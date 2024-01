Su Netflix, un film racconta una dolorosa storia di solitudine

A rriva su Netflix il film Le ali della mia solitudine. Opera prima da regista dell’attore Mario Casas, racconta la solitudine di un giovane artista la cui vita va alla deriva.

Netflix propone in esclusiva dal 19 gennaio il film Le ali della mia solitudine. Diretto dallo spagnolo Mario Casas, il film Netflix Le ali della mia solitudine ha riscosso un incredibile successo di critica in Spagna, venendo candidato a ben 17 premi Goya, gli Oscar del cinema spagnolo. La storia ruota intorno a Dan, un artista di strada in erba, che si mantiene con rapine e furti fino a quando il ritorno del padre dal carcere riaccende i suoi demoni e lo spinge a fuggire.

La trama del film

Con una sceneggiatura firmata dallo stesso Mario Casas con Déborah François, il film Netflix Le ali della mia solitudine ci porta in un umile quartiere alle periferie di Barcellona. Qui, Dan (Oscar Casas) e i suoi due amico Vio (Candela Gonzalez) e Reno (Farid Beracha) vivono senza pensare troppo al domani, tra feste e rapine alle gioiellerie.

Dietro la sua facciata da piccolo delinquente, Dan nasconde un talentuoso artista e una sensibilità diversa verso il mondo che lo circonda. Il ritorno del padre, uscito di prigione, risveglia i vecchi demoni di Dan, immergendolo in una spirale di violenza che lo costringe a fuggire e mette alla prova l'amicizia tra i tre. Inizia così un viaggio di scoperta senza ritorno per Dan e Vio, che devono lasciarsi alle spalle i bambini che erano, cambiando le loro vite per sempre trasferendosi a Madrid dopo la rapina andata a male in cui hanno ferito gravemente un poliziotto. Saranno in grado di sfuggire al loro destino per amore?

Una lettera d’amore al fratello

“Dopo quasi tre mesi di intense prove, Oscar, Farid e Candela hanno superato tutte le mie aspettative”, ha dichiarato entusiasta Mario Casas, affermato attore spagnolo alla prima prova da regista con il film Netflix Le ali della mia solitudine. "Sono diventati i personaggi con una fiducia cieca, sensibilità e una verità travolgente. È esattamente ciò che avevo sempre immaginato per i tre protagonisti. Mi sento privilegiato nel poter offrire un'opportunità a giovani così pieni di talento e dedizione. Spero di poterli guidare e dare loro tutto ciò che mi stanno regalando. Questo è uno dei viaggi più importanti della mia vita".

E c’è da credergli dal momento che ha deciso di debuttare alla regia con un’opera organica, tumultuosa ed energica, che rievoca paesaggi della sua infanzia con uno sguardo più malinconico che arrabbiato. La cura che ha messo in ogni minimo dettaglio trasuda la sua grande passione per il cinema, che considera da sempre come fonte di vita.

"Da diversi anni, consideravo l'idea di dirigere un film. In ogni progetto in cui sono coinvolto, cerco di immergermi nel processo di direzione, oltre che nella psicologia dei personaggi. La costruzione dei personaggi nello script è qualcosa che mi interessa profondamente. Per scrivere, era vitale che la storia avesse collegamenti con la mia infanzia, senza essere autobiografica, ma con un tocco personale che mi permettesse di raccontarla dal più profondo del mio essere", ha raccontato Casas nelle note del regista.

Ma ciò che più colpisce è come il regista abbia pensato al film come una lettera d’amore a suo fratello Oscar, che per il ruolo di Dan ha perso più di otto chilogrammi. Oscar Casas è straordinario nel catturare gli ultimi sprazzi dell’innocenza in quella che è a tutti gli effetti una favola che parla di esistenze dipinte come graffiti sui muri di una grande città, ovvero tracce vistose ma destinate a cancellarsi pian piano e sparire. “È stato l’ultimo a leggere la sceneggiatura”, ha proseguito Casas.

“Quando lo ha fatto, l’ha rifiutata dicendomi che non aveva niente a che spartire con lui e che non poteva interpretare il film. Mi ha suggerito di cercare qualcun altro ma per me Dan era solo lui. Gli ho promesso che lo avrei aiutato: in cambio, gli ho chiesto solo di dimagrire e di rasarsi i capelli… e il risultato è per me straordinario. Dan è un artista, un graffitista che i suoi amici paragonano beffardamente a Banksy, con una sensibilità speciale e dentro lui albergano molti demoni a casa di tutto ciò che ha vissuto per essere nato in una famiglia divisa. E Oscar è riuscito a trasmettere a pieno l’idea del ragazzo di periferia che non sa ancora quale sarà la sua strada”.

