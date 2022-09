L e ragazze dell’ultimo banco, le protagoniste della serie tv Netflix, sono cinque amiche trentenni che, in vacanza, imparano ad affrontare ognuna le proprie sfide. Grandi o piccole che siano, dal cancro al peso.

Le ragazze dell’ultimo banco è la serie tv che Netflix propone a partire dal 23 settembre. Produzione spagnola diretta da Daniel Sanchez Arevalo, è un mix di commedia e dramma in sei episodi con al centro le vicende di cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che ogni anno, senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Un imprevisto, però, le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita. E certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Le ragazze dell’ultimo banco sono interpretate dalle attrici Itsaso Arana (Sara), Monica Miranda (Alma), Maria Rodriguez Soto (Carol), Mariona Teres (Leo) e Godeliv Van den Brandt (Olga).

La trama della serie tv Le ragazze dell’ultimo banco

La serie tv Netflix Le ragazze dell’ultimo banco comincia quando cinque amiche sulla trentina si radono la testa in segno d’amore e solidarietà per una di loro, a cui è stato diagnosticato il cancro. Si conoscono sin dall’infanzia, da quando a scuola un professore le ha messe all’ultimo banco della loro classe per via dei loro cognomi.

Sono abituate a trascorrere ogni anno una settimana insieme in vacanza. E sono determinate a continuare la loro tradizione. Prima di andare al mare, decidono anche che durante il viaggio nessuno parlerà della malattia. E, in più, ognuna di loro dovrà portare a termine una sfida, concretizzare un desiderio o fare qualcosa che non aveva mai avuto il coraggio di fare prima.

Il poster originale di Le ragazze dell'ultimo banco.

Una storia di sorellanza

Le ragazze dell’ultimo banco, distribuita in tutto il mondo da Netflix, segna il debutto nel mondo delle serie tv del regista Daniel Sanchez Arevalo con una storia di sorellanza. “Dopo il mio precedente film, Diciassette, sentivo il bisogno di portare sullo schermo una storia di donne”, ha dichiarato. “Era per me una necessità: avevo un debito con l’universo femminile nella mia narrativa”.

“Ma non è solo una storia di sorellanza al femminile”, ha replicato l’attrice Itsaso Arana. “Le ragazze dell’ultimo banco presenta cinque “ziette” che sono ancora in grado di divertirsi, facendo appello al loro corpo, alla loro libertà e alla loro voglia di vivere con un po’ di sana incoscienza”. Del resto, come ha sottolineato anche l’attrice Maria Rodriguez Soto, sembra quasi rivoluzionario vedere sullo schermo cinque trentenni che si comportano come ragazzine della Generazione Z.

“Debuttare nella serialità non mi ha creato problemi”, ha aggiunto Arevalo. “Per me, non c’è differenza in fase di scrittura, cambia solo il formato. È come se avessi realizzato sei film contemporaneamente. Ho scritto le sei puntate, le ho dirette e poi mi sono occupato della post produzione, durata ben 15 settimane. È stata dura, c’è voluto molto impegno e avevo paura persino di non farcela”.

Il regista Daniel Sanchez Arevalo sul set di Le ragazze dell'ultimo banco.

Le sfide da affrontare

Ciascuna delle protagoniste della serie tv Netflix Le ragazze dell’ultimo banco affida a un pezzo di carta, chiuso in una scatola, la sfida che deve affrontare. Le sfide sono il risultato di una lunghissima indagine che il regista ha condotto tra un centinaio di donne che hanno preso parte al casting. “Ho chiesto loro cosa avrebbero fatto se avessero avuto poco tempo da vivere. Le risposte sono state le più disparate: frivole, profonde o sentimentali. I foglietti di carta che le protagoniste nascono dunque da spunti più reali che mai”, ha precisato Arevalo.

Per scelta di Arevalo, nessuna delle attrici ha saputo fino all’ultimo giorno di riprese chi tra loro interpretava l’amica con il cancro. La decisione, presa dopo molte riflessioni, ha fatto sì che ognuna delle interpreti vivesse la storia intensamente, come se fosse lei la predestinata a morire. La serie tv è arrivata in un momento di grandi trasformazioni personali per molte di noi e ciò si è riflettuto anche nella storia.

“Ognuna delle amiche va incontro a un viaggio da cui uscirà profondamente cambiata”, ha commentato Monica Miranda, che presta il volto ad Alma, una lesbica che vive un momento di crisi con la sua compagna. “Alma imparerà a liberarsi di tutti quei pesi che spesso ci portiamo appresso solo perché attaccati a essi”.

“Leo, la più scontrosa e arrabbiata con sé stessa perché è più in carne di quanto vorrebbe, impara ad amare se stessa, la situazione che vive e le sue amiche”, ha replicato l’attrice Mariona Teres. E Olga, impersonata dall’attrice congolese Godeliv Van den Brandt, cerca solo di non complicarsi la vita e di non complicarla alle altre. “Diversamente da me, che ho la tendenza a complicarmela il più possibile”, ha scherzato Van den Brandt.

