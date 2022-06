Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di giugno? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono cinque le nuove serie tv da vedere questa prima settimana di giugno su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

KEEP SWEET: PREGARE E OBBEDIRE

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dall’08 giugno Keep Sweet: Pregare e obbedire. Si tratta di una docuserie in quattro puntate che fa luce sulle violenze e sugli abusi subiti per anni in silenzio dai mormoni della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sotto la guida del guru Warren Jeffs.

RHYTHM + FLOW: FRANCIA

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 09 giugno Rhythm + Flow: Francia. Nella fattispecie, è un reality composto da otto episodi in cui un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle. Si affrontano a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici Niska, Shay e SCH.

FIRST KILL

La terza serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 10 giugno First Kill, un fantasy in otto episodi per chi ama il mondo dei vampiri. Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

PEAKY BLINDERS

La quarta serie tv da vedere questa settimana su Netflix è, infine, Peaky Blinders. La sesta stagione dell’amata serie debutta il 10 giugno e ci porta nella Birmingham del 1919. Qui, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.

Privacy

La quinta serie tv da vedere questa settimana su Netflix, sempre dal 10 giugno, è Privacy, dramma in otto episodi. La diffusione del video erotico di una promettente politica diventa il catalizzatore della storia di quattro donne alle prese con la sottile linea che divide la vita pubblica e privata. Quali sono i confini della nostra intimità? Che cosa succede alle nostre vite quando un evento privato si trasforma in un argomento di pubblica discussione?

