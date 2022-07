Le relazioni pericolose: L’influencer Paola Locatelli debutta come attrice nel film Netflix

I nfluencer da quasi 2 milioni di follower, Paola Locatelli è la protagonista di Le relazioni pericolose, il film Netflix che attualizza un classico della letteratura.

Netflix propone dall’08 luglio il film Le relazioni pericolose. Si tratta di una versione riveduta e corretta del classico della letteratura di Choderlos de Laclos trasposto ai giorni nostri. Quindi, spazio anche a elementi contemporanei come i social network, il liceo e il surf, sullo sfondo della storia della diciassettenne Célène.

Dopo La bisbetica domata e in attesa di Persuasione, ecco dunque un altro film Netflix che rilegge un capolavoro già trasposto al cinema in un film con Michelle Pfeiffer, John Malkovich e Glenn Close e in un altro ancora più pop con Sarah Michelle Gellar.

La trama del film

Il film Le relazioni pericolose, nella nuova versione offerta da Netflix, racconta la storia di Célène (Paola Locatelli), una ragazza piena di ideali che crede nell’amore assoluto e che è più interessata alla lettura che ai social network. La diciassettenne si prepara a trasferirsi a Biarritz lasciando a Parigi il fidanzato Pierre.

Appena arrivata, deve affrontare l'élite malvagia della sua nuova scuola, capeggiata dalla ex star del cinema e regina di Instagram Vanessa (Ella Pellegrini) e dal celebre campione di surf Tristan (Simon Rérolle), tanto affascinante quanto pericoloso. Célène s'innamora di quest'ultimo ignorando di essere l'oggetto di una scommessa crudele tra Tristan e Vanessa. Fino a che punto oseranno spingersi?

Paola Locatelli in Le relazioni pericolose.

Da un classico della letteratura

Rachel Suissa, la sceneggiatrice e la regista del film Netflix Le relazioni pericolose, si è liberamente ispirata all’opera classica di Choderlos de Laclos. Analizzando il lavoro dello scrittore, è facile capire quali siano le ragioni per cui la piattaforma abbia deciso di attualizzarlo.

Romanzo epistolare pubblicato nel 1782, Le relazioni pericolose racconta in breve le sfide narcisistiche che due disillusi aristocratici, Valmont e Merteuil, si lanciano tra loro. La rivalità ha luogo nel microcosmo della corte, dove regna l’ossessione per lo status sociale. I loro giochi sadici mirano a distruggere l’innocenza e la moralità di giovani che non hanno ancora la loro stessa depravazione.

Rachel Suissa è riuscita a individuare nel romanzo dei temi che considera ancora molto attuali nel 2022: la vanità, l’ossessione per l’ascesa sociale e quelle che possono essere definite come “guerre di percezione o reputazione”. Il campo di battaglia di tutti questi temi sono diventati, secondo Suissa, i social network, in grado di elevare a status di icona o di distruggere una persona.

Il gioco del resto è semplice. È bastato alla sceneggiatrice sostituire la corte con il liceo, lo status sociale con il numero di follower sui social e i pettegolezzi con i buzz che si creano in rete. Non è forse la vita di un influencer segnata da difficoltà e preoccupazioni che nel Settecento avevano gli aristocratici a corte?

Ella Pellegrini e Simon Rérolle in Le relazioni pericolose.

Un’influencer protagonista

Protagonista di Le relazioni pericolose, film disponibile su Netflix, è l’influencer Paola Locatelli, seguita su Instagram da quasi 2 milioni di follower. Per Locatelli si tratta del suo debutto come attrice, un’esperienza che fino a qualche anno fa non avrebbe nemmeno preso in considerazione.

A rivelarlo è lei stessa nella prefazione del libro Le relazioni pericolose, pubblicato in Italia da Mondadori e scritto dalla regista Rachel Suissa con Wendy Thévin. “Un anno fa non avevo ancora recitato davanti a una telecamera e a una troupe di cento persone. Un anno fa non avevo idea che la mia vita stesse per cambiare. Un anno fa non ero ancora Célène!”.

“Dopo essere stata contattata, mi sono chiesta: “Perché io?”. Ho allora letto il libro, visto il film di Stephen Frears e studiato la sceneggiatura. Scoprendo il personaggio di Célène e il suo universo, ho riscoperto una parte di me stessa: la brava studentessa, introversa, timida, sognatrice, piena di ideali e immersa sui libri, la cui vita cambia da un giorno all’altro”.

