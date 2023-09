Le ragazze furiose: Il #MeToo corso nelle tavole in esclusiva di La Revue Dessinée

N el nuovo numero di La Revue Dessinée Italia, la rivista trimestrale di giornalismo a fumetti, spicca un’inchiesta condotta da Norah Benarrosh Orsoni e Agnés Maupré sul movimento #MeToo corso, di cui vi proponiamo tre tavole in esclusiva.

Continuano con successo le pubblicazioni di La Revue Dessinée Italia. Da settembre è infatti arrivato in libreria, online e in abbonamento, il sesto numero della rivista trimestrale di giornalismo a fumetti. La copertina del nuovo numero di La Revue Dessinée è realizzata da Miguel Villa mentre come al solito varie e articolate sono le inchieste giornalistiche che ci permettono di capire cosa accade nel mondo intorno a noi.

Marco Rizzo e La Tram presentano Fuoco blasfemo sugli incendi in Sicilia mentre Marta Bellingreri, Costanza Spocci e Marcella Onzo ci fanno conoscere i Maestri di Strada, insegnanti e pedagogisti impegnati nella periferia di Napoli Est in Smontare, sognare e ripartire. A Dario Nincheri e Paolo Gallina tocca in Schiavi della moda informarci delle proteste dei lavoratori sfruttati nel distretto tessile di Prato mentre Carlo Canepa e Andrea Ferraris in Uno sparo nel buio ci portano a Genova tra i portali contro le navi da guerra. Tocca poi a Danilo Denigotti e Kanjano con Il secondo mare raccontare (con grandissima attualità) l’iter burocratico che i migranti devono affrontare una volta giunti in Italia.

Troveremo anche i consigli di lettura di Tegamini e La Came, la scuola di cucina con Spugna e il suo “panardo” e le storie incredibili di Hurricane.

La cover di La Revue Dessinée Italia #6 - Autunno 2023.

Le ragazze furiose: Le tavole in anteprima

Last but not least, nel numero autunnale di La Revue Dessinée, Norah Benarrosh Orsoni e Agnés Maupré spiegano in Le ragazze furiose il movimento #IWasCorsica, un’ondata di testimonianze di aggressioni sessuali e stupri che invade la Corsica. Decine di donne, per lo più giovani, unite dalla collera, rompono l’omertà.

L’ondata di testimonianze evolve in una valanga di denunce. Ma questo poter finalmente dire si scontra con la chiusura dell’isola. Da Bastia ad Ajaccio, quello di Benarrosh Orsoni e Maupré è un viaggio nel #MeToo corso, emblema delle lacune nella presa in carico delle vittime di violenza sessuale.

Ed è di questa inchiesta che TheWom.it vi presenta tre tavole in anteprima esclusiva.