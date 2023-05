Le ragazze del Pandora’s Box: Su Cielo un film su una madre “drag queen”

L a protagonista del film Le ragazze del Pandora’s Box, proposto da Cielo, accetta l’identità del figlio solo dopo la sua morte, sfidando il marito e i pregiudizi più conservatori. A ispirare il regista Thom Fitzgerald è stato un doloroso evento personale.

Cielo trasmette il 17 maggio in prima visione assoluta il film Le ragazze del Pandora’s Box. Al ritmo di sex, drag and rock & roll, il film racconta la storia della conservatrice Maybelline, la direttrice di un coro di una chiesa in Texas che eredita dal figlio appena defunto un drag club. Con grande sorpresa di tutti, a partire dal marito dalla mentalità chiusa e bigotta, Maybelline decide di trasferirsi da sola a San Francisco per salvare il Pandora’s Box dalla bancarotta. Ed è qui che, nella vivace atmosfera che trova, pian piano comincerà ad allargare le sue prospettive e diventerà una sorta di figura materna per tutte le drag… almeno fino a quando una visita a sorpresa non minaccia di rimettere in discussione la sua nuova vita.

Diretto da Thom Fitzgerald, il film Cielo Le ragazze del Pandora’s Box ha per protagonista l’attrice Jacki Weaver nei panni di Maybelline. Accanto a lei, recitano Lucy Liu, Adrian Grenier, Mya Taylor e la drag superstar Jackie Beat.

LEGGI ANCHE: LE DRAG QUEEN DI LA BOUM

La trama del film

Le ragazze del Pandora’s Box, il film proposto da Cielo, ha per protagonista Maybelline (Jacki Weaver), una casalinga di mezza età e direttrice del coro di una chiesa che ha trascorso tutta la sua vita nelle campagne del Texas. Nonostante l’amore incondizionato nei confronti del suo unico figlio, è profondamente combattuta tra i valori della sua comunità e del prepotente marito e lo stile di vita da drag queen che il suo ragazzo ha scelto di seguire a San Francisco.

Subito dopo aver ricevuto la notizia della morte del figlio per overdose, Maybelline sfida apertamente il marito e decide di recarsi da sola a San Francisco. Qui, incontra due figure fondamentali della vita del figlio: il compagno Nathan (Adrian Grenier) e la sua più cara amica Sienna (Lucy Liu), una madre single dallo spirito libero. Maybelline è scioccata dall’apprendere che, in assenza di un testamento, è lei l’erede del night club, il Pandora’s Box, di cui il figlio era sia performer sia proprietario.

Quando poi realizza che il locale è sull’orlo del fallimento, Maybelline decide impulsivamente di adoperarsi per salvarlo, andando nel frattempo a vivere con Sienna (che a fatica sbarca il lunario). Ed è così che per Maybelline inizia un caleidoscopico viaggio di scoperta e riscoperta, divenendo in breve una sorta di madre per le drag queen del club. Il suo buon senso, intuizione imprenditoriale ed esperienza nel coro le tornano utili nel dirigere anche le drag queen pensando di mettere in scena uno spettacolo che potrebbe rivelarsi un successo.

Abbracciando il clima di unicità che si respira a San Francisco, Maybelline sembra rinata e, persino, un incontro casuale fa rinascere in lei sentimenti e passioni che credeva sopiti. Ma all’orizzonte si profila una resa dei conti con il marito, che la porterà a prendere la più importante delle decisioni.

Il poster italiano del film Le ragazze del Pandora's Box.

Da un’esperienza personale

Il film di Cielo Le ragazze del Pandora’s Box combina audacemente elementi della classica commedia hollywoodiana con elementi queer contemporanei per restituire una storia fresca e unica. A grandi linee, è soprattutto una commedia su una donna che reinventa la sua vita dopo la più sconvolgente delle perdite. Ma è anche una storia che mostra, sulla falsa riga di titoli come Pride o Kinky Boots, come una persona profondamente conservatrice abbracci la comunità LGBTQIA+ mettendo da parte ogni possibile pregiudizio o convinzione indotta.

“Maybelline si sente inizialmente un pesce fuor d’acqua”, ha spiegato il regista Thom Fitgerald. “Ma la morte del figlio le permette di riscoprire chi è come donna, lasciando andare il rimpianto per quello che non è stato per entrare nel mondo drag e avere una prospettiva diversa anche su se stessa. Ecco perché considero il film una commedia con molti sentimenti in gioco”.

Per il regista, il film di Cielo Le ragazze del Pandora’s Box ha una forte risonanza personale. “Conosco bene cosa vuol dire crescere con una madre molto religiosa che deve fare i conti con la sessualità “alternativa” del figlio. Ho tratto spunto, nella fattispecie, dalla mia esperienza personale: anch’io ho scoperto molti aspetti della vita di mio fratello solo dopo la sua morte. Ho visto mia madre scoprire chi fosse suo figlio solo dopo che era andato via per sempre”.

Le ragazze del Pandora's Box: Le foto del film 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT