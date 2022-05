Le serie tv Netflix da vedere questa settimana (dal 01 al 06 giugno)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di giugno? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Questa settimana sono cinque le nuove serie tv da vedere questa prima settimana di giugno su Netflix. In attesa che arrivino nuovi ingressi dell’ultimo minuto, a cui la piattaforma ci ha abituati, scopriamo quali sono.

BORGEN – POTERE E GLORIA

La prima serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 02 giugno Borgen – Potere e gloria. La serie tv in otto episodi affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell'Artico e in ultimo, ma non per importanza, la crisi climatica. La trama principale si concentra sulla lotta per il potere e sulle conseguenze di quest'ultimo su ognuno, sia a livello professionale sia personale.

Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri e una compagnia petrolifera scopre improvvisamente l'oro nero in Groenlandia. Questo evento segna l'inizio di una lotta internazionale per il potere nell'Artico, un conflitto in cui l'esperienza politica di Nyborg la aiuterà ad accettare il fatto che nonostante faccia da "sorella maggiore" alla Groenlandia, nell'ambito delle superpotenze internazionali la Danimarca è una presenza minore e a volte turbolenta...

La stagione segue anche il percorso di Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen). Dopo essere stata a capo dell'ufficio stampa di Birgitte per un breve periodo, Fønsmark torna a lavorare nel mondo del giornalismo, dove ottiene un posto come direttrice dei notiziari per un'importante stazione televisiva nazionale.

L’ENIGMA DI EIRIK JENSEN: POLIZIOTTO O CRIMINALE?

La seconda serie tv da vedere su Netflix questa settimana è dal 03 giugno L’enigma di Eirik Jensen: Poliziotto o criminale?. I quattro episodi ripercorrono l'incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese.

La serie true crime pone la domanda che ha tenuto la nazione col fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013: Eirik Jensen è il miglior poliziotto della storia norvegese o il più grande narcotrafficante che la Scandinavia abbia mai conosciuto?

Grazie a un accesso unico a entrambe le identità di Eirik Jensen, questa docuserie presenta personaggi carismatici ed eclettici, raccontandone l'incredibile storia dal primo incontro negli anni '90 alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020. Gli spettatori si chiederanno fino alla fine: chi sta dicendo la verità?

AMBIZIONE

La terza serie da vedere su Netflix questa settimana è sempre dal 03 giugno Ambizione.

Dalla famosa sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101, arriva una nuova storia sullo scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z. La serie composta da 8 episodi sarà prodotta da Ay Yapım.

La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d'insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s'innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

FLOOR IS LAVA

La quarta serie tv da vedere su Netflix questa settimana è sempre dal 03 giugno Floor is Lava. I cinque episodi della seconda stagione del reality tornano con ostacoli ancora più grandi, montepremi più alti e lava ancora più bollente. La novità di questa stagione è un enorme vulcano molto scivoloso che porta la competizione a un nuovo livello. Attenzione!

Il poster di Floor is Lava 2.

Surviving Summer - Un'estate travolgente

La quinta serie tv da vedere assolutamente su Netflix è Surviving Summer - Un'estate travolgente, dal 03 giugno. Espulsa dalla scuola ed esiliata in Australia, un'adolescente newyorchese cavalca l'onda nella cerchia ristretta di un giovane surfista… lasciando una scia di guai!

