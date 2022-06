Le serie tv Netflix di questa settimana (dal 21 al 27 giugno)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di giugno? Ecco la guida aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Sono sei le nuove serie tv da vedere questa quarta settimana di giugno su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

Verso il futuro

La prima serie tv da vedere questa settimana su Netflix dal 21 giugno è Verso il futuro. A cadenza settimanale, i 12 episodi della docuserie partono da una domanda a cui si cerca di rispondere. E se potessimo prevedere il futuro per scoprire come la tecnologia influenzerà qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana, dal prendersi cura degli animali domestici e delle piante fino a cosa mangiamo e come gestiamo la vita sentimentale? Possiamo (e dovremmo) aspettarci di più dalla realtà distopica descritta dalla fantascienza moderna. Verso il futuro rivela scenari sorprendenti e personali sulle nostre vite e su quelle delle prossime generazioni.

Verso il futuro: La locandina italiana.

Snowflake Mountain: Una sfida per crescere

La seconda serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 22 giugno Snowflake Mountain: una sfida per crescere. Si tratta di un reality vivace e divertente in cui alcuni ignari ragazzi troppo cresciuti, e che ancora non hanno espresso il loro potenziale, sono messi a dura prova in un centro di sopravvivenza nella natura selvaggia, con l'obiettivo acquisire indipendenza. La frugalità del campo è un modo per risvegliarli bruscamente da un mondo pieno di agi e vizi. In palio c'è una somma in denaro che cambierà l'esistenza al vincitore. Niente acqua corrente, niente genitori che li riveriscono e, orrore degli orrori, niente Wi-Fi. Connettendosi con la natura però impareranno a diventare adulti a tutto tondo.

The Umbrella Academy 3

La terza serie tv da vedere questa settimana su Netflix è, sempre dal 22 giugno, l’atteso ritorno di The Umbrella Academy con la sua terza stagione. Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore.

Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Queen Loretta

La quarta serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 23 giugno Queen Loretta, un dramma su un famoso sarto parigino e drag queen che torna in Polonia per riappacificarsi con la figlia. Sylwester, un sarto in pensione che ora si esibisce come drag queen, ha lasciato la Polonia cinquant'anni fa trasferendosi a Parigi. Un giorno riceve una lettera in cui gli viene chiesto di donare un rene alla figlia malata che aveva abbandonato e non aveva mai visto.

Riluttante, parte per recarsi in patria, nella cittadina mineraria dove aveva giurato di non fare mai più ritorno. Il viaggio però prende una piega inaspettata, obbligando Sylwester ad affrontare il passato e usare le sue abilità artistiche per allestire uno spettacolo teatrale e salvare la piccola comunità mineraria. Questa è una storia di redenzione e seconde opportunità e un inno all'amore che supera tutte le differenze.

Queen Loretta: La locandina.

Man vs Bee

La quinta serie tv da vedere su Netflix dal 24 giugno è la commedia in 9 episodi Man Vs Bee. Il noto attore e comico Rowan Atkinson, Mr Bean per intenderci, interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

La casa di carta: Corea

La sesta serie tv da vedere su Netflix, sempre dal 24 giugno, è quella che incuriosisce maggiormente: La casa di carta: Corea. Un confine pare destinato a scomparire e gli abitanti di una penisola a lungo divisa sembrano sul punto di ricongiungersi... ma le conseguenze sono inquietanti. Questa è l'intrigante premessa di La casa di carta: Corea. Con la nuova unione economica solo i ricchi sono diventati più ricchi. In questo nuovo e spietato mondo fondato sulla disuguaglianza entra in scena una banda di ladri provenienti della Corea del Nord e del Sud, guidata dal Professore, che si propone di mettere a segno un colpo storico.

