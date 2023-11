La storia di Bass Reeves rivive nella serie tv western di Paramount+

P rodotta da Taylor Sheridan, arriva su Paramount+ la serie tv Lawmen: La storia di Bass Reeves, il racconto vero di come uno schiavo sia diventato il primo marshal nero a ovest del Mississippi.

Paramount+ propone dal 5 novembre la serie tv Lawmen: La storia di Bass Reeves. Interpretata da David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Donald Sutherland e Dennis Quaid, la serie è prodotta dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan. Racconta il viaggio di Reeves (Oyelowo) e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze dell'ordine come primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi. Nonostante abbia arrestato oltre 3.000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua famiglia.

Una storia mai raccontata

Seppur non sia famoso come i leggendari Wyatt Earp o Doc Holliday, Bass Reeves era una forza da non sottovalutare nei territori selvaggi del Far West. Nel 1875, l'ex schiavo diventato agricoltore Reeves fu reclutato per diventare un Vice Sceriffo degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale dell'Arkansas. Tiratore scelto che poteva parlare diverse lingue native americane, divenne un formidabile agente di legge, arrestando più di 3.000 fuorilegge durante la sua carriera.

La sua storia viene ora raccontata nella serie tv Paramount+ Lawmen: La storia di Bass Reeves, la prima di un progetto dedicato ad alcune figure storiche del Far West, in cui l'attore britannico David Oyelowo interpreta quello che è a tutti gli effetti il Marshal nero a ovest del fiume Mississippi.

"Quando mi è stato proposto il racconto di Bass Reeves, sembrava troppo straordinario per essere vero", ha dichiarato David Oyelowo. "Non sapevo nemmeno chi fosse ma, dopo una ricerca veloce su Google, è emerso che era una persona reale che ha vissuto una vita straordinaria. Non potevo credere di non averne mai sentito parlare... e che non fossero stati già realizzati numerosi programmi TV e film su di lui, considerata la natura leggendaria di ciò che aveva fatto. Sono diventato ossessionato dall'idea di portare questo personaggio sullo schermo".

Lawmen: La storia di Bass Reeves - I poster Key Art for Lawmen: Bass Reeves featuring David Oyelowo as Bass Reeves, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Paramount+ 1/3 Key Art for Lawmen: Bass Reeves featuring Demi Singleton as Sally Reeves, David Oyelowo as Bass Reeves and Lauren E Banks as Jennie Reeves, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Paramount+ 2/3 Key Art for Lawmen: Bass Reeves featuring Dennis Quaid as Sherrill Lynn, David Oyelowo as Bass Reeves and Donald Sutherland as Judge Parker, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Paramount+ 3/3 PREV NEXT

La trama della serie tv

La serie tv Paramount+ Lawmen: La storia di Bass Reeves, composta da otto episodi e prodotta esecutivamente da Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, debutterà con un doppio episodio il 5 novembre e seguirà il percorso di Reeves partendo dagli anni in cui era uno schiavo. Sheridan è diventato produttore esecutivo dopo aver incontrato David Oyelowo, che aveva cercato per anni di portare il progetto su Bass Reeves sullo schermo.

"Tutto era fermo da diversi anni, poi è arrivato Yellowstone, e la fame di racconti di frontiera è diventata vorace", ha sottolineato Oyelowo. "Avevo letto su Bass Reeves per un bel po' e Taylor era l'unica persona con cui avevo parlato che sapeva almeno altrettanto, se non di più, di me. Poco dopo, Paramount+ ha manifestato interesse e siamo partiti..."

Il primo episodio si apre nel 1862, in mezzo a una sanguinosa battaglia della Guerra Civile in cui il giovane Reeves è costretto a combattere per i Confederati insieme al suo padrone, George Reeves (Shea Whigham). Poco dopo, è coinvolto in un conflitto a vita o di morte che lo costringe a fuggire nel territorio "indiano", lasciando dietro di sé l’amata moglie Jennie (Lauren E. Banks).

Ricevuto riparo e aiuto dalla tribù Seminole, impara le loro lingue, sviluppa le sue abilità come cacciatore e cercatore, e diventa un esperto tiratore, fino alla fine della guerra, quando torna in Arkansas come uomo libero per riunirsi a Jennie e iniziare una famiglia.

Nel 1875, con i loro raccolti che falliscono e Jennie incinta del loro quinto figlio, Reeves è avvicinato dal Vice Sceriffo degli Stati Uniti Sherrill Lynn (Dennis Quaid) per unirsi alla sua squadra, ricevendo la sua stella dal giudice Isaac Parker (Donald Sutherland).

Durante la sua vita, Reeves affronta un'estrema discriminazione razziale. Tuttavia, è sempre dedito alla ricerca della giustizia, arrestando alcuni dei più pericolosi fuggitivi del suo tempo, senza mai essere ferito, e vivendo fino a una vecchiaia avanzata. "Ha effettuato oltre 3.000 arresti, ma ha ucciso meno di 20 persone", ha annotato Oyelowo. "Questo è miracoloso e mostra il suo desiderio di essere equo, il suo desiderio di non abusare del potere. Ha preso quel potere e lo ha usato a beneficio della sua comunità e del suo paese".

Lawmen: La storia di Bass Reeves - Le foto 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che animano la serie tv Paramount+ Lawmen: La storia di Bass Reeves.

Bass Reeves (David Oyelowo)

Da schiavo, Bass Reeves è costretto a combattere per i Confederati nella Guerra Civile, fino a quando la sua vita prende una svolta inaspettata.

George Reeves (Shea Whigham)

Il crudele padrone di schiavi diventa un soldato confederato nella Guerra Civile per preservare la schiavitù negli Stati Uniti.

Esau Pierce (Barry Pepper)

Il leader confederato del 1° Reggimento Montato Cherokee diventa il nemico di Reeves quando i loro percorsi si incrociano nuovamente.

Sherrill Lynn (Dennis Quaid)

Il duro e esperto Vice Sceriffo degli Stati Uniti è stato brutalizzato dal suo lavoro, ma incoraggia Bass Reeves a unirsi alla sua squadra.

Isaac Parker (Donald Sutherland)

Il giudice riconosce il potenziale di Reeves per via della sua conoscenza del territorio dei nativi americani.

Jennie Reeves (Lauren E. Banks)

Moglie di Bass Reeves, è la bussola morale del marito, anche se il suo lavoro spesso lo porta lontano dalla sua famiglia.

Billy Crow (Forrest Goodluck)

Giovane Cherokee, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma Reeves lo porta nella sua squadra.

Lawmen: La storia di Bass Reeves - I ritratti 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT