Le fate ignoranti: La serie tv Disney+ sull’amore a 360° tratta dal film

L e fate ignoranti, il film cult di Ferzan Ozpetek, è ora anche una serie tv diffusa da Disney+, con protagonisti Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Un prodotto che mira a preservare l’amore e le sue infinite sfaccettature.

Parte il 13 aprile su Disney+ Le fate ignoranti, la serie tv che il regista Ferzan Ozpetek ha tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale. Composta da 8 episodi, la serie tv è creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, la serie è diretta da Ferzan Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.

Protagonisti della prima serie tv italiana targata Disney+ Le fate ignoranti sono nei panni di Antonia e Michele gli attori Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta, chiamati a prendere il testimone da Margherita Buy e Stefano Accorsi, interpreti del film.

Accanto a loro, recita un eterogeneo gruppo di attori italiani, che compongono la famiglia allargata e colorata dei due personaggi principali: Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo).

Il cast include anche Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie (coro greco sui generis). Con i camei di Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic.

La morte di Massimo

Le fate ignoranti, la serie tv Disney+ in 8 episodi, comincia nel momento esatto in cui Massimo muore in un incidente stradale in zona Colosseo, a Roma. Ha appena avuto due differenti conversazioni telefoniche: una con una donna e una con un uomo. Non è dato in quel momento sapere chi sono ma si intuisce che hanno un certo peso nella sua vita.

Ma per una storia che finisce ce n’è sempre una che inizia, recita la sua voce fuori campo. Con un salto temporale ci ritroviamo catapultati a un anno prima, a quando la vita di Massimo sta per prendere una piega imprevista e imprevedibile.

Scopriamo così pian piano chi sono i due sconosciuti al telefono: Antonia e Michele.

Il mondo di Antonia

Antonia, la prima protagonista della serie tv Disney+ Le fate ignoranti, è una donna borghese. Lavora in un laboratorio di analisi cliniche ed è innamorata del marito, Massimo. La loro è un’esistenza come tante altre. Entrambi lavorano e hanno forse un po’ perso lo smalto dei primi anni di relazione. Con il passare del tempo, è noto, l’amore si trasforma ed evolve. Antonia se n’è accorta, si chiede se il consorte abbia un amante, ma Massimo trova sempre il modo per rassicurarla. “Una volta quando ci guardavamo provavamo la stessa cosa. Forse è solo colpa del tempo che passa”, gli dice lei un attimo prima che facciano l’amore e si ritrovino l’una nelle braccia dell’altro.

La morte di Michele lascia Antonia interdetta. È arrivata improvvisa e inaspettata, un vero fulmine a ciel sereno. Non è facile lasciare andare in un attimo chi hai amato con tutta te stessa, colui che rappresenta l’unica certezza che avevi dalla quotidianità. Ci si dice addio ma non ci si separa mai. E per Antonia separarsi era solo l’ultima delle opzioni a cui pensare.

A nulla serve la presenza della madre Veronica, donna sui generis che, seppur conosca direttamente il dolore della figlia, non ne capisce fino in fondo la profondità. Così come a niente servono le preghiere e i pianti di Nora, la cameriera extracomunitaria da anni al suo servizio. Antonia si trincera quasi in se stessa, non parla e soprattutto non trova una valvola di sfogo per quel misto di rabbia e, in cuor suo, disillusione.

Si aggrappa ai ricordi, ai cimeli e a tutto ciò che le riporta Massimo alla mente. Fino a quando un quadro non allerta i suoi sensi. Come uno schiaffo, la spinge a rialzarsi e a far qualcosa. La dedicata sulla tela non lascia molti dubbi: Massimo aveva qualcuno in sua perenne attesa. Ma chi? Chi è la “signorina Mariani” di cui riesce a ottenere l’indirizzo?

Cristiana Capotondi e Luca Argentero in Le fate ignoranti.

Il mondo di Michele

Parallelamente ad Antonia, la serie tv Le fate ignoranti, su Disney+ dal 13 aprile, ci fa conoscere Michele. Vive all’ultimo piano di un palazzo nel quartiere Ostiense, non poco lontano dal gazometro. Lo vediamo per la prima volta mentre, di domenica, a un pranzo tra amici ha un annuncio importante da fare.

È omosessuale ed è circondato di un gruppo di colorati amici, tutti più o meno collegati alla comunità LGBTQIA+. Lavora come scenografo ed è appassionato delle poesie di Hikmet. E proprio grazie all’ultimo libro dell’autore ha conosciuto un uomo che lo ha sin sa subito conquistato. Tutti pensano che si tratti dell’ennesima relazione mordi e fuggi, nata per caso su un’app di incontri. Ma non è così e la notizia, accolta con favore da tutti, trova un’unica persona insoddisfatta, il giovane Sandro, innamorato non corrisposto.

