L a quarta settimana di maggio 2022 si è appena conclusa. Ma quali sono state le migliori o le peggiori notizie dell’entertainment di questa settimana? Quali i top e i flop degli ultimi sette giorni?

Anche la quarta settimana di maggio 2022 è oramai alle spalle e ha vissuto i suoi momenti top e flop. Come spesso accade, sono tante le notizie che negli ultimi sette giorni hanno riempito le pagine dei quotidiani ma anche dei siti web. E hanno suscitato ammirazione o indignazione a seconda dei casi.

Ogni sabato, giocando, faremo il punto della situazione per quanto riguarda l’entertainment (con annessi temi di cultura e società in genere) con il ritorno di un format particolarmente apprezzato durante Sanremo 2022: i top e i flop della settimana.

LE 5 NOTIZIE TOP E FLOP DELLA SETTIMANA

LE 5 NOTIZIE TOP

L’inedito di Michele Merlo

Non potevamo che riservare il primo momento top della settimana a una notizia che ci ha riempito il cuore in un momento di tanti flop. È uscito ieri in radio e in tutte le piattaforme digitali Farfalle, il brano inedito di Michele Merlo, il cantautore scomparso un anno fa.

Una manciata di giorni prima della sua scomparsa, Michele era a Modena al Take Away Studios con Daddo, Riky e Fra. A causa dello stop dovuto alla pandemia, aveva bisogno di confrontarsi con loro per cercare di mettere in fila tutte le idee rimaste “tra le righe della sua anima” e pronte a “liberarsi come farfalle”. Le cose da dire era tante e il brano che le incardina quasi tutte è appunto Farfalle. Una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondo significato del testo che racconta le mille sfaccettature dell’anima di Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un romantico ribelle.

In Farfalle, infatti, sono racchiuse sia la consapevolezza di essere un'anima “fragile", sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel “sistema” che, con l’aggravante della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po' "dimenticato" e lo aveva fatto atterrare troppo bruscamente

Un vincitore italiano a Cannes 2022

Il Festival di Cannes 2022 ha cominciato a dare i suoi primi verdetti e ce n’è già uno top per il cinema italiano, che versa da tempo in condizioni flop. Il primo riconoscimento importante è andato al cortometraggio Il barbiere complottista del giovane regista Valerio Ferrara: ha vinto la sezione CineFondation. Il barbiere complottista racconta la storia di un barbiere che, in un quartiere popolare di Roma, crede nelle teorie del complotto. Zimbello della famiglia ma anche al lavoro, non viene preso sul serio da nessuno finché un giorno non viene arrestato dalla polizia. Lucio Patané ne è il protagonista.

Il ritorno in musica di Fedez

La terza notizia top della settimana riguarda un artista che noi amiamo ma che aveva vissuto un momento personale flop. Si tratta di Fedez che si riaffaccia sulla scena musicale con due progetti importanti. Il primo è Love MI, un concerto organizzato con il ritrovato amico J-Ax a piazza Duomo a Milano a fini di beneficienza. Il secondo è invece La dolce vita, il nuovo singolo con Tananai e Mara Sattei, in radio dal 03 giugno e destinato a scatola chiusa a diventare uno dei tormentoni dell’estate.

Tananai, Fedez e Mara Sattei.

Francesca Michielin a X-Factor

Non può che essere la top l’edizione di X-Factor che arriverà su Sky il prossimo settembre, dopo un anno in cui il talent ha rasentato il flop. Dopo aver annunciato i quattro “nuovi” giudici (Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico), Sky ha finalmente svelato il nome del conduttore: Francesca Michielin. Per la cantante, scrittrice, presentatrice e direttrice d’orchestra è un traguardo del tutto inaspettato. Noi siamo al suo fianco.

Tocca a te!

Avete un talento di qualsiasi tipo esso sia? Nel canto? Nel preparare i dolci? Nello sport o in qualsiasi altro campo? Bene, dopo la prima edizione top, torna su RaiPlay Tocca a te!, il programma nato da un’idea di Carlo Conti per valorizzare talenti nell’ambito musicale, artistico, culinario, sportivo, e non solo. Tutti gli over 18 possono mettersi in gioco e far scoprire le loro più sorprendenti abilità. Gli aspiranti talenti hanno tempo fino al 31 luglio per mandare i video delle loro performance compilando l’apposito form alla pagina www.rai.it/toccaate .

