In un film su Netflix la dolorosa storia vera di un padre che non conoscerà mai il figlio

A rriva su Netflix il film Le parole che voglio dirti, diretto da Denzel Washington. Racconta la storia di un uomo che, mandato in guerra in Medio Oriente, tiene un diario di consigli per il figlio appena nato. Da una storia, tragicamente, vera.

Netflix propone dal 30 settembre il film Le parole che voglio dirti, mai uscito nelle sale italiane. Diretto da Denzel Washington e interpretato da Michael B. Jordan su sceneggiatura di Virgil Williams, Le parole che voglio dirti è basato sulla storia vera del primo sergente Charles Monroe King, un soldato schierato in Iraq che comincia a tenere un diario d’amore e consigli per il figlio Jordan, da poco venuto al mondo.

Rientrata a casa, la direttrice senior del New York Times Dana Canedy (interpretata dall'esordiente Chanté Adams) rivive la storia della sua relazione con Charles e il mondo in cui lui le cambierà la vita con la sua duratura devozione nei confronti della famiglia.

La trama del film

Ampio resoconto di una storia d’amore unica, il film Netfflix Le parole che voglio dirti ricorda con forza il valore e l’importanza della famiglia. Con il regista e il cast che offrono il meglio di loro stessi, la storia si basa sul best seller pubblicato dall’ex giornalista Dana Canedy nel 2008 sul diario tenuto dal marito in Iraq poco prima di morire. In tale diario, Charles Monroe King appuntava le cose da tramandare al figlio con pensieri sul come rispettare le donna, se stesso e il proprio Paese.

Le parole che voglio dirti comincia quando negli anni Novanta la giovane giornalista Dana (Chanté Adams) si innamora di Charles (Michael B. Jordan), un ragazzo dolce e idealista dell’esercito americano che non desidera che lei metta da parte le sue aspirazioni professionali per lui. Con un salto in avanti, vediamo presto Charles impegnato in Medio Oriente, con la narrazione che oscilla avanti e indietro tra i primi giorni della loro relazione, la loro felice convivenza e la solitudine in cui Dana si ritrova quando rimane vedova e madre single.

La terribile verità su come Charles abbia perso la vita (a causa di una bomba nel 2006 quando il figlio Jordan aveva solo sette mesi) viene rivelata solo alla fine del film su Netflix Le parole che voglio dirti, dopo aver visto anche Dana combattere il gender gap sul posto di lavoro.

Il poster originale del film Netflix Le parole che voglio dirti.

Una doppia lettera d’amore

Pubblicato nel 2008, il libro di Dana Canedy da cui è tratto il film Netflix Le parole che voglio dirti è sia la lettera di una madre al figlio sul padre che ha perso ancora prima che potesse parlare sia il resoconto di consigli e avvertimenti che il padre stesso dà a un figlio che non conoscerà mai.

“Ho scritto un memoir sulla storia d'amore che ho condiviso con l'uomo più onorevole che abbia mai conosciuto”; ha spiegato Dana Canedy. “Il suo nome era Charles Monroe King, ed era devoto a me in un modo che nessun altro uomo è mai stato. Mi chiamava la sua regina e mi trattava come tale”.

“Ciò che ha reso la nostra storia d'amore degna di un film, però, è che il mio gentile guerriero era anche il Sergente Maggiore King, un leader altamente decorato dell'esercito che nel 2005 ha iniziato a scrivere quello che è diventato un diario di 200 pagine per nostro figlio non ancora nato, Jordan, mentre era in missione in Iraq durante l'Operazione Iraqi Freedom”.

“Charles ha raccontato a nostro figlio come scegliere una moglie, gli ha spiegato il potere della preghiera e ha scritto con amore di quanto fosse fiero di essere suo padre. Charles è stato ucciso in combattimento il 14 ottobre 2006: mancava solo un mese alla fine del suo servizio in Iraq. Ero una giornalista al The New York Times in quel periodo e volevo che gli americani comprendessero cosa significasse aprire la porta d'ingresso e trovarci degli ufficiali militari che venivano a informarti che il tuo soldato aveva appena compiuto il massimo sacrificio”, ha concluso la giornalista.

Le parole che voglio dirti: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 Sony 8/8 PREV NEXT