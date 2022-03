Le serie tv Netflix da vedere dal 29 marzo al 04 aprile

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere questa settimana? Ecco la guidata aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

In una settimana segnata ancora dal rilascio della seconda stagione di Bridgerton, vediamo quali sono le nuove serie tv da vedere su Netflix. La piattaforma propone infatti questa settimana altri quattro titoli che possono catturare l’attenzione di grandi e piccini, spaziando dalla musica alla fantascienza.

JOHNNY HALLDAY: UNA LEGGENDA DEL ROCK

La prima serie da vedere su Netflix è Johnny Hallyday: Una leggenda del rock. Composta da 5 episodi, è disponibile dal 29 marzo e propone un ritratto inedito del cantautore francese Johnny Hallyday. Nella serie, Hallyday si racconta in prima persona e ripercorre la sua vita e carriera con filmati d’archivio e testimonianze personali.

Johnny Hallyday: Una leggenda del rock

TRIVIA QUEST

La seconda serie tv Netflix da vedere questa settimana è destinata ai più piccoli. Al debutto il 1° aprile, i 30 episodi di Trivia Quest sono il primo esperimento di quiz giornalieri e interattivi. I giocatori intraprendono una missione per aiutare il nostro eroe Willy a salvare i cittadini di Trivialand dal malvagio Rocky. Questi intende accaparrarsi tutte le conoscenze del mondo. Un nuovo episodio sarà disponibile giornalmente ad aprile (trenta in totale) e ognuno includerà 24 domande (12 standard e 12 difficili) riguardanti scienza, storia, intrattenimento, sport, arte e geografia.

Ogni domanda è a scelta multipla e include quattro possibili risposte. La serie è basata su Trivia Crack di Etermax, il franchise di quiz multipiattaforma numero uno al mondo. Adesso tocca a te selezionare le risposte giuste e risolvere la situazione!

L’ULTIMO BUS DEL MONDO

Il 1° aprile debutta anche un’altra serie tv Netflix da vedere. Si tratta di L’ultimo bus del mondo, una serie in dieci episodi a sfondo fantascientifico. Avventurosa eco-favola, la serie tv segue alcuni studenti in gita scolastica che diventano eroi per caso quando un'apocalisse di robot annienta il resto dell'umanità. Ne parliamo in maniera approfondita nell'apposito post.

THE HOME EDIT – L’ARTE DI ORGANIZZARE LA CASA

La quarta e ultima novità tra le serie tv Netflix da vedere questa settimana arriva sempre il 1° aprile. Si chiama The Home Edit: L’arte di organizzare la casa, è un varietà ed è alla sua seconda stagione. Le esperte di organizzazione e autrici di bestseller Clea Shearer e Joanna Teplin di The Home Edit tornano per combattere il disordine e trasformare drasticamente la vita dei loro clienti sfruttando le conoscenze di design d'interni, la praticità e l'umorismo che le contraddistinguono.

Questa stagione presenterà progetti sempre più ambiziosi e trasformazioni rivoluzionarie. Gli spettatori potranno inoltre visitare le abitazioni di Clea e Joanna e osservarle mentre cercano di mantenere l'ordine sia nella vita personale, sia al lavoro. Nella loro clientela vip troviamo Drew Barrymore, Katherine Schwarzenegger con Chris Pratt, Winnie Harlow, Lauren Conrad, Kelsea Ballerini, Danielle Brooks, Tyler Hubbard, Topper Guild e Kevin Hart.

