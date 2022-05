Le serie tv Netflix da vedere questa settimana (dal 17 al 23 maggio)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di maggio? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono sette le nuove serie tv da vedere su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

THE FUTURE DIARY

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 17 maggio The Future Diary, il reality che si presenta con la sua seconda stagione di 9 episodi. The Future Diary è un diario che illustra eventi sentimentali di un futuro non troppo lontano. Alcuni single che non si sono mai incontrati sono scelti per seguire la storia delineata nell'abbozzo di una "sceneggiatura" romantica scritta in un diario.

In parte fittizie, le interazioni tra gli sconosciuti li accompagnano in un'esperienza che potrebbe influenzare il modo in cui vedono l'un l'altro. Gli spettatori si chiederanno se le avventure previste dal copione faranno nascere una vera storia d'amore? Questo è il remake di Netflix del leggendario reality romantico che ha fatto scalpore venti anni fa.

La seconda stagione si concentra sul triangolo amoroso e metterà alla prova i partecipanti. I single sceglieranno l'amore o l'amicizia?

The Future Diary: Le foto 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT

DI4RI

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana è tutta italiana. Dal 18 maggio sono disponibili i 15 episodi di Di4ri, il primo prodotto italiano della piattaforma per ragazzi. Racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. Ogni episodio è raccontato dal punto di vista di uno degli otto protagonisti, che diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti della classe: i ragazzi parleranno direttamente allo spettatore mostrando i loro sentimenti senza filtri.

In questo modo, da un episodio all’altro, le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si intrecciano in un racconto corale capace di restituire le diverse sfaccettature della vita dei preadolescenti: è il racconto di un’età delicata in cui sbocciano le individualità dei ragazzi e al tempo stesso cresce la loro identità di gruppo.

Di4ri entrerà quindi nella vita e nelle emozioni di tutti i giorni dei ragazzi della 2D tra gioie, drammi, primi amori, primi baci divertimento e qualche volta qualche litigio. Tra i temi della serie ci saranno anche il coming out, le ricadute di un matrimonio in crisi, le aspettative dei genitori, la dislessia, l’ansia di crescere, la solitudine e l’accettazione. La colonna sonora della serie sarà sulle note di “Isole”, il nuovo singolo di Tancredi (Warner Music) che sarà anche guest star in due episodi.

Di4ri: Le foto 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT

L’AMORE NELLO SPETTRO USA

La terza serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 18 maggio L’amore nello spettro Usa, composta da sei episodi. L'amore nello spettro è una serie docureality rivelatrice ed empatica che segue individui nello spettro autistico alle prese con appuntamenti e relazioni. Sulla scia del successo della pluripremiata serie australiana, la versione basata negli Stati Uniti racconta le storie di un gruppo di persone uniche e individuali in cerca di qualcosa che speriamo tutti di trovare... l'amore.

L'amore nello spettro USA: Le foto 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27 17/27 18/27 19/27 20/27 21/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27 PREV NEXT

CHE FINE HA FATTO SARA?

La quarta serie tv da vedere su Netflix dal 18 maggio è Che fine ha fatto Sara?, che ritorna con la sua terza stagione e sette nuovi episodi. Proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un'inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che "la colpa è nostra". Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto…

Cos'è realmente successo a Sara?

Che fine ha fatto Sara? - La locandina della terza stagione

THE G WORLD WITH ADAM CONOVER

La quinta serie tv da vedere su Netflix è dal 19 maggio è The G Word with Adam Conover. Si tratta di una serie ibrida tra commedia e documentario che alza il sipario sui modi sorprendenti in cui il governo degli Stati Uniti influisce sulla vita comune degli individui. Con irriverenza e intuizione, Conover esplora i trionfi e i fallimenti del governo, indicando cosa si potrebbe fare per cambiarlo.

The G World with Adam Conover: Le foto 1/32 2/32 3/32 4/32 5/32 6/32 7/32 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 16/32 17/32 18/32 19/32 20/32 21/32 22/32 23/32 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 PREV NEXT

LOVE, DEATH & ROBOTS

La sesta serie tv da vedere su Netflix è dal 20 maggio la terza stagione di Love, Death & Robots. Terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all'horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

Love, Death & Robots: Le foto 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 PREV NEXT

GHOST IN THE SHELL: SAC_2045

La settima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 23 maggio Ghost in the Shell: SAC_2045. La sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l'umanità!

Prendendo le mosse dalla fine misteriosa della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 e una pericolosa minaccia "postumana" è ormai in corso. La seconda stagione vanta un'avvincente storia mozzafiato con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D. L'evoluzione umana descritta in Ghost in the Shell è dunque quella dei "postumani"? La risposta ti aspetta!

Ghost in the Shell - Sac_2045: Le foto 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT