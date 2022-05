Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di maggio? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono due le nuove serie tv da vedere su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 25 maggio Date da mangiare a Phil, con le cinque nuove puntate della quinta stagione. Il docureality vede l'ideatore di Tutti amano Raymond, Phil Rosenthal. viaggiare per il mondo esplorando piatti e culture locali. Questa stagione include nuove destinazioni, tra cui Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

1/28 2/28 3/28 4/28 5/28 6/28 7/28 8/28 9/28 10/28 11/28 12/28 13/28 14/28 15/28 16/28 17/28 18/28 19/28 20/28 21/28 22/28 23/28 24/28 25/28 26/28 27/28 28/28 PREV NEXT

STRANGER THINGS

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 27 maggio la più attesa dai fan di tutti il mondo, Strangers Things, con le prime puntate della quarta stagione. Le altre arriveranno il 1° luglio.

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Dal suo debutto nel 2016, il fenomeno globale di Stranger Things ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi, tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, AFI Program of the Year, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. Lo show candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy è uno dei titoli più guardati su Netflix. La terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione classificandosi come la seconda serie in lingua inglese più popolare nella Top 10 di Netflix.

Stranger Things è anche il motivo per cui ci siano così poche nuove serie tv da vedere questa settimana su Netflix.

Stranger Things 4: Le foto 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 7/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 13/43 14/43 15/43 16/43 17/43 18/43 19/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 25/43 26/43 27/43 28/43 29/43 30/43 31/43 32/43 33/43 34/43 35/43 36/43 37/43 38/43 39/43 40/43 41/43 42/43 43/43 PREV NEXT