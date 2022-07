Le serie tv Netflix di questa settimana (dal 13 al 19 luglio)

Q uali sono le serie tv Netflix da vedere in questa prima settimana di luglio? Ecco la guida aggiornata alle uscite dei prossimi sette giorni della piattaforma, tra serie, docuserie e miniserie.

Sono ben quattro le nuove serie tv da vedere in questa seconda settimana di luglio su Netflix. Tra la docuserie D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla e il dramma Matrimonio e desideri, spicca di gran lunga l’horror Resident Evil. Ma vediamo di cosa si tratta.

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla

La prima serie tv Netflix da vedere questa settimana è D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla, dal 13 luglio. Composta da quattro episodi, la docuserie segue la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest

Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L'identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del '900.

La locandina di D.B. Cooper: Il dirottatore che svanì nel nulla.

Resident Evil: La serie

La seconda serie tv da vedere questa settimana su Netflix è Resident Evil: La serie, che trae spunto dall’omonimo videogame che ha generato un’intera saga di film. Gli otto episodi, tra fantascienza e horror, dal 14 luglio ci portano nel 2036. Quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Matrimonio e desideri

La terza serie tv da vedere questa settimana su Netflix è, dal 15 luglio, Matrimonio e desideri. Una donna divorziata ricorre a un’esclusiva agenzia matrimoniale dedicata ai super ricchi per vendicarsi della subdola amante dell’ex marito.

Farzar

La quarta e ultima serie tv da vedere questa settimana su Netflix è Farzar, disponibile dal 15. Oltraggiosa serie fantascientifica animata, segue il principe Fichael e il suo team mentre lasciano la loro città umana protetta da una cupola per lottare contro malvagi alieni che vogliono ucciderli e/o mangiarli. All'inizio del viaggio Fichael scopre che le cose sono diverse da come sembrano e che la sua stessa vita potrebbe essere una menzogna.

