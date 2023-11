Leo: Su Netflix, il film sulla saggia e divertente lucertola doppiata da Edoardo Leo

A rriva su Netflix il film d’animazione Leo, una commedia scritta da Adam Sandler e doppiata nella versione italiana da Edoardo Leo. Una storia di formazione con al centro una lucertola che insegna ai bambini di quinta elementare come affrontare i problemi.

Netflix propone dal 21 novembre il film Leo, una commedia musicale animata di formazione sull’ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Al centro della storia c’è l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo, che oramai da decenni è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga.

Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...

Se nella versione originale del film Netflix Leo il protagonista ha la voce dell’attore, sceneggiatore, regista e comico Adam Sandler, in quella italiana è invece doppiato da Edoardo Leo.

Aiutare gli altri

Diretto da Robert Marianetti e David Wachtenheim, il film Netflix Leo parte da una domanda abbastanza strana per gli studenti italiani ma non per quelli americani: come si può dimenticare un animale domestico a scuola e condannarlo ad anni e anni di stanchezza e routine? L’animale dimenticato, nel caso del film Netflix Leo, non è né un criceto tenerissimo che tutti avrebbero voluto tenere in mano né un serpente scappato dalla sua teca ma una lucertola, Leo per l’appunto.

Avvicinandosi rapidamente verso il suo ultimo anno di vita, l’anziana lucertola Leo ha una crisi di mezza età nonostante abbia ormai raggiunto i 74 anni. Dopo aver deciso di lasciare definitivamente la gabbia in cui è stato rinchiuso, si ritrova in maniera inaspettata a ricoprire un ruolo diverso che mai e poi mai avrebbe immaginato: quello di terapeuta per i particolari studenti di quinta elementare della sua classe.

Del resto, chi potrebbe conoscere meglio di lui la scuola? Dal cuore d’oro, Leo nei tanti anni in cui è stato sempre nella stessa classe della Florida insieme al suo compagno di sventura, la tartaruga Squirtie ne ha viste di tuti i colori. Diverse generazioni di studenti sono passate sotto i suoi occhi e, sebbene si sia perso molto della sua vita, Leo ha in qualche modo goduto di quelle degli altri, guadagnando conoscenza per risolvere i problemi degli altri… a modo proprio! In fondo, non c’è supplente così cattiva a cui non potrebbe far fronte.

“Poter aiutare gli altri nel momento del bisogno, è sempre qualcosa di positivo: ci sembrava un bel messaggio da mandare”, ha spiegato Marianetti, uno dei due registi del film Netflix Leo. “Adam Sandler voleva fare un film per le sue figlie e, in un certo senso, su di loro, ragione per cui nella sceneggiatura, da lui scritta, si è messo molto in gioco a livello personale".

