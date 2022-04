Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di aprile? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Dopo l’arrivo della miniserie Anatomia di uno scandalo, vediamo quali sono le nuove serie tv da vedere su Netflix dal 19 al 25 aprile. La piattaforma propone infatti questa settimana altri cinque titoli che possono catturare l’attenzione di grandi e piccini, spaziando dalla musica alla fantascienza.

RUSSIAN DOLL

La prima serie tv da vedere su Netflix è dal 20 aprile Russian Doll, che torna con la sua seconda attesissima stagione. Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica.

Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.

La serie tv Netflix, premiata agli Emmy vede ancora Lyonne in veste di showrunner e produttrice esecutiva. La affiancano nella produzione esecutiva Alex Buono, Amy Poehler, Leslye Headland, Lilly Burns, Tony Hernandez, Dave Becky, Kate Arend, Regina Corrado e Allison Silverman.

YAKAMOZ S-245

La seconda serie tv da vedere è disponibile su Netflix dal 20 aprile ed è Yakamoz S-245. Avventura d'azione fantascientifica dal ritmo serrato, ambientata nel mondo di Into the Night.

Arman, un istruttore subacqueo e biologo marino dallo spirito libero, è pronto a partecipare a una missione di ricerca a bordo di un sottomarino. Quando però il sole inizia a sterminare chiunque si trovi in superficie, Arman deve salire a bordo di un sottomarino militare assieme al suo team per sopravvivere.

Mentre con i suoi cerca di capire cosa sta succedendo sul pianeta e quale sia la vera missione dell'equipaggio, sale la tensione tra i due gruppi, in particolare tra Arman e Umut che è il secondo in comando del sommergibile. Il protagonista dovrà lottare per sopravvivere... ma anche per avere un'altra chance con la donna della sua vita.

Alla fine dell'incubo scoprirà... che è un eroe, un leader e una leggenda.

SELLING SUNSET

È un ritorno la terza serie da vedere su Netflix. Sono infatti disponibili in piattaforma dal 22 aprile i 10 episodi che compongono la serie tv reality Selling Sunset, arrivata alla quinta stagione.

Immobili di lusso e grossi conflitti. Le migliori agenti del Gruppo Oppenheim sono tornate! Il reality di Netflix Selling Sunset è ambientato nell'esclusivo mondo del real estate di Los Angeles, dove sette delle immobiliariste di maggior successo, tutte collaboratrici dell'agenzia numero uno di Hollywood Hills e Sunset Strip, lavorano sodo senza smettere di divertirsi e si sfidano nello spietato mercato della città.

Il loro obiettivo è arrivare al top a tutti i costi cercando nel frattempo di non rovinarsi la vita. In questa stagione le protagoniste dovranno gestire proprietà sempre più mozzafiato, nuovi amori sconvolgenti e verità scioccanti che cambieranno per sempre la loro vita, le loro relazioni e la loro carriera. Tutto questo è Selling Sunset.

Heartstopper

L'ultima ma non meno importante serie tv da vedere su Netflix è dal 22 aprile Heartstopper, composta da 8 episodi. Il pacato Charlie e l'appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

