Le serie tv Netflix di questa settimana (dal 14 al 20 giugno)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di giugno? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Sono quattro le nuove serie tv da vedere questa terza settimana di giugno su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

God’s Favorite Idiot

La prima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 15 giugno God’s Favorite Idiot. Si tratta di una commedia fantasy in otto episodi con protagonisti gli attori e coniugi Melissa McCarthy e Ben Falcone. L'impiegato del team di supporto di un'azienda informatica Clark Thompson si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa l'involontario messaggero di dio. Ma non è tutto... la storia include anche pattini a rotelle, un lago di fuoco e un'imminente apocalisse.

La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet

La seconda serie tv da vedere questa settimana su Netflix è, sempre dal 15 giugno, La rete delle illusioni: delitti, bugie e internet. Nei suoi sei episodi la docuserie antologica racconta storie di persone intrappolate in una complessa e misteriosa rete di disinformazione moderna e truffe digitali.

Inquietante, bizzarra e assolutamente attuale, la serie esplora le conseguenze dello "Swatting", esplora in profondità l'agghiacciante realtà della supremazia bianca, partecipa a una caccia a livello federale di un sospettato per truffa ai danni dell'agenzia delle imposte e indaga su un omicidio avvenuto sullo sfondo dell'interferenza russa nelle elezioni americane. Con personaggi unici e trame sorprendenti, la realtà diventa distorta quando il tradizionale nucleo domestico americano si scontra con una caotica rete di disinformazione.

Love & Anarchy 2

È un ritorno la terza serie tv da vedere questa settimana su Netflix dal 16 giugno: otto nuovi episodi compongono la seconda stagione di Love & Anarchy. La neodivorziata Sofie cerca di creare una vita per sé e Max. A causa di eventi imprevisti precipita invece in una crisi esistenziale che ha un profondo impatto sul suo rapporto con Max, sconvolgendo tutte le loro aspettative. Contemporaneamente la piccola casa editrice Lund & Lagerstedt fa del suo meglio per affrontare il mondo letterario ancorato nella tradizione e per esplorare le nuove opportunità offerte dalla società moderna.

Tuttavia, molto presto iniziano a emergere conflitti tra il vecchio e il nuovo, tra arte straordinaria e realtà finanziarie. Ma cos'è giusto o sbagliato, normale o anormale, cosa è davvero reale... e a chi importa veramente? Nel mezzo di tutto il caos i personaggi cercano di dare un senso all'amore, alla vita e a loro stessi.

Spriggan

La quarta serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 18 giugno l’animata Spriggan. Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell'uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta. In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal "potere" inimmaginabile.

Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio in una piastra per l'eternità: "Proteggi la nostra memoria dai malvagi". Prendendo il messaggio alla lettera, un'organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato. Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan.

