Le vedove del giovedì: I misteri dietro le vite perfette della serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Le vedove del giovedì, tratta da un bestseller della scrittrice Claudia Piñeiro. Suspense, mistero e dramma svelano cosa si cela dietro l’apparenza perfetta di cinque famiglie.

Dal 14 settembre Netflix propone la serie tv in sei episodi Le vedove del giovedì, rivisitazione dell’omonimo romanzo di Claudia Piñeiro, uno dei best seller argentini più noti al mondo già trasposto in un film del 2009 e basato su fatti realmente accaduti. Con un cast capitanato da Irene Azuela e Omar Chaparro, la serie tv Netflix Le vedove del giovedì è un thriller in piena regola che presenta elementi di mistero e suspense portandoci nel paradisiaco complesso di Las Cascadas, un luogo dove le apparenze ingannano. Agli occhi di tutti, le famiglie sono perfette e senza macchia alcuna ma nell’intimità nascondono terribili segreti.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Le vedove del giovedì ci porta nel quartiere di Altos de la Cascada, dove in un lussuoso complesso la vita scorre idilliaca come sempre, che case che sembrano grandi ville con i loro ampi giardini e le loro piscine riscaldate. Separato dalla realtà attraverso muri e telecamera che monitorano tutti, il complesso è una bolla perfetta in cui vivere mentre al di fuori si affrontano problemi di ben altra natura.

Qui una mattina, arrivata a casa, Teresa (Irene Azuela) trova il marito Tano (Omar Chaparro) e due amici morti. La vicenda sciocca i residenti del lussuoso complesso di Altos de la Cascada, che la etichettano subito come tragico incidente. Ma presto l’esame delle ultime attività delle vittime mette in dubbio l’idea della disgrazia. Emergono dubbi su quanto "accidentali" queste morti possano essere, rivelando che niente è davvero perfetto come sembra ad Altos de la Cascada. Le certezze cominciano a sgretolarsi e cresce la sensazione che il peggio stia per accadere. Infedeltà, scandali sociali e crimini minacceranno la vita di cinque “esemplari” famiglie.

Il poster italiano della serie tv Netflix Le vedove del giovedì.

Una storia universale

Le vedove del giovedì, il romanzo da cui è tratta la serie tv Netflix, è una metafora del crollo economico, sociale e morale che ha posto fine agli anni Novanta e ha generato la successiva crisi del Duemila. Per gli amanti della suspense, tanto il romanzo quanto la serie sono quasi imperdibili dal momento che in ogni capitolo o episodio accade qualcosa che svela a turno quanto poco idilliache siano le esistenze delle famiglie che vivono a Las Cascadas.

Pubblicato nel 2005, il romanzo è ambientato in Argentina mentre la serie tv Netflix ha luogo in Messico ma non cambiano i temi e i toni cupi della storia. A Las Cascadas vivono famiglie che conducono uno stile di vita che vogliono mantenere inalterato a tutti i costi, con mogli e mariti che hanno molto da nascondere le une agli altri. Ma chi sono le vedove del giovedì? Sono semplicemente le moglie che si autodefiniscono in tal modo per via dell’usanza dei loro mariti di riunirsi settimanalmente lontano dagli occhi dei loro figli, delle loro domestiche e delle loro stesse consorti. Fino a quando, appunto, si verifica la tragedia che tutto sgretola.

Il merito della scrittrice è quello di aver svelato un mondo relativamente nascosto e di averlo fatto con una storia poliziesca in grado di adattarsi non solo alle società latine ma anche a tutto il mondo, affrontando temi come il classismo, il razzismo e l’antisemitismo.

“Ho visto la prima puntata della serie tv che Netflix ha tratto dal mio Le vedove del giovedì e mi è piaciuta molto”, ha commentato Claudia Piñeiro. “Nel romanzo accadono molte cose che sono universali e che potrebbero succedere in moltissime altre parti del mondo quando non si vuol vedere cosa nascondiamo tutti quanti sotto al tappeto per apparire perfetti”.

