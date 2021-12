I l 2022 è alle porte. Cambia l’anno ma non cambia la nostra voglia matta di serie tv da guardare. Cosa ci prospetta l’anno che verrà? Quali titoli sono i più attesi? Quali ritorni i più graditi? Quali le novità? Quali sono le serie da vedere e non perdere nel 2022?

Stilare una lista delle serie da vedere e non perdere nel 2022 è un compito arduo. Non sappiamo ancora quali e quante entreranno in lavorazione e non conosciamo i piani di rilasciamo. Sappiamo, però, sfogliando i vari cataloghi quelle che presto arriveranno. E tra queste ce n’è qualcuna che ha solleticato la nostra curiosità. E, allora, volete sapere quali sono le prime serie da non perdere del 2022? The Wom ha un primo memorandum da regalarvi: ne abbiamo individuato 7 tutte per voi.

bridgerton - seconda stagione

Se avete amato come noi la storia d’amore tra il Duca di Hasting e Daphne nella prima stagione, la seconda stagione di Bridgerton è il primo titolo delle serie da non perdere nel 2022. Prepariamoci nuovamente agli abiti da ballo e al linguaggio non certo elegante dell’alta società londinese ma salutiamo definitivamente il duca di Hastings: Regé-Jean Page, l’amato protagonista della prima stagione, non comparirà per sua scelta nelle nuove puntate.

La trama della seconda stagione di Bridgerton, una delle più viste di Netflix del 2020, si concentrerà ora sulla nascente storia d’amore tra il visconte Anthony Bridgerton, lo scapolo più ambito di Londra interpretato da Jonathan Bailey, e la new entry Kate, una “zitella ficcanaso” impersonata da Simone Ashley. Ne vedremo sicuramente delle belle. L’ispirazione viene ancora una volta dai libri di Julia Quinn (Il visconte che mi amava). Dal 25 marzo.

Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Jonathan Bailey e Luke Thomspon nell'episodio 1 della seconda stagione di Bridgerton.

the essex serpent - novità

Claire Danes e Tom Hiddleston, star di Hollywood e di tanti successi, sono i protagonisti del drama The Essex Serpent, una delle serie da non perdere nel 2022. La storia si basa sul romanzo di Sarah Perry, pubblicato in Italia con il titolo Il serpente dell’Essex. Ambientate nel 1893, le vicende seguono Cora Seaborne, una donna da poco vedova interpretata da Danes.

Resa finalmente libera da un marito tanto stimato quanto crudele, Cora riprende in mano la sua vita e si dedica alla sua passione: la paleontologia. Seguendo le orme della mitica Mary Anning, lascia Londra e si trasferisce nell’Essex. Qui, si lascia affascinare dalle voci sulla presenza di un serpente mostruoso, simile a un drago.

Immancabile sarà la storia d’amore con William Ramsome, vicario locale dalla visione diametralmente opposta a quella di Cora. Ma si sa, in amore gli opposti si attraggono sempre. Aspettiamo solo che AppleTv+ ci dica quando vederla: Claire ci sembra un ottimo esempio di cosa si intenda oggi con il termine "the wom".

Claire Danes in The Essex Serpent.

stranger things - quarta stagione

Tra le serie da vedere e non perdere nel 2022, un posto di rilievo merita senza dubbio Stranger Things. Netflix ne ha previsto il rilascio per l’estate. Troppo tempo è passato da quando la terza stagione è arrivata nelle nostre case. Era il luglio del 2019 e noi abbiamo bisogno di ritornare nella cittadina (finta) di Hawkins, in Indiana, per seguire le fantascientifiche avventure di Undici.

Ma cosa attenderci dalla quarta stagione? Sappiamo ben poco dei dettagli. Netflix tiene la bocca cucita ma i pochi filmati mostrati ci fanno intuire come Undici, che ora vive nella soleggiata California con la famiglia ma senza i suoi poteri straordinari, debba confrontarsi con bambole terrificanti, sparatorie, esplosioni e loschi individui vestiti di bianco.

the crown - quinta stagione

I tempi per le nuove vicende della corona inglese sono piuttosto lunghi. Occorre aspettare novembre per vedere su Netflix la quinta stagione di The Crown, il dramma reale nato dalla penna di Peter Morgan. Il cast è stato totalmente rinnovato e basta questo a renderla una delle serie da vedere e non perdere del 2022.

La regina Elisabetta II avrà il volto di Imelda Staunton mentre Jonathan Pryce si trasformerà in suo marito, il principe Filippo. Toccherà invece a Dominic West ed Elizabeth Debicki porterà in scena il principe Carlo e la principessa Diana. Si sono aggiunti al cast anche Lesley Manville (sarà la pincipessa Margaret) e Bertie Cavell (darà vita al primo ministro Tony Blair).

