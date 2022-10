Lasciami entrare: Un padre e la figlia vampiro al centro della nuova serie tv Paramount+

L asciami entrare, il famoso romanzo di Lindqvist, ha già originato due film: ora è una serie tv in dieci puntate per Paramount+. Al centro, la storia di un padre che farebbe di tutto per vedere tornare umana la figlia, trasformata in vampiro da piccola e assetata di sangue.

L’attore messicano Demian Bichir non è particolarmente noto al grande pubblico ma siamo sicuri che qualcosa cambierà grazie alla serie tv in dieci episodi Lasciami entrare, in arrivo su Paramount+ dal 21 ottobre.

Basata sul romanzo pubblicato nel 2004 dall’acclamato scrittore svedese John Ajvide Lindqvist, Lasciami entrare ha avuto già due differenti film: uno in svedese, realizzato nel 2009, e uno in inglese, datato 2010. La serie tv che ne ha trattato lo sceneggiato Andrew Hinderaker non è il remake dei due film: è semmai una storia del tutto nuova che dal romanzo trae ispirazione.

Un padre disposto a tutto

Al centro della serie tv Paramount+ Lasciami entrare troviamo Mark Bane (Demian Bichir) e la figlia dodicenne Eleanor (MadisonTaylor Baez). La vita della ragazzina è stata sconvolta per sempre quando a due anni è stata trasformata in vampiro. Crescendo, le sue esigenze sono aumentate e il padre è costretto a trovarle il sangue umano di cui ha bisogno per sopravvivere. Tuttavia, Mark non si è mai arreso e ha sempre coltivato la speranza di trovare una cura che possa far tornare Eleanor umana.

Le ricerche costanti di Mark hanno fatto sì che i due si siano trasferiti a New York City, dove una recente ondata di crimini raccapriccianti fa da “protezione” a ciò di cui Eleanor ha bisogno. “Mark è disposto a tutto per aiutare la sua bambina ma anche per sostentarla”, ha dichiarato Bichir alla presentazione della serie tv Paramount+ Lasciami entrare.

“Ha oltrepassato ogni limite consentito. Ha ucciso e uccide per la figlia: questo è indice di quanto voglia mantenere in un certo senso pulita l’anima di Eleanor. Si macchia lui dei delitti per evitare che lo faccia lei: non desidera per nulla trasformarla in un’assassina”.

Candidato all’Oscar nel 2012 come miglior attore protagonista per Una vita migliore, Demian Bichir è stato sorpreso quando è stato contattato per il ruolo di Mark. “Avevo visto il film svedese, sono un grande appassionato dell’arte in genere di quel Paese. E l’ho trovato uno di quei titoli che ti tiene incollato davanti allo schermo grazie alla potenza della sua storia”.

La lavorazione della serie tv Paramount+ Lasciami entrare si è rivelata particolarmente intensa per Bichir e il resto del cast. “Mi sono sentito come svuotato quando sono terminate le riprese”, ha raccontato. Tuttavia, l’attore non ha mai avuto paura dei lavori “pesanti”. Quando a vent’anni ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti dal Messico, il suo primo lavoro è stato come cameriere per un ristorante messicano.

“Lo ricordo come uno dei periodi più duri ma belli della mia vita. Ero arrivato a New York per imparare l’inglese ma nel frattempo servivo guacamole al tavolo. Non lo avevo mai fatto prima ma era divertente”, ha aggiunto specificando quanto curiosa fosse la coincidenza con il personaggio di Mark, che appena giunto nella metropoli supplica un vecchio amico per un lavoro in una cucina.

Nuovi vicini di casa

Non tutto per i Kane fila liscio nella serie tv Lasciami entrare, su Paramount+ dal 21 ottobre. Purtroppo per loro, l’appartamento in cui si trasferiscono è vicino a dove vivono la detective Naomi Cole (Anika Noni Rose) e suo figlio Isaiah (Ian Foreman). Isaiah è un ragazzino emarginato che, nella sua solitudine, vede una papabile nuova amica proprio in Eleanor.

“A volte si hanno dei vicini meravigliosi. Altre volte, invece, rappresentano un grosso ostacolo ai tuoi piani personali”, ha scherzato Bichir. “I Kane sono una famiglia disfunzionale ma anche i Cole vivono lo stesso tipo di disagio. Per me, che sono un attore oramai di una certa età, è stato affascinante vedere Madison e Ian in azione. E non nascondo di avere imparato molto da loro: sono dotati di un grandissimo talento naturale. Seppur giovanissimi, hanno capito quanto sia importante raccontare anche una storia così truce. Fortunatamente, hanno avuto anche qualche momento di spensieratezza: non sarebbe altrimenti stato un bene per loro”.