Forza, mettiamoci in gioco!

Carlo Conti.

LE 5 NOTIZIE FLOP

L’incendio di Stromboli

Bruciare ettari ed ettari di macchia mediterranea sul paradiso dell’isola di Stromboli solo per le riprese di una serie tv al top: quale peggior notizia flop della settimana se non questa? Quello che doveva essere un incendio di scena per una serie tv sulla Protezione Civile con Ambra Angiolini protagonista si è trasformata in un inferno per una delle perle delle Eolie. Resta da capire come sia potuto accadere dal momento che nessuno, né il sindaco di Lipari né il comando locale della Forestale, era stato informato di una possibile accensione fuochi.

L’ispettore di produzione della fiction parla di “incidente di percorso”, cominciando quello che immaginiamo sarà il solito scarica barile all’italiana. Stupisce però come sul set nessuno, dal regista al cast tecnico agli attori, si sia chiesto se fosse naturale accendere anche un piccolo fuocherello in una giornata di intenso scirocco. A dimostrazione di come a volte le battaglie sociali e civili si conducano a convenienza, a seconda del portafogli.

Blanco e le molestie sessuali sugli uomini

La seconda notizia flop ha visto protagonista l’amato e sempre al top Blanco. Durante la sua esibizione al Radio Italia Live a Milano, il cantante è stato palpeggiato e molestato mentre si esibiva. Le immagini sono inequivocabili: mentre canta, una mano femminile indugia sulle sue parti intime. Secondo chi ha girato il video, si tratterebbe di una giovanissima che avrebbe persino raccontato dopo il concerto con toni fieri di “averglielo toccato a Blanco”.

L’episodio non fa divertire e non dovrebbe nemmeno divertire: una mano sulle zone intime di un uomo non è diversa dalla mano sul fondoschiena di una donna. Un maschio non ha una sensibilità diversa di una femmina. Non si può distinguere una molestia dall’altra, così come non si può differenziare un abuso da un altro. Il comportamento va stigmatizzato e condannato senza sé e senza ma. Oppure avete già dimenticato il caso di Greta Beccaglia? Due pesi e due misure?

La fidanzata di…

Ha fatto particolarmente discutere negli ultimi giorni un episodio flop accaduto durante un programma mattutino di Rai 1 che ospitava la sempre al top Giorgia Solieri. Chiamata a parlare del suo libro di poesie La Signorina Nessuno, la musicista e attivista si è vista porre tutta una sfilza di domande sul suo celebre fidanzato mentre un fastidioso sottopancia recava la scritta “La fidanzata di…”.

Quando in Italia le donne finiranno di essere associate a una figura maschile? Il tema è molto caldo e ne riparleremo presto su TheWom.it con un’intervista a un’importante attrice.

I pruriti di Cannes

Per il cinema mondiale sono stati giorni di fermento grazie al Festival di Cannes 2022, rassegna top in cui si presentano – al di là della selezione in sé – migliaia e migliaia di film, talvolta anche flop, al Marchée, il mercato dell’audiovisivo. Bene, sapete qual è stato il film più venduto? 99 Moons dello svizzero Jan Gassmann.

Il motivo? È presto detto: la protagonista è Bigna, una ventottenne che prova piacere simulando di essere vittima di aggressioni sessuali. La trama in sé non ha nulla di che ma sono le spintissime sequenze di sesso ad aver scatenato gli animi. Touché, tutto cambia affinché nessun istinto cambi.

Fate pure senza di me

E ci risiamo con uno dei classici del mondo dello spettacolo. Interpreti un ruolo che ti dà fama mondiale e ti lamenti. La protagonista flop della settimana è Ellen Pompeo, l’amata dottoressa della serie top Grey’s Anatomy.

Dopo 18 stagioni, l’attrice si è detta stanca: dopotutto, la serie può continuare anche senza di lei. Non ha imparato nulla dal percorso di altri suoi colleghi che, dopo aver abbandonato i ruoli che li hanno portati al successo, non ne hanno mai imbroccata una. Citofonare a Shannen Doherty, per esempio.