Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di maggio? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono cinque le nuove serie tv da vedere su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

THE MARGINAL

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 04 maggio The Marginal. Giunta alla sua quinta stagione, la serie vede Pastor e Diosito separati dopo un tentativo di evasione fallita. I due si trovano di fronte a nuovi pericoli e sfide per sopravvivere. Ora uno dei due è incarcerato, l'altro parte alla ricerca di un luogo fuori dalle mura ed entrambi si ritrovano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e a riparare i danni del passato. Intanto la lotta per il potere imperversa all'interno di Puente Viejo. Borges, James e Bardo si avviano verso uno scontro brutale con César e il gruppo della Sub21, sotto l'occhio vigile del "rinnovato" direttore del carcere Sergio Antín.

SUMMERTIME

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana sarà disponibile, come la prima, dal 04 maggio ed è Summertime, una delle poche di produzione italiana, giunta alla terza e conclusiva stagione. Un’altra estate è finalmente arrivata sulla Riviera romagnola: Summer sembra pronta a vivere la stagione estiva con la spensieratezza che non ha mai avuto, Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare, Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è in preda a profondi sensi di colpa.

In questi nuovi otto episodi, Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo in avanti verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e aspirazioni. La loro amicizia e l’arrivo di nuove persone all’interno del gruppo li porteranno a capire qualcosa di importante di sé e del proprio futuro. E in questo loro percorso di crescita, oltre a un più̀ ampio vocabolario emotivo, apprenderanno che - a volte - volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé. Tra i protagonisti c’è Andrea Lattanzi, da noi intervistato.

IL PENTAVIRATO

La terza serie tv da vedere su Netflix questa settimana è rappresentata dalla novità Il Pentavirato. I sei episodi, disponibili dal 05 maggio, partono da una domanda. E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? Questa serie esordisce con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ricorda: il Pentavirato deve restare sempre segreto.

CLARK

Anche la quarta serie tv da vedere su Netflix questa settimana è una novità. Si chiama Clark, è di origine svedese e ha come protagonista Bill Skarsgård. Dal 05 maggio, si segue la vita dell'uomo per il quale è stata coniata l'espressione "La sindrome di Stoccolma" perché ha fatto perdere la testa all'intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell'autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

THE SOUND OF MAGIC

L’ultima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è dal 06 maggio The Sound of Magic, di origine sudcoreana. In questo dramma musicale fantasy, la dura realtà infrange i sogni di Yoon Ah-Yi (Choi Sung-eun) mentre Na Il-deung (Hwang In-youp) è sotto pressione per realizzare i propri. Questa storia insolita ma incantevole esplora il significato di diventare adulti quando i due interpreti si imbattono in un enigmatico mago di nome Ri-eul (Ji Chang-wook).

Parlando del suo personaggio, Ji Chang-wook sostiene: "Ri-eul è un individuo misterioso che catturerà sicuramente l'attenzione del pubblico! Il confine tra vizio e virtù diventa irrilevante per Ri-eul perché vive in un mondo che ha creato lui stesso".

