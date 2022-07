Le serie tv Netflix di questa settimana (dal 05 al 12 luglio)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere in questa prima settimana di luglio? Ecco la guida aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Sono ben cinque le nuove serie tv da vedere in questa prima settimana di luglio su Netflix. Tra la docuserie Come cambiare la tua mente o il thriller Quella notte infinita, spicca di gran lunga la commedia gialla Boo, Bitch. Ma vediamo di cosa si tratta.

KING OF STONKS

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana, dal 06 luglio, è la dramedy King of Stonks, composta da sei episodi. Felix Armand vuole scalare la vetta del successo, solo così può finalmente diventare un essere umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all'azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell'IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un'azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico.

Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità... e lo stesso Magnus che nel frattempo l'ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l'uno contro l'altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi. E invece...

BOO, BITCH

La seconda serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dall’08 luglio la commedia gialla Boo, Bitch, il cui titolo è già un programma. Nel corso di una notte, una studentessa delle superiori con un'esistenza molto tranquilla coglie l'occasione per cambiare tutto e cominciare a vivere alla grande, per poi scoprire la mattina dopo che... è un c**zo di fantasma!

Come costruire una sex room

La terza serie tv da vedere su Netflix questa settimana è, sempre dall’08 luglio, Come costruire una sex room. Le coppie che vogliono movimentare un po' la loro vita amorosa assumono l'interior designer di lusso Melanie Rose per creare spazi eleganti in cui poter dare vita alle fantasie più sfrenate. Dopo cucine e bagni, preparati a ben altre ristrutturazioni!

Quella notte infinita

La quarta serie tv da vedere su Netflix questa settimana è Quella notte infinita, thriller in sei episodi dall’08 luglio. Il tutto si svolge il 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Come cambiare la tua mente

La quinta e ultima nuova serie tv da vedere questa settimana su Netflix è Come cambiare la tua mente, docuserie in 4 episodi disponibile dal 12 luglio. Il regista premio Oscar Alex Gibney e l'autore di successo recensito dal New York Times Michael Pollan presentano questa docuserie in quattro parti, ognuna incentrata su una diversa sostanza allucinogena: LSD, psilocibina, MDMA e mescalina. Con lo sguardo in parte rivolto a un contesto storico quasi dimenticato, Pollan guida gli spettatori verso le frontiere del nuovo rinascimento psichedelico per esaminare l'ipotesi che queste sostanze siano in grado di curare e cambiare le menti e la cultura.