Lasciami entrare: Le foto della serie tv Madison Taylor Baez as Eleanor Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 1/103 (L-R): Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Vanessa Clifton/SHOWTIME. 2/103 (L-R): Kevin Carroll as Zeke Dawes and Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 3/103 Zeljko Ivanek as Arthur Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 4/103 (L-R): Zeljko Ivanek as Arthur Logan and Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 5/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane, Ian Foreman as Isaiah Cole and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 6/103 (L-R): Zeljko Ivanek as Arthur Logan, Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 7/103 (L-R): Zeljko Ivanek as Arthur Logan and Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 8/103 (L-R): Ian Foreman as Isaiah and Anika Noni Rose as Naomi in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 9/103 (L-R): Demián Bichir as Mark and Madison Taylor Baez as Eleanor in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 10/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole, Ian Foreman as Isaiah Cole, Kevin Carroll as Zeke Dawes, Demi‡n Bichir as Mark Kane, Madison Taylor Baez as Eleanor Kane, Jacob Busler as Peter Logan, Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo credit: James Minchin/SHOWTIME. 11/103 (L-R): Jacob Buster as Peter and Grace Gummer as Claire in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 12/103 Demián Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 13/103 Anika Noni Rose as Naomi in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 14/103 Anika Noni Rose as Naomi in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 15/103 Grace Gummer as Claire in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 16/103 Madison Taylor Baez as Eleanor in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 17/103 Madison Taylor Baez as Eleanor in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 18/103 Ian Foreman as Isaiah in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 19/103 Ian Foreman as Isaiah in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 20/103 Jacob Buster as Peter in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 21/103 Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 22/103 Kevin Carroll as Zeke in LET THE RIGHT ONE IN, Season 1. Photo Credit: James Minchin/SHOWTIME. 23/103 (L-R): Demi‡n Bichir as Mark and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 24/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 25/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 26/103 Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 27/103 (L-R): Ian Foreman as Isaiah and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 28/103 Ian Foreman as Isaiah in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 29/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 30/103 (L-R): Caroline Neff as Chef Danielle Wilson and Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 31/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole, Ian Foreman as Isaiah and Ato Essandoh as Frank in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 32/103 Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 33/103 Zeljko Ivanek as Arthur Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 34/103 Madison Taylor Baez as Eleanor in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 35/103 Ato Essandoh as Frank in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 36/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor and Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 37/103 Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 38/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 39/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole and Ato Essandoh as Frank in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 40/103 (L-R): Demi‡n Bichir as Mark and Madison Taylor Baez as Eleanor in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 41/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 42/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 43/103 Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 44/103 (L-R): Ian Foreman as Isaiah and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 45/103 (L-R): Demi‡n Bichir as Mark and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 46/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 47/103 Demi‡n Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, ÒAnything for BloodÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 48/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor and Demián Bichir as Mark in LET THE RIGHT ONE IN, “Quoquo Modo Necessarium”. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 49/103 50/103 51/103 52/103 53/103 54/103 55/103 56/103 57/103 58/103 59/103 60/103 (L-R): Jacob Busler as Peter Logan and Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 61/103 Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 62/103 (L-R): Jacob Busler as Peter Logan and Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 63/103 (L-R): Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 64/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole and Jimmie Saito as Ben Jones in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 65/103 Jacob Busler as Peter Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 66/103 Jacob Busler as Peter Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 67/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole and Jimmie Saito as Ben Jones in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 68/103 (L-R): Nick Stahl as Matthew and Jacob Busler as Peter Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 69/103 (L-R): Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 70/103 (L-R): Nick Stahl as Matthew and Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 71/103 (L-R): Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 72/103 Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 73/103 (L-R): Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 74/103 Jacob Busler as Peter Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 75/103 Grace Gummer as Claire Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒOutingsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 76/103 (L-R): Jimmie Saito as Ben Jones and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 77/103 Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 78/103 Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 79/103 (L-R): Anika Noni Rose as Naomi Cole and Jimmie Saito as Ben Jones in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 80/103 Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 81/103 (L-R): Demi‡n Bichir as Mark Kane and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 82/103 (L-R): Kevin Carroll as Zeke Dawes and Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 83/103 Madison Taylor Baez as Eleanor Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 84/103 Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 85/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 86/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 87/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Ian Foreman as Isaiah Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 88/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 89/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Ian Foreman as Isaiah Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 90/103 (L-R): Jimmie Saito as Ben Jones and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 91/103 Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 92/103 Ian Foreman as Isaiah Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 93/103 (L-R): Jimmie Saito as Ben Jones and Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 94/103 (L-R): Madison Taylor Baez as Eleanor Kane and Kevin Carroll as Zeke Dawes in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 95/103 Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒBroken GlassÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 96/103 (L-R): Ian Foreman as Isaiah Cole and Madison Taylor Baez as Eleanor Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 97/103 (L-R): Zeljko Ivanek as Arthur Logan, Grace Gummer as Claire Logan and Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 98/103 Demi‡n Bichir as Mark Kane in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 99/103 Zeljko Ivanek as Arthur Logan in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Emily Aragones/SHOWTIME. 100/103 Anika Noni Rose as Naomi Cole in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Francisco Roman/SHOWTIME. 101/103 Nick Stahl as Matthew in LET THE RIGHT ONE IN, ÒIntercessorsÓ. Photo Credit: Vanessa Clifton/SHOWTIME. 102/103 103/103 PREV NEXT