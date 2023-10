Tre ladre abilissime e una grande odalisca nel film Netflix di e con Mélanie Laurent

A rriva su Netflix il film Le ladre che, adattando una graphic novel di successo, racconta la storia di tre donne moderne chiamate a rubare un dipinto iconico sulla bellezza femminile.

Netflix propone dal 1° novembre il film Le ladre, la nuova regia dell’attrice Mélanie Laurent. Interpretato dalla stessa Laurent con Adèle Exarchopoulos, Man Bresch, Philippe Katerine, Felix Moati e Isabelle Adjani, racconta la storia di una ladra professionista che, stanca da una vita sempre in fuga, decide di ritirarsi dal crimine ma non prima di aver messo a segno un ultimo facile colpo (prendendo di mira un iconico dipinto) con la sua complice di sempre e una nuova ed esuberante autista.

Tre ragazze bellissime, tre ladre abilissime

Le ladre, il film proposto da Netflix, ha per protagonista Carole (Mélanie Laurent), una donna pronta per andare in pensione. Non ha mai particolarmente amato il suo lavoro (lunghi turni e colleghi frustranti non le hanno reso la vita facile) e il suo capo (Isabelle Adjani) la fa letteralmente impazzire. Ma, al di là ciò, ha appena ricevuto alcune inaspettate novità. Ha ancora una cosa da fare: portare a termine un ultimo colpo e poi potrà finalmente godersi il tramonto e il riposo. Ah, chiaramente, Carole è una famigerata ladra professionista, dai metodi letali e temerari.

Insieme alla sua miglior amica e confidente Alex (Adèle Exarchopoulos), Carole intraprende una missione per rubare un iconico dipinto, un compito apparentemente facile ma che cela tuttavia un piano tutt’altro che infallibile che necessita di un asso del volante per la fuga. Ed è così che entra in gioco anche Sam (Manon Bresch), una talentuosa pilota con alle spalle un oscuro passato. Le tre, collaborando, potrebbero anche conquistare il mondo intero… e per farlo dovrebbero solo imparare a sopportarsi e supportarsi a vicenda anziché volersi uccidere.

Il film Netflix Le ladre, spesso descritto come un Mission: Impossible al femminile, è l’adattamento di La Grande Odalisque, la graphic novel di Bastien Vivès, Jérome Mulot e Florent Ruppert, pubblicata nel 2012, e coniuga avventura, sete di libertà e umorismo, in un clima che varia continuamente tra dramma e commedia.

La grande odalisca

Il dipinto che le tre protagoniste del film Netflix Le ladre devono rubare è La grande odalisca, realizzato nel 1814 da Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il quadro ritrae una donna molto bella, un’odalisca appunto, che era una sorta di schiava o concubina nei palazzi dell’antico Impero ottomano.

La cosa più straordinaria del dipinto è la figura della donna, davvero unica. La sua figura è infatti molto allungata e sinuosa, quasi come se fosse una creatura mitica. La sua schiena è molto curva, le sue gambe sono lunghe, e le sue braccia sembrano quasi senza ossa. Questo stile artistico ha reso il dipinto molto iconico e ha generato molte discussioni tra gli esperti d'arte.

Oltre alla figura, Ingres ha usato colori vibranti e dettagli fini per creare una scena lussuosa e misteriosa. Il tappeto ricamato e i cuscini intorno alla donna, così come i tessuti drappeggiati, aggiungono un tocco di esotismo e lusso.

Il dipinto è un esempio straordinario di come gli artisti possano rappresentare la bellezza in modi diversi, sfidando le aspettative e creando un'immagine che ancora oggi affascina e incanta chi lo guarda. Come le tre protagoniste del film Netflix Le ladre, lontane da ogni stereotipo e cliché, a loro modo uniche.

