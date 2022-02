L e ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione, il film di cui vi proponiamo in anteprima il trailer, arriverà in sala il prossimo 21 marzo grazie a La Sarraz Distribuzione. Racconta il dietro le quinte di una cucina e un albergo, dove ragazzi e ragazze con disabilità imparano un mestiere e iniziano a prendere posto al tavolo della vita.

Una deliziosa e piacevole storia con antipasto, portata principale e dessert. È questo Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione, documentario firmato da Trevor Graham, un regista australiano attivo da più di quarant’anni. La Sarraz Distribuzione porterà il film in sala il prossimo 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, e TheWom.it ve ne propone oggi in anteprima esclusiva il trailer. E il motivo è semplice. Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione riflette su un tema a noi caro, la normalità.

La normalità di Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione passa attraverso la realtà dell’Albergo Etico. Antonio De Benedetto è uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il cibo. Per farlo, ha dato vita a un ristorante e un hotel nei quali lo staff è composto in larga parte da giovani uomini e donne con disabilità che arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare.

Questi ragazzi e ragazze, ognuno con i propri sogni e progetti per il futuro, vengono formati da Antonio per affrontare un percorso verso la libertà e l’indipendenza. Tutto è cominciato quando Antonio De Benedetto ha accolto con entusiasmo Niccolò nel proprio ristorante. Quello che inizialmente era un contratto di stage di poche settimane, nel giro di breve tempo si è trasformato in un sogno concreto, in un’esperienza che ha coinvolto numerosi ragazzi e ragazze in tutto il mondo, da Asti all’Australia.

Cos’è l’Albergo Etico

L’Albergo Etico, al centro di Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione, è un'impresa sociale pioniera in percorsi di indipendenza, autonomia professionale e di vita per persone con Sindrome di Down e disabilità.

Il progetto nasce nel 2006 grazie alla felice intuizione di amici e professionisti della ristorazione, con il supporto successivo di giornalisti, direttori commerciali e bancari, intenzionati a dare il proprio contributo per migliorare la società in cui vivono.

Il modello di formazione e accompagnamento all’autonomia adottato è il risultato di un processo partecipato tra professionisti, ragazzi destinatari della formazione e famiglie.

L’Associazione intende valorizzare le potenzialità delle persone, creando i presupposti affinché queste possano intraprendere un percorso di crescita personale, promuovere l’integrazione di persone con disabilità, in un percorso di autodeterminazione che porti alla vita indipendente.

Una storia che ti fa stare bene

“Ho sentito parlare per la prima volta dell’Albergo Etico da una mia amica di Sydney (Australia) che ha una figlia con la sindrome di Down”, ha raccontato Trevor Graham, il regista di Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione, in sala dal 21 marzo.

“Questa mia amica è particolarmente coinvolta nei diritti per la difesa di persone con disabilità intellettive ed è rimasta sbalordita da quello che ha visto accadere ad Asti. Nella sua lunga esperienza di madre e difensore dei diritti dei disabili, non aveva mai visto una cosa del genere né in Australia né nel resto del mondo. Quindi ho deciso, così su due piedi, di partire per Asti e vedere con i miei occhi. Quel viaggio non si è mai concluso, sono rimasto strabiliato. Con i personaggi del film ho stretto un’amicizia speciale. Loro si fidano di me e mi hanno permesso di riprendere la loro vita. Vogliono che la loro storia venga raccontata. In un mondo di tristezza e distruzione, questa è una storia che ti fa stare bene”.

Il trailer in anteprima

Le ricette dello Chef Antonio per la rivoluzione arriverà in sala il 21 marzo con La Sarraz Distribuzione. Ecco, in anteprima, il trailer.