflix propone dal 1° novembre il film Let Go. Diretto e interpretato da Josephine Bornebusch, il film Netflix Let Go è un dramma su ciò che nella vita realmente conta. Al centro del racconto c’è Stella, una donna che pensa di avere tutto sotto controllo, se non fosse per la costante ricerca di attenzioni del figlio più piccolo, per i modi scontrosi della figlia adolescente e per il marito emotivamente insondabile. Disfunzionale come tante altre, la famiglia è sul punto di esplodere quando Stella riceve un messaggio che cambia tutto, spingendola a tentare l’impossibile per tenere tutti quanti uniti più che mai.

"Ho una predilezione per le storie che raccontano di riconoscimento, famiglie e vita nei suoi momenti più ordinari – con tutto ciò che questo comporta: tristezza, felicità, amore e tradimento”, ha commentato la regista.

La ricerca della felicità

Dopo il successo della serie tv Netflix Baby Reindeer di cui ha diretto tre episodi, Josephine Bornebusch torna alla regia con Let Go, un commovente dramma familiare che esplora le tensioni familiari e la ricerca di un senso nella vita. Davanti e dietro la macchina da presa, Bornebusch racconta il viaggio intimo di Stella, una donna che cerca di ricostruire la sua famiglia distrutta con un ultimo tentativo di riconciliazione. Esplorando le sfide moderne a cui molte famiglie possono relazionarsi, la regista pone domande universali sull'amore, il sacrificio e la ricerca della felicità.

Stella (Josephine Bornebusch) conduce una vita apparentemente ben organizzata, ma dietro la sua facciata perfetta si nasconde una famiglia sull'orlo dell'implosione. Suo figlio Manne alla costante ricerca di attenzioni, sua figlia adolescente Anna (Sigrid Johnson) dall’umore instabile e suo marito Gustav (Pål Sverre Hagen), freddo e distaccato, mettono a dura prova il suo equilibrio.

Quando un messaggio inaspettato cambia tutto, Stella decide di intraprendere un viaggio con la sua famiglia nel tentativo di ricostruire i legami che si sono logorati. Il viaggio si trasforma in una ricerca di resilienza e in una riscoperta delle vere priorità della vita.

Il film Netflix Let Go è rivolto a un pubblico che apprezza i drammi familiari realistici e intimi, sulla scia di film come Storia di un matrimonio e Kramer contro Kramer. Il pubblico che ha amato Baby Reindeer ritroverà qui la sensibilità e la profondità emotiva che Josephine Bornebusch ha mostrato nelle sue opere precedenti. L'originalità del film risiede nel modo in cui affronta i problemi familiari contemporanei con un approccio agrodolce, mescolando momenti di intensa emozione con tocchi di umorismo che rendono i personaggi ancora più umani e accessibili.

Con Let Go Josephine Bornebusch promette di offrire uno sguardo sincero e sfumato sulle sfide della vita familiare moderna, mostrando al contempo la bellezza degli sforzi per proteggerla. Con speranza e resilienza.

