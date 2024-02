Lolita Lobosco: Nuove indagini e incontri (d’amore) per la protagonista della serie tv di Rai 1

L uisa Ranieri torna a rivestire i panni della vicequestore più amata d’Italia nella serie tv di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3. Mentre non le mancheranno i casi da risolvere, all’orizzonte si profila per lei un nuovo amore.

Parte lunedì 4 marzo su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione dell’apprezzata serie tv con protagonista Luisa Ranieri nei panni della vicequestore nata dalla penna di Gabriele Genisi. Per quattro serate dirette da Renato De Maria, torneremo nel mondo di Lolita, delle sue indagini, dei suoi sentimenti e della sua amicizia con Marietta, splendidamente interpretata da Bianca Nappi.

Con la sceneggiatura firmata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudiani, la serie tv di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 conta sulle prove, oltre di Ranieri e Nappi, di Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Giulia Fiume, Camilla Diana, Camilla Lerro, Daniela Virgilio, Donata Frisini, Francesco De Vito, Aldo Ottombrino, Vincenzo Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trombetta e Maurizio Donadoni. Con la partecipazione di Nunzia Schiano e con Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia e Lunetta Savino.

La trama della serie tv

Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la serie tv di Rai 1 Lolita Lobosco 3 vede Lolita Lobosco alle prese con nuove appassionanti indagini che la impegneranno e un incontro inaspettato che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo? E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta?

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Nell’attesa di saperne di più su Rai 1, ecco in anteprima le immagini di scena.

