Le squillo della porta accanto: Su Netflix un film sull’amicizia e sull’emancipazione femminile

L e squillo della porta accanto, film disponibile su Netflix affronta tematiche di amicizia, emancipazione e sessualità in modo fresco e provocatorio, riuscendo a offrire una riflessione sulla libertà personale e sulla forza dei legami tra donne, pur mantenendo il tono leggero della commedia.

Netflix propone dal 16 settembre il film Le squillo della porta accanto. Diretto da Jamie Travis e con protagoniste Ari Graynor e Lauren Miller (anche co-sceneggiatrice del film), il film Netflix Le squillo della porta accanto si distingue per il suo approccio fresco e umoristico a tematiche moderne come l’amicizia femminile, l’indipendenza personale e l’imprenditorialità, trattate con leggerezza ma anche con una certa profondità. Presentato al Sundance Film Festival del 2012, ha ricevuto consensi per il suo stile brillante e la chimica tra le attrici protagoniste.

La storia segue le vite di Katie Steele (Ari Graynor) e Lauren Powell (Lauren Miller), due donne che non si sopportano dai tempi del college. Le circostanze della vita le portano a dover convivere nello stesso appartamento a New York, quando Lauren, dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato, si trova senza casa e senza lavoro. Katie, già in difficoltà economiche, accetta la convivenza riluttante, nonostante l'antipatia reciproca.

Il punto di svolta arriva quando Lauren scopre che Katie guadagna soldi gestendo una linea telefonica erotica. Inizialmente scandalizzata, Lauren, che ha una personalità più seria e rigida rispetto a Katie, decide di entrare in affari con lei per superare la propria crisi finanziaria. Le due avviano insieme un’attività di linee erotiche, ottenendo un successo inaspettato. Col passare del tempo, però, la loro collaborazione professionale si trasforma in una sincera e profonda amicizia, superando incomprensioni e pregiudizi del passato.

Il film nasce da una combinazione di esperienze personali della co-sceneggiatrice Lauren Miller e dal desiderio di creare una commedia sull'amicizia femminile, un tema che è spesso trattato in modo superficiale o riduttivo nel cinema mainstream. Miller ha dichiarato in varie interviste che voleva esplorare l'idea di come un'amicizia improbabile possa evolvere e crescere anche in circostanze estreme o non convenzionali. Inoltre, il film trae ispirazione dalla crescente indipendenza delle donne moderne, sia a livello economico che sessuale.

La storia riflette un'epoca in cui la tecnologia ha modificato profondamente il modo in cui le persone guadagnano e si relazionano, toccando temi come la gig economy, l’imprenditorialità e la sfida ai tradizionali ruoli di genere.

Due donne agli antipodi

Le protagoniste del film Netflix Le squillo della porta accanto sono Katie Steele e Lauren Powell, due donne completamente diverse sia per carattere che per stile di vita. Katie, interpretata da Ari Graynor, è una ragazza espansiva e disinibita, abituata a vivere senza troppi freni e con una forte personalità. Nonostante le sue scelte di vita poco convenzionali, Katie è profondamente indipendente e determinata a cavarsela da sola, anche se questo significa intraprendere un lavoro insolito come quello di operatrice di una linea erotica telefonica. La sua autenticità e il suo modo di affrontare la vita senza preoccuparsi del giudizio altrui la rendono un personaggio carismatico e, in un certo senso, rivoluzionario.

Lauren Powell, interpretata da Lauren Miller, è il perfetto opposto di Katie. Con una personalità rigida e controllata, Lauren è una donna ambiziosa e organizzata, ma si trova in un momento di crisi quando perde il lavoro e il fidanzato. Inizialmente scioccata dall'attività di Katie, Lauren inizia a vedere in questa strana opportunità un modo per uscire dalla sua situazione difficile. Il suo percorso nel film la porta a rilassarsi e ad aprirsi a nuove esperienze, rompendo gradualmente i vincoli autoimposti e abbracciando una nuova visione della propria sessualità e indipendenza.

Un personaggio secondario ma importante è Jesse, interpretato da Justin Long, l'amico comune delle due protagoniste che le mette in contatto. Jesse rappresenta una figura più leggera e spensierata, ed è un ponte tra i due mondi delle protagoniste. Il suo ruolo, seppur minore, è fondamentale nel facilitare la convivenza e l’inizio della loro avventura imprenditoriale.

Il poster originale del film Le squillo della porta accanto.

L’amicizia femminile

Uno dei temi centrali del film Netflix Le squillo della porta accanto è senza dubbio l'amicizia femminile, trattata in modo non convenzionale. La storia infatti esplora come il legame tra Katie e Lauren si evolva da una riluttante convivenza a una profonda amicizia. Le due donne, inizialmente agli antipodi, scoprono che le loro differenze possono essere una forza, e attraverso le sfide e i successi della loro attività imparano a rispettarsi e a sostenersi a vicenda. Il film evita i cliché delle rivalità femminili spesso visti in altri film, scegliendo invece di focalizzarsi sul potenziale della collaborazione e della comprensione reciproca.

Un altro tema centrale è l'indipendenza femminile, sia economica che personale. Katie e Lauren si trovano in difficoltà finanziarie, ma attraverso la gestione della linea erotica telefonica riescono a trovare un modo per prendere in mano le proprie vite. La loro attività, pur appartenendo a un settore considerato tabù, diventa simbolo di emancipazione, mostrando come le donne possano creare le proprie opportunità al di fuori delle convenzioni sociali. Questo tema è particolarmente rilevante nell'epoca moderna, dove il film si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza della gig economy e delle nuove forme di imprenditorialità.

Infine, il film tratta anche il tema dell'accettazione di sé e della propria sessualità. Mentre Katie è fin dall'inizio aperta e sicura della propria identità, Lauren deve attraversare un processo di trasformazione personale. All'inizio del film, Lauren è rigida e inibita, ma lavorare con Katie le permette di esplorare la propria sessualità e di liberarsi dai pregiudizi che la società le aveva inculcato. Questo percorso di crescita e autoaccettazione è raccontato con ironia, ma riesce comunque a trasmettere un messaggio potente sull’importanza di essere fedeli a se stessi.

