Le serie tv Netflix da vedere questa settimana (dal 09 al 16 maggio)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di maggio? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono cinque le nuove serie tv da vedere su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

42 giorni nell’oscurità

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal’11 maggio 42 giorni nell’oscurità, un giallo che promette di incollarvi allo schermo fino alla fine. Quando Verónica scompare, la sorella inizia una corsa contro il tempo per trovarla. Durante la ricerca Cecilia deve combattere contro la negligenza delle autorità, i pregiudizi della società e il tormento dei media.

Savage Beauty

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana sarà disponibile dal 12 maggio e si chiama Savage Beauty, un dramma in sei episodi. Quindici anni fa Don e Grace Bhengu hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada. Zinhle Manzini è una delle persone sopravvissute, che torna per vendicarsi. La ragazza diventa la forza invisibile che spinge i Bhengu verso la rovina, mettendo a nudo i loro segreti di famiglia. Ma quando ci vanno di mezzo degli innocenti, Zinhle si trova sul baratro del suo stesso lato oscuro e deve decidere se vuole giustizia o solamente vendetta.

Avvocato di difesa

La terza serie tv da vedere su Netflix questa settimana è rappresentata dalla novità Avvocato di difesa. Disponibile dal 13 maggio, è tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, a cui si ispira anche con l’omonimo film con Matthew McCounaghey (visto di recente in Father Stu). La prima stagione è l'adattamento di La lista, che è il secondo romanzo della serie Avvocato di difesa. L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Tra gli altri interpreti troviamo Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

Bling Empire

È un ritorno la quarta serie tv da vedere su Netflix questa settimana. Giunge alla seconda stagione il reality Bling Empire con otto nuovi episodi disponibili dal 13 maggio. Gli ultraricchi asiatici di Los Angeles amati da tutti tornano all'insegna di lusso, glamour e follie. In questa stagione nasce una storia d'amore tra Kevin e Kim, il rapporto di Cherie e Jessey traballa e la profonda amicizia tra Kane e Kevin è messa alla prova. Le due regine rivali di Beverly Hills, Christine e Anna danno una nuova svolta all'arte della guerra in società. Nonostante tutto, questi amici mettono sempre al primo posto l'affetto che li unisce... oltre naturalmente a uno stile impeccabile.

Vampir in the Garden

L’ultima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 16 maggio Vampire in the Garden, anime fantasy. Durante un gelido inverno, l'umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace.

La protagonista Momo vive in stato d'assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare.

Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

