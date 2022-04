Le serie tv Netflix da vedere dal 12 al 18 aprile

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di aprile? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Dopo l’arrivo della quinta stagione dell’amata Élite, vediamo quali sono le nuove serie tv da vedere su Netflix dal 12 all'18 aprile. La piattaforma propone infatti questa settimana altri cinque titoli che possono catturare l’attenzione di grandi e piccini, spaziando dalla musica alla fantascienza.

HARD CELL

La prima serie tv da vedere su Netflix è dal 12 aprile Hard Cell, in sei episodi. Hard Cell è una commedia in stile documentario ambientata nella fittizia prigione femminile HMP Woldsley. La sceneggiatrice e ideatrice Catherine Tate veste i panni di vari personaggi, dalla direttrice Laura Willis che crede che la creatività porti alla riabilitazione, all'ergastolana psicopatica Big Viv.

La serie si svolge nel corso di 6 settimane durante le quali le detenute preparano un musical diretto dalla ex star di EastEnders Cheryl Fergison. Le prove per lo spettacolo riuniscono un gruppo bizzarro composto da donne che cercano le proprie voci, incrementano l'autostima e consolidano le loro amicizie. Divertente ma sorprendentemente commovente, Hard Cell esplora il lato umoristico della vita dietro le sbarre.

FELICE O QUASI

La seconda serie tv da vedere è disponibile su Netflix dal 13 aprile ed è Felice o quasi. Nella seconda stagione di Felice o quasi, Sebastián si trova sempre più in disaccordo con tutti quelli che lo circondano: con la sua ex moglie, che aspetta un bambino da un altro; con i suoi figli, che si ribellano in continuazione; con i suoi colleghi, che lo rispettano ogni giorno di meno; con suo fratello, che mette in dubbio ogni sua decisione; ma soprattutto con se stesso. Quella che potrebbe essere una situazione drammatica assume invece toni comici, diventando a volte leggermente imbarazzante. Sarà mai felice Sebastián?

UNA SUOCERA TRA I PIEDI

È una novità la terza serie tv da vedere su Netflix. Sono disponibili in piattaforma dal 13 aprile i 10 episodi che compongono la commedia Una suocera tra i piedi. Isadir è la suocera soffocante per antonomasia. Da quando è andata a vivere con la ricca famiglia del figlio all'inizio della pandemia, è convinta che Carlos abbia bisogno di una moglie migliore della sofisticata Alice e farà di tutto per evitare di tornare nel suo miniappartamento in un quartiere popolare nella zona nord di Rio de Janeiro.

ULTRAMAN

La quarta serie tv da vedere è un gradito ritorno per il pubblico di Netflix. DaL 14 aprile è infatti disponibile la seconda stagione della serie animata giapponese Ultraman. La serie segue il figlio di Ultraman Shinjiro Hayata che porta avanti la tradizione di leggendaria fratellanza con un gruppo di 6 eroi. Insieme affronteranno gli alieni in uno scontro cosmico.

Il giovane fotografo Kotaro Higashi si occupa di un misterioso caso di persone scomparse. Insieme alla sua ragazza Izumi porta una sua foto a SSSP per dimostrare che i misfatti sono opera di alieni, ma un incidente lo trasforma in un superumano dai poteri strabilianti.

Una colossale arma cosmica appare improvvisamente davanti a Ultraman, le cui dimensioni sono rimaste umane.

ANATOMIA DI UNO SCANDALO

L’ultima serie tv da vedere su Netflix è, infine, la più attesa della settimana. Dal 15 aprile saranno disponibili i 6 episodi che compongono Anatomia di uno scandalo con Sienna Miller, Michelle Docker, Rupert Friend e Naomi Scott nel cast. Thriller psicologico e legal drama coinvolgente, la serie racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio.

James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla. L'avvocata Kate Woodcroft segue invece un percorso ben diverso, in cui i processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sicurezza in se stessa.