E la trama? I nuovi episodi si focalizzeranno sugli anni Novanta, un decennio particolarmente turbolento per la casata dei Windsor e per la storia dell’intera Gran Bretagna. Tutti gli occhi sono puntati, va da sé, sull’amata Lady D. Siamo già trepidanti.

the gilded age - novità

The Gilded Age è una novità ma è già da tempo una delle serie da non perdere. Il motivo è presto rivelato. È considerata da tutti l’erede di Downton Abbey con cui condivide il creatore: Julian Fellowes. HBO negli Stati Uniti comincerà a trasmetterla il 24 gennaio e Sky se ne è assicurata i diritti per l’Italia, senza ancora averne rivelato la data di emissione.

La Gilded Age del titolo è il termine con cui ci si riferisce a un periodo di grandi cambiamenti economici, con tutti i conflitti che hanno generato tra nuovo e vecchio modo di intendere gli affari e la società, che ha caratterizzato gli Stati Uniti sul finire del XIX secolo.

La serie ha inizio nel 1882 quando la giovane Marion Brook, interpretata da Louisa Jacobson, si trasferisce dalle campagne della Pennsylvania a New York. La morte del padre l’ha costretta ad andare a vivere con le mature zie Agnes e Ada, portate in scena da Christine Baranski e Cynthia Nixon (la Miranda di Sex & the City).

Accompagnata da Peggy Scott, aspirante scrittrice in cerca di un nuovo inizio, Marian viene suo malgrado coinvolta nella guerra sociale tra la zia Agnes, ancorata ai suoi vecchi ideali da aristocratica ma senza un soldo, e i nuovi ricchi vicini, lo spietato magnate delle ferrovie George Russell e l’ambiziosa moglie Bertha.

Davanti a un mondo che tira dritto verso l’età moderna, Marian seguirà le regole stabilite dalla società o seguirà un proprio percorso? Dovrà cedere a quello che sembra un destino scritto (un matrimonio di convenienza potrebbe fare al caso suo) o prenderà in mano le redini della sua vita? Ce lo diranno le nove puntate previste. Imperdibile tra le serie da vedere nel 2022.

Louisa Jacobson e Denée Benton in The Gilded Age.

la fantastica signora maisel - quarta stagione

Creata da Amy Sherman-Palladino (la mente dietro Una mamma per amica), La fantastica signora Maisel è pronta con la sua quarta stagione a diventare una delle serie da non perdere del 2022. Rachel Brosnahan riprende il ruolo di Miriam ‘Midge’ Maisel per cui ha vinto anche un Emmy e ricevuto due Golden Globes.

Casalinga ebrea che viveva nella New York di fine anni Cinquanta, la signora Maisel è riuscita là dove suo marito aveva fallito: è diventata una comica.

Nella quarta stagione, Midge è chiamata a reinventare se stessa con l’aiuto della sua manager, la testa calda Susie Myerson impersonata da Alex Borstein. Ricordiamo infatti che sul finire della terza stagione ha ricevuto il ben servito dal tour con il cantante Shy Baldwin. È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.

Dal 18 febbraio su Amazon Prime Video.

sanditon - seconda stagione

Su LaEffe approderà entro la prima parte del 2022 la seconda stagione di Sanditon. Il sontuoso period drama, ambientato nel primo ventennio del 1800 e che racconta la storia di una località balneare alla moda in Inghilterra e dei suoi abitanti, ha fatto da subito appassionare e sognare migliaia di telespettatori di tutto il mondo grazie alla tormentata storia d’amore tra la giovane e ribelle Charlotte Heywood (Rose Williams) e l’affascinante Sidney Parker (Theo James).

Ispirato all’ultimo e incompiuto romanzo di Jane Austen, la seconda stagione di Sanditon arriva a quasi un anno e mezzo di distanza dall’ultima puntata della prima stagione (trasmessa il 9 ottobre 2020), quando abbiamo visto Charlotte prendere il posto di istitutrice della ribelle Augusta, nipote di Alexander Coulborne.

La storia partirà ora nove mesi dopo e sarà ambientata in una Sanditon in forte espansione. Charlotte attirerà su di sé l’attenzione di due nuovi uomini: il già citato Alexander Colbourne, misterioso e dalla complessa storia familiare alle spalle, e Francis Lennox, colonnello ed eroe di guerra. Da amare tanto quanto Bridgerton, è sicuramente tra le serie da vedere nel 2022.

Rose Williams nella seconda stagione di Sanditon.