Le relazioni pericolose: la serie tv che fa da prequel al romanzo

Arriva su Lionsgate+ (il nuovo nome di StarzPlay) dal 6 novembre la serie tv Le relazioni pericolose, un nuovo seducente dramma con protagonisti gli iconici amanti dell’omonimo classico della letteratura: la marchesa de Merteuil e il visconte Valmont.

La serie tv torna indietro nel tempo, nella Parigi del Settecento, per scoprire come Camille Marteuil e Pascal Valmont sono diventati i personaggi che conosciamo. Si prefigura dunque come un prequel del romanzo, descrivendo come i due siano disposti a usare qualsiasi cosa in loro potere per farsi strada in un mondo di seduzione e inganno e per ottenere ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.

La trama della serie tv Le relazioni pericolose

Le relazioni pericolose, la nuova serie tv Lionsgate+, è un audace prequel del romanzo classico di Laclos incentrato sui due iconici protagonisti, la marchesa de Merteuil e il visconte de Valmont, e sui primi anni della loro relazione, quando erano giovani amanti appassionati a Parigi alla vigilia della rivoluzione.

Questa versione moderna di un classico della letteratura offre al pubblico la possibilità di sperimentare meraviglia e terrore, bellezza e degrado, seduzione e inganno nella Parigi pre-rivoluzionaria. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su per i ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l’uno dell'altro, al solo scopo di sopravvivere.

Il poster italiano della serie tv Le relazioni pericolose.

Scalata al potere

Nella serie tv Lionsgate+ Le relazioni pericolose, Alice Englert e Nicholas Denton interpretano i famigerati amanti. I due sono Camille, che viene accolta dalla precedente Marchesa de Merteuil (interpretata da Lesley Manville) e Valmont, che non si fermerà davanti a nulla per riconquistare il titolo che gli era stato tolto. La loro relazione, il loro prendersi e lasciarsi, è il cuore della serie. Non è amore... è guerra.

La storia racconta del loro primo incontro a Parigi alla vigilia della Rivoluzione francese, come si innamorano e il loro complotto per lasciarsi alle spalle i bassifondi e scalare le vertiginose vette dell’aristocrazia. “Li vedrete uno contro l’altro e inizierete a capire cosa si celi dietro i loro traumi, da dove provengono e perché sono così come sono”, ha commentato Nicholas Denton.

“Si conosce ben poco del passato di Camille”, ha aggiunto Alice Englert. “La circonda molto mistero. Ma sin dall’inizio è coinvolta in una relazione molto appassionata con Valmont, un giovane che ha visto la sua discendenza aristocratica e la sua ricchezza cancellate dalla morte del padre. L’ambivalenza di Valmont nasce da una profonda vulnerabilità e insicurezza che si porta dietro”.

Entrambi sono però capaci di sedurre e manipolare la nobiltà francesi ma anche l’uno l’altra con un continuo gioco di potere che attrae e respinge al tempo stesso. “È stato interessante interpretare un personaggio che si reinventa continuamente e che ha una complessa psicologia. Non è mai facile prevedere quale sarà la sua prossima mossa: è costantemente sul filo del rasoio!”, ha aggiunto l’attrice.

Alice Englert e Nicholas Denton nella serie tv Le relazioni pericolose.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che popolano la serie tv Lionsgate+ Le relazioni pericolose. Conosciamoli da vicino.

CAMILLE (Alice Englert)

Camille rappresenta la donna fenice, risorta - per trionfare - dalle ceneri della povertà e con un passato infelice, spinta dal bisogno di sopravvivere, di acquisire potere e indipendenza, di essere libera e non soffrire mai più per mano di altri. Rimasta orfana e indigente in giovane età, diventa saggia grazie alle dolorose esperienze e soprattutto consapevole della crudeltà degli uomini e delle donne.

PASCAL VALMONT (Nicholas Denton)

Valmont desidera i privilegi, la ricchezza e lo status che un tempo gli appartenevano, ma che gli sono stati rubati dalla seconda moglie del suo defunto padre, Ondine. Le uniche risorse che gli rimangono sono il suo fascino, il suo bell'aspetto e la sua capacità di sedurre.

