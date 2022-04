Le serie tv Netflix da vedere dal 05 all’11 aprile

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana di aprile? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Dopo l’exploit di L’ultimo bus del mondo, vediamo quali sono le nuove serie tv da vedere su Netflix dal 5 all'11 aprile. La piattaforma propone infatti questa settimana altri cinque titoli che possono catturare l’attenzione di grandi e piccini, spaziando dalla musica alla fantascienza.

L’ULTIMATUM: O MI SPOSI O TE NE VAI

La prima serie tv da vedere su Netflix è dal 06 aprile L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai. Protagoniste dei 10 episodi sono sei coppie diverse sull'orlo del matrimonio. Una delle due metà è pronta alle nozze, l'altra non ne è così sicura. In seguito a un ultimatum dovranno decidere se sposarsi o separarsi tra poco più di otto settimane. Nel frattempo. ognuno sceglierà una nuova potenziale anima gemella da una delle altre coppie, sfruttando l'incredibile opportunità di avere un'anteprima di due possibili futuri diversi.

SENZO: OMICIDIO DI UNA STAR DEL CALCIO

La seconda serie tv da vedere è disponibile su Netflix dal 07 aprile. È un documentario e si chiama Senzo: omicidio di una star del calcio. Senzo Meyiwa, popolare capitano della nazionale di calcio sudafricana, è ucciso a colpi di pistola a casa della madre della fidanzata, la cantante afro pop Kelly Khumalo. Sulla scena del delitto sono presenti sei testimoni oculari, tra cui alcuni dei suoi amici più cari. Eppure i sospetti (presunti sicari a pagamento) finiscono sotto processo solo ora, a otto anni di distanza. Questi cinque uomini erano coinvolti o fungevano da copertura per qualcosa di più inquietante?

Con il sostegno e la partecipazione della famiglia di Senzo e i racconti in prima persona di investigatori e testimoni chiave, Senzo: Omicidio di una star del calcio intende scoprire la verità che si nasconde dietro questo delitto di grande risonanza.

TIGER & BUNNY

La terza serie tv da vedere è un gradito ritorno per il pubblico di Netflix. Dall’8 aprile è infatti disponibile la seconda stagione della serie animata giapponese Tiger & Bunny.

A Sternbild City persone di etnie diverse vivono fianco a fianco con i NEXT, individui dotati di superpoteri che usano le loro capacità per mantenere la pace.

Mentre indossano divise con i loghi dei loro sponsor, questi eroi aiutano a risolvere i crimini e a salvare vite in modo da migliorare l'immagine delle loro aziende e accumulare punti. Le loro gesta finiscono nel celebre programma "Hero TV", durante il quale gli eroi cercano di scalare la classifica annuale con l'obiettivo di essere incoronati Re degli Eroi.

Kotetsu T. Kaburagi e Barnaby Brooks Jr. continuano a fare gli eroi per promuovere la loro azienda, Apollon Media, ma anche per difendere la pace. Il sistema di eroi di Sternbild City è stato esportato in numerose città in tutto il mondo. E mentre appaiono sempre più eroi, ecco che in città ne arriva uno nuovo. Ora che Kotetsu e Barnaby sono diventati veterani, riusciranno a soddisfare le aspettative?

ELITE

Altro gradito ritorno è rappresentato da un’altra serie tv assolutamente da vedere su Netflix: Elite, giunta alla quinta stagione. Dall’8 aprile, L’inizio di un nuovo semestre a Las Encinas porta con sé una nuova vittima, un nuovo colpevole e un nuovo mistero, mentre gli studenti si ritrovano sommersi dai segreti. Abbiamo finora solo un teaser trailer.

LINEE BOLLENTI

La quinta e ultima serie tv da vedere della settimana su Netflix è una novità e si chiama Linee bollenti, dall’8 aprile. La storia dei sei episodi di Linee bollenti inizia ad Amsterdam nel 1987, in un periodo in cui la società olandese è in rapido mutamento. Marly Salomon studia psicologia e fa un lavoretto presso la Teledutch, una società appena fondata dai due fratelli Frank e Ramon Stigter, ideatori della prima linea telefonica erotica d'Europa. Da un giorno all'altro Frank e Ramon si ritrovano ricchi e Marly viene trascinata in questa folle e rapida trasformazione.

Un senso di speranza permea gli ultimi anni della guerra fredda e ispira una nuova generazione a celebrare la vita nella sua pienezza. Amsterdam diventa il centro di una rivoluzione culturale scandita dai ritmi radicalmente nuovi della musica house e alimentata dall'uso dell'altrettanto nuova XTC, la "droga dell'amore". L'inedita linea erotica offre l'opportunità di vivere il sesso anonimo in un modo diverso, cambiando la moralità dei suoi fruitori, oltre che le persone che lo offrono.