L’uomo che ha conosciuto è Massimo. Insieme consumano fugaci incontri d’amore a orari insoliti. Gli impegni di lavoro di Massimo non lasciano molto spazio a un sentimento che, giorno dopo giorno, cresce e si intensifica, anche se nell’ombra di un grande segreto. Massimo non ha infatti raccontato di essere sposato con una donna, verità che emerge il giorno del suo compleanno. Eppure, Michele va oltre: forse egoisticamente, ha voglia di vivere un legame totalizzante nel segno della libertà più assoluta.

L’incidente di Massimo, però, stravolge totalmente lo status quo. La sera prima, Michele aveva appreso della sua volontà di lasciare Antonia ma quel sogno si è infranto, come un bicchiere di cristallo che casca per terra, lascia cocci e ferisce. Con le spalle al muro, Michele non sa che fare. Con i suoi amici, partecipa di nascosto al funerale e da lontano vede per la prima volta Antonia ma non la vede come rivale. Anzi, nasce in lui quasi il desiderio di saperne di più, recandosi a casa sua ma non trovandola.

Luca Argentero ed Eduardo Scarpetta in Le fate ignoranti.

L’incontro dei due mondi

La ricerca di Antonia della signorina Mariani porta a un incontro inevitabile che per Le fate ignoranti, sia film sia serie tv Disney+, rappresenta il fulcro della narrazione. L’assenza di Massimo paradossalmente si trasforma in presenza per entrambi i grandi amori della sua vita.

Nello scoprire che Massimo ha avuto una relazione parallela per un anno con Michele, Antonia non riesce in un primo momento ad accettarlo. Pian piano, però, entrambi cercano la rispettiva compagnia. Si ricercano a vicenda per superare l’assenza. Ognuno dei due cerca nell’altro tracce e ricordi dell’amore perduto.

E, nell’entrare in punta di piedi nel mondo di Michele, Antonia scopre la sua eterogenea famiglia, una famiglia che anche Massimo ha vissuto come propria. È un universo lontano da quello che ha sempre vissuto. Sono lontani dall’invadenza e conformismo della madre Veronica ma, in primis, sono lontani dalle inibizioni che ha sempre conosciuti. Sono schietti e onesti, non temono di dirsi la verità o quello che pensano, non amano le etichette e non si vergognano dei loro sentimenti.

Tra costoro, c’è la turca Serra, amministratrice del palazzo che tutto sa e con un segreto che pian piano verrà fuori. C’è la divertente Luisella, fruttivendola che, innamorata dell’amore, si perde tra un uomo sbagliato e l’altro. E c’è anche Valter, omosessuale che, per via dell’età, fa un po’ da cinico grillo parlante del gruppo.

E ci sono anche due coppie ben consolidate. Una è formata dall’astrologa Annamaria e dalla psicologa Roberta. Le due sono state le prime a unirsi civilmente quando la legge è stata approvata ma combattono con le difficoltà di avere un figlio. L’altra, invece, è composta da Luciano, commercialista, e Riccardo, banchiere, forse fin troppo attaccati al loro telefono cellulare.

Ma la comunità LGBTQIA+ trova riflessi anche in altri personaggi, che permettono di affrontare questioni legate alla discriminazione, all’accettazione e all’inclusione. Come Vera (interpretata da un’attrice transgender), ad esempio, donna transgender che gestisce una tintoria e ha un rapporto conflittuale con la famiglia biologica. O come Sandro, il giovane del gruppo che, come detto prima, è innamorato non corrisposto di Michele.

Il cast di Le fati ignoranti.

Due destini che si uniscono

Le fate ignoranti, la serie tv Disney+ tratta dall’omonimo film, racconta di due mondi che si incontrano e che improvvisamente si abbracciano e si fondono, annullando ogni differenza. Grazie alla seconda famiglia del marito Massimo, Antonia comincia a cambiare prospettiva sulla vita, apre i suoi orizzonti e dimentica quasi il tradimento.

Ogni problema della nuova famiglia diventa un problema anche di Antonia, che lentamente si integra, viene accettata dagli altri e accetta gli altri. Ma ciò che più colpisce è il modo in cui Antonia e Michele si legano. È come se si sentissero attratti l’uno dall’altro. Mentre Michele realizza che ciò che più amava di Massimo erano in realtà i tratti caratteristici di Antonia, Antonia scopre che Michele è sensibile e tenero, qualità che la seducono. Entrambi ricercano Massimo in qualche modo ma finiscono per scoprire molte cose su loro stessi, spaventandosi.

Con un colpo di testa, Antonia deciderà di lasciare Istanbul per seguire Asaf, il nipote di Serra, fotografo giramondo, bello e innamorato di lei. Attraverso il viaggio, capirà se ha davvero elaborato il dolore e se è pronta a innamorarsi nuovamente. E Michele lo sarà?

Perché, in fondo, Le fate ignoranti, la serie tv Disney+, parla di amore, a 360°, con rispetto e delicatezza. Un sentimento che occorre preservare e proteggere, senza distinzione alcuna. Non occorre mai buttare l'amore, come canta Mina sui titoli di coda.

