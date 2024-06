Un film con Kate Winslet racconta la vera storia della fotografa Lee Miller

K ate Winslet è la protagonista del film Lee, omaggio a una delle più grandi fotografe di guerra del XX secolo ma anche tributo alle donne coraggiose che hanno sfidato le norme sociali per fare la differenza nel mondo.

Lee è il nuovo film con Kate Winslet che trae spunto da una storia vera. Il film segue infatti la straordinaria vita di Lee Miller, interpretata da Winslet, una delle più grandi corrispondenti di guerra americane del XX secolo. La storia inizia nel sud della Francia nel 1938, dove Lee, ex modella e musa del fotografo d'avanguardia Man Ray, si trova in vacanza con i suoi amici artisti e poeti. Stanca di essere vista attraverso l'obiettivo degli uomini, Lee si dedica completamente al suo lavoro di fotografa.

Con l'imminente minaccia della guerra, Lee segue il suo amante, il mercante d'arte Roland Penrose (interpretato da Alexander Skarsgård), a Londra, dove cerca lavoro come fotografa per British Vogue. Nonostante le restrizioni imposte alle fotografe donne, Lee riesce a ottenere l'accreditamento di guerra americana e si dirige da sola in Europa.

Durante il conflitto, Lee documenta eventi cruciali come l'assedio di Saint Malo, l'uso del napalm e la liberazione dei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau. Insieme al fotografo David E. Scherman (interpretato da Andy Samberg), Lee cattura immagini che segnano la storia e la sua vita personale. Il film culmina con la famosa fotografia di Lee nella vasca da bagno di Hitler, simbolo della sua straordinaria carriera. A distribuirlo in autunno in Italia sarà Vertice 360.

I personaggi principali

Diretto dalla rinomata cineasta Ellen Kuras, al suo debutto come regista di lungometraggi narrativi, il film Lee è scritto da Liz Hannah, John Collee e Marion Hume. La regia di Kuras conferisce al film un ritmo teso e ipnotico, arricchito da dettagli visivi straordinari. La collaborazione con Winslet ha permesso di creare un ambiente autentico e immersivo, che cattura l'essenza di Lee Miller come fotografa e donna.

Conosciamone i personaggi principali:

Lee Miller (Kate Winslet)

Lee Miller è una fotografa di guerra americana che ha sfidato le convenzioni dell'epoca, documentando gli orrori della Seconda guerra mondiale con la sua Rolleiflex. Determinata e coraggiosa, Miller è un'ispirazione per le donne che sfidano i confini imposti dalla società.

David E. Scherman (Andy Samberg)

David E. Scherman è un fotoreporter di LIFE Magazine che diventa il compagno di Miller nelle sue avventure fotografiche. La loro collaborazione culmina nella famosa foto nella vasca da bagno di Hitler, simbolo dell'orrore e della speranza emersi dalla guerra.

Roland Penrose (Alexander Skarsgård)

Roland Penrose è un artista surrealista inglese e amante di Lee Miller. Il loro amore e supporto reciproco sono fondamentali per la crescita professionale di Miller durante il conflitto.

Solange D’Ayen (Marion Cotillard)

Solange D’Ayen è un'editor di Vogue Francia e una delle amiche più care di Miller. La sua vita viene devastata dalla guerra, rappresentando il dolore e la perdita che molte persone hanno subito durante il conflitto.

Audrey Withers (Andrea Riseborough)

Audrey Withers è l'editor di British Vogue che sostiene Lee Miller nella sua missione di documentare la guerra. La loro collaborazione dimostra il potere della solidarietà femminile in tempi di crisi.



La vera storia

Elizabeth “Lee” Miller (1907-1977), al centro del film Lee, è stata una modella di moda, fotografa e fotoreporter nata a Poughkeepsie, conosciuta soprattutto per essere stata corrispondente di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale per Vogue.

Il rapporto di Miller con Vogue iniziò nel 1927 quando evitò per un soffio di essere investita da un'auto grazie all'intervento del rinomato editore di Vogue, Condé Nast. Questo incontro fortuito aiutò a lanciare la sua carriera di modella, con la sua iconica apparizione in copertina con un cappello blu e perle, incarnando la “ragazza moderna” del tempo. Dopo un periodo come una delle modelle più ricercate di New York, Lee decise di tornare alla sua prima passione: l'arte, trovando la sua vera vocazione nella fotografia.

A Parigi, Lee studiò e collaborò con il fotografo surrealista Man Ray. Insieme, sono accreditati per lo sviluppo della tecnica della solarizzazione, un effetto scoperto accidentalmente, secondo il racconto di Lee. Miller aprì poi il suo studio a New York, dove, come descritto dal figlio Anthony Penrose nella biografia The Lives of Lee Miller, "essere fotografati da Lee Miller divenne un vanto da menzionare ai cocktail party."

Quando nel 1939 scoppiò la guerra, Lee si riconnesse con Vogue per lavorare come fotografa di guerra, diventando una delle prime corrispondenti di guerra donne. Il suo obiettivo era documentare la guerra come testimonianza storica e fornire un contesto agli eventi. Le sue radici surrealiste emergono nelle immagini, mescolando arte e giornalismo in testimonianze provocatorie e spesso orrifiche degli eventi che ha vissuto. Tra gli eventi documentati ci sono il bombardamento al napalm di Saint Malo, la liberazione di Parigi, la Battaglia d'Alsazia e le scene strazianti nei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau.

Uno degli scatti più iconici dell'epoca la ritrae mentre si immerge nella vasca da bagno personale di Hitler, sporcando intenzionalmente il pavimento con la terra di Dachau, un gesto simbolico che sottolinea la sua ribellione contro l'orrore che aveva visto.

La guerra non lasciò Miller indenne. Le esperienze vissute, specialmente nei campi di concentramento, la perseguitarono per il resto della sua vita. Negli anni successivi, Lee lottò con l'alcolismo, probabilmente scatenato dal PTSD e dalla depressione post-partum dopo la nascita del figlio. Anche se occasionalmente lavorava ancora per Vogue, era spesso lei stessa il soggetto delle foto e abbandonò la fotografia in favore della cucina, diventando una chef gourmet.

Lee Miller morì di cancro nel 1977 nella sua casa a Farley Farm House nel Sussex orientale, Inghilterra.

