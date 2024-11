Landman: Intrighi, petrolio e pericoli nella nuova serie tv di Taylor Sheridan

B illy Bob Thornton, Jon Hamm e Demi Moore si immergono nel mondo spietato dell’industria petrolifera texana in un dramma imperdibile targato Paramount+.

Arriva anche in Italia su Paramount+ dal 18 novembre la serie tv Lawman. Ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale, la serie tv Landman racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast in 11 puntate Boomtown, è una storia di piani alti e bassi, di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima economia e geopolitica.

Prodotta da Taylor Sheridan, ha tra i suoi protagonisti gli attori Billy Bob Thornton, Demi Moore, Ali Larter, Jon Hamm, Michael Peña, Robyn Lively, Jacob Lofland, Michelle Randolph, James Jordan e Colm Feore. Creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan ha voluto un cast stellare per raccontare in dieci episodi la storia di Tommy Norris, portato in scena da Thornton, un alcolista sommerso dai debiti che lavora come responsabile delle crisi per il vecchio amico Monty Miller, un miliardario imprenditore petrolifero interpretato da Hamm.

NON È MAI UNA GIORNATA FANTASTICA

Le mansioni quotidiane di Tommy nella serie tv Landman comprendono di tutto: dai rapporti con polizia, avvocati e stampa, alle negoziazioni dei diritti sulle terre con i cartelli della droga messicani, cosa che fa senza sforzo anche sotto la minaccia di una pistola come si vede nelle scene iniziali. "Tommy è un risolutore e un caposquadra", ha spiegato Thornton. "Lavora a stretto contatto con il capo, ma anche con chi è sul campo. Controlla i pozzi ogni giorno, gestisce i proprietari terrieri e, se c'è un incidente su una piattaforma, deve risolvere il problema e occuparsi degli avvocati. Non ci sono molte scene in cui torna a casa dicendo, 'Mio Dio, oggi è stata una giornata fantastica!'. Entra in casa ogni giorno come se qualcuno lo avesse appena massacrato!".

Il lavoro per il disilluso Tommy assume una piega inquietante quando suo figlio Cooper (Jacob Lofland) abbandona l'università per lavorare nelle piattaforme petrolifere. Quando Cooper, ex studente di geologia, rimane coinvolto in un esplosivo incidente sul lavoro, ciò provoca il ritorno di Angela (Ali Larter), ex moglie del risolutore, e della loro volitiva figlia Ainsley (Michelle Randolph), introducendo una serie di nuove e complesse sfide.

"La serie offre una finestra su un mondo tanto reale quanto pericoloso. È divertente, movimentata e a tratti dolorosa", ha sottolineato Ali Larter. "Non ho mai interpretato un personaggio così vivace e sicuro di sé. Angela è rumorosa e seducente in tutto ciò che fa. È un tornado emotivo, ma è anche tutta cuore e cerca di guarire la sua famiglia come può. Tommy e Angela hanno una profonda comprensione reciproca. Il fatto che riescano a vedersi per quello che sono, in un mondo così caotico, dà al loro amore un senso di sicurezza e bellezza".

Il poster della serie tv Landman.

UN’EPICA AMBIZIONE

La serie tv Landman presenta anche l'icona di Hollywood Demi Moore nel ruolo di Cami, la moglie di Monty. Grande fan del creatore Taylor Sheridan, la star di The Substance ha accettato di far parte di Landman proprio per i forti personaggi femminili che lui crea.

"Taylor guarda molto avanti. Non pensa solo a una stagione, ma a una storia epica", ha affermato Moore. "Scrive donne incredibili, complesse, dinamiche e affascinanti, che sono potenti, vulnerabili e imperfette. Cami non è coinvolta negli affari, ma lei e Monty sono una coppia che ha costruito insieme questo impero e la famiglia – e c’è vero amore, impegno e affetto. Il suo obiettivo è la famiglia e la loro esistenza sociale. Affronta i momenti alti e bassi per tenerlo con i piedi per terra, sano e al sicuro".

Il dramma è stato girato in gran parte in Texas, in cinque mesi, durante i quali il cast ha dovuto sopportare temperature roventi. "Ci sono stati giorni in cui pensavo che non solo io, ma anche tutta la troupe sarebbe svenuta", ha ricordato Thornton. "Ci sono scene in cui devo correre verso il camion di Tommy con gli stivali da cowboy sotto una temperatura di 40 gradi e un'umidità del 100%. E ho 60 anni: si tratta probabilmente del progetto più complicato a cui abbia preso parte!”.

