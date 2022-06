Le serie tv Netflix di questa settimana (dal 28 giugno al 04 luglio)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere in quest’ultima settimana di giugno? Ecco la guida aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Sono solo due le nuove serie tv da vedere in questa settimana a cavallo tra giugno e luglio su Netflix. Del resto, la piattaforma deve ancora smaltire le tante uscite di peso della scorsa settimana, da La Casa di Carta: Corea e Man vs Bee. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono le serie tv della settimana su Netflix.

THE UPSHAWS 2

La prima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 29 giugno la seconda stagione di The Upshaws. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare.

Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. Nella prima parte della seconda stagione gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi amori, vecchie fiamme, grandi sogni, cambiamenti... e tutte le emozioni tipiche di una famiglia.

BASTARD!! – L’OSCURO DIO DISTRUTTORE

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 30 giugno l’animata Bastard!! – L’oscuro dio distruttore. Sotto la guida degli onnipotenti Quattro re celesti, l'Armata Ribelle delle Tenebre continua a espandere il suo potere nel tentativo di controllare il mondo cercando di far risorgere il dio della distruzione Anslasax. Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell'Armata e per salvarlo Tia Nort Yoko (la figlia del gran sacerdote) deve decidere se far risorgere l'antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo della sua amica d'infanzia Rusie Renren.

Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l'incantesimo. Con la minaccia di un pericolo imminente, Yoko sfiora le labbra di Rusie con le sue e in quel momento un'energia oscura e potente si diffonde nell'aria.

Torna così in vita il leggendario mago Dark Schneider, il personaggio più potente, sfrenato e affascinante di tutti!