VICTOIRE (Kosar Ali)

Frizzante e cinica, ma dotata di innocenza e coraggio in egual misura, Victoire è una forza della natura. Molto più che una migliore amica per Camille, è anche la sua complice nei crimini, e usa il suo ingegno, l’astuzia e il coraggio nelle missioni per conto della sua amica Camille.

AZOLAN (Nathanael Saleh)

La testa di un anziano sulle spalle di un giovane, l'orfano Azolan è molto orgoglioso del suo ruolo di leale fattorino e figlio putativo di Valmont.

MAJORDOME (Hakeem Kae-Kazim)

Majordome è il governante meticoloso e riservato di casa Merteuil, ed è molto orgoglioso della sua posizione. Ha imparato non solo a reprimere la sua rabbia, ma anche il suo senso di sé.

JEAN DE MERTEUIL (Michael Mcelhatton)

Jean de Merteuil fa parte dell’alta nobiltà, un "nobile di spada", la più antica classe aristocratica di Francia. È un uomo abituato a ottenere ciò che vuole: è molto intelligente e affascinante ma predisposto alla crudeltà e dal temperamento irascibile.

GENEVIEVE DE MERTEUIL (Lesley Manville)

Genevieve de Merteuil, grande dame di Parigi, è una donna dalla profonda intuizione e comprensione del potere e della psiche.

GABRIEL CARRÈ (Hilton Pelser)

Gabriel Carré è un ufficiale ambizioso che lavora per l’Unità di disciplina morale della polizia parigina, una squadra di intelligence volta a ripulire le strade dal vizio. È un vigilante, ma anche un voyeur, pronto a rispettare la legge a ogni costo e incline a attacchi di violenza.

JACQUELINE DE MONTRACHET (Carice Van Houten)

Jacqueline de Montrachet è una degna candidata come donna più devota di Parigi. È una figura distaccata negli eventi sociali, si nasconde dietro il suo carismatico marito Henri, ed è più a suo agio a prostrarsi davanti all'altare o a donare denaro all'orfanotrofio locale.

ROSE (Mia Threapleton)

Rose è una giovane donna desiderosa di amore e di essere notata per tutte le sue qualità, in particolare la sua lealtà e coraggio. Ma come prostituta nel bordello di Madame Jericho, le sue qualità sono spesso oggettificate e trascurate.

FLORENCE DE REGNIER (Paloma Faith)

Spiritosa, fragile, vivace, Florence è una delle amanti più preziose di Valmont, per la sua ricchezza e tutto ciò che questo comporta, e una delle donne più influenti dell’alta società. Florence è molto sospettosa della nuova arrivata Camille ed è la prima avversaria di Camille nel mondo dell’élite.

ONDINE DE VALMONT (Colette Dalal Tchantcho)

Caustica, intelligente e ambiziosa, Ondine è la matrigna di Pascal Valmont e la sua costante spina nel fianco.

MADAME DE BERTHE (Maria Friedman)

Berthe è la vivace proprietaria dell’omonima boutique nei quartieri alti di Parigi. Scelta da tutti e fedele a nessuno, è arguta e giocosa e ben conosce l’utilizzo dei pettegolezzi come moneta di scambio.

CHEVALIER DE SAINT-JACQUES (Fisayo Akinade)

Effervescente e arguto, un vero artista, dedito all'ossessione drammatica di sé, il cavaliere di Saint-Jacques è il compositore preferito della regina Maria Antonietta.

HENRI DE MONTRACHET (Tom Wlaschiha)

Henri de Montrachet è un chirurgo carismatico, affascinante e ambizioso, sulla buona strada per diventare il prossimo medico del re.

MADAME JERICHO (Clare Higgins)

Avida e manipolatrice, Madame Jericho gestisce l’omonimo bordello nei bassifondi con il pugno di ferro. Le piace avere uomini alla sua mercé e conosce abbastanza persone pericolose per garantirsi una protezione, specialmente per le ragazze che sono il suo vero capitale.

